Есть по крайней мере две главные причины, чтобы провести с нами эти 4 часа. Первая — мы отвезём вас на красивый пляж с потрясающим коралловым берегом, который мало кому известен. Вторая — сопровождать вас и контролировать безопасность будет дайвинг-инструктор с 15-летним опытом. Остальные причины очевидны: это невероятные подводные пейзажи и ваши яркие эмоции!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подводный мир и его обитатели

Я заберу вас у отеля, по дороге расскажу много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и морских обитателях. На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут. Во время погружения он всегда будет рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.

Релакс и другие удовольствия

По желанию вы сможете позагорать, просто искупаться, перекусить или купить напитки (на пляже есть бар). За дополнительную плату можно организовать дайвинг с берега — на пляже есть дайвинг-центр, где дают напрокат оборудование. Если мы отправимся сюда во второй половине дня, увидим невероятный закат.

Организационные детали