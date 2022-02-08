Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран". Кораллы там подходят к верхней кромке воды, а стайки ярких рыбок так и хочется рассмотреть поближе. Во время прогулки вас ждет снорклинг в сопровождении профессионального инструктора, обед и безалкогольные напитки.
Программа
Трансфер от отелей (около 7:30 утра).
Отплытие от причала (около 9 утра).
Прогулка на яхте у острова Тиран (без высадки на остров).
Остановки для снорклинга/дайвинга.
Обед.
Прибытие к причалу и обратный трансфер до отелей (около 16:30).
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание. Услуги русскоязычного сопровождающего. Обед и напитки
Что не входит
Прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, гидрокостюм 5$). Фото- и видеоматериалы от фотографа. Погружение с аквалангом с яхты (бронируется и оплачивается заранее при бронировании экскурсии). Во время прогулки на яхте возможно осуществить по 2-3 погружения с аквалангом. Каждое погружение стоит 19 $ с человека. Если вы планируете дайвинг во время этой поездки
Укажите ниже в форме бронирования количество погружений. Например
Если вы отправляетесь на экскурсию вдвоем и каждый планирует погрузиться по 2 раза
В графе "Количество погружений" укажите "4". Погружения с аквалангом разрешены с 12 лет
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ежедневно в 07:30
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей и Ирина К.
8 фев 2022
Нам понравилось, спасибо
К
Катерина Д.
22 янв 2022
Какой потрасающий цвет воды у Тирана! Считаю, что отдых на море без морской прогулки - не отдых! Дайвинг понравился больше, чем в Турции.
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