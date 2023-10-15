Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха

Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем

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Ответы на вопросы
Есть по крайней мере две главные причины, чтобы провести с нами эти 4 часа.

Первая — мы отвезём вас на красивый пляж с потрясающим коралловым берегом, который мало кому известен. Вторая — сопровождать вас и контролировать безопасность будет дайвинг-инструктор с 15-летним опытом. Остальные причины очевидны: это невероятные подводные пейзажи и ваши яркие эмоции!
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подводный мир и его обитатели

Я заберу вас у отеля, по дороге расскажу много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и морских обитателях. На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут. Во время погружения он всегда будет рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.

Релакс и другие удовольствия

По желанию вы сможете позагорать, просто искупаться, перекусить или купить напитки (на пляже есть бар). За дополнительную плату можно организовать дайвинг с берега — на пляже есть дайвинг-центр, где дают напрокат оборудование. Если мы отправимся сюда во второй половине дня, увидим невероятный закат.

Организационные детали

  • В стоимость программы входят трансфер из отеля и обратно, услуги профессионального дайвера, входные билеты на территорию пляжа, прокат масок и ласт для снорклинга
  • Пляж находится в 10 минутах езды от центра города, в 30 минутах — от самого дальнего отеля
  • Программу рекомендую взрослым и детям с 8 лет

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Сноркелинг

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