Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Есть по крайней мере две главные причины, чтобы провести с нами эти 4 часа.
Первая — мы отвезём вас на красивый пляж с потрясающим коралловым берегом, который мало кому известен. Вторая — сопровождать вас и контролировать безопасность будет дайвинг-инструктор с 15-летним опытом. Остальные причины очевидны: это невероятные подводные пейзажи и ваши яркие эмоции!
Первая — мы отвезём вас на красивый пляж с потрясающим коралловым берегом, который мало кому известен. Вторая — сопровождать вас и контролировать безопасность будет дайвинг-инструктор с 15-летним опытом. Остальные причины очевидны: это невероятные подводные пейзажи и ваши яркие эмоции!
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подводный мир и его обитатели
Я заберу вас у отеля, по дороге расскажу много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и морских обитателях. На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут. Во время погружения он всегда будет рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.
Релакс и другие удовольствия
По желанию вы сможете позагорать, просто искупаться, перекусить или купить напитки (на пляже есть бар). За дополнительную плату можно организовать дайвинг с берега — на пляже есть дайвинг-центр, где дают напрокат оборудование. Если мы отправимся сюда во второй половине дня, увидим невероятный закат.
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер из отеля и обратно, услуги профессионального дайвера, входные билеты на территорию пляжа, прокат масок и ласт для снорклинга
- Пляж находится в 10 минутах езды от центра города, в 30 минутах — от самого дальнего отеля
- Программу рекомендую взрослым и детям с 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Привет 👋🏼 Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальные
На машине
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Сноркелинг
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Взглянуть на город в свете ночных огней и встретить закат у моря
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
65€49 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам
Индивидуальная поездка по пустыне - за адреналином и нереальными пейзажами
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
55€44 за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду