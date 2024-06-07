Экскурсии на острова из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 6 экскурсий в категории «На острова» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Сделаем ещё несколько остановок, чтобы вы увидели «египетские Мальдивы», поплавали с масками и трубками, а если повезёт — высадились на острове с белоснежным пляжем»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Отправляемся к острову Тиран, чтобы как следует отдохнуть»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Путешествие к острову и снорклинг»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
На яхте к острову Тиран с дайвингом
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
13 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Во время прогулки на остров Тиран есть большая вероятность встретить морских черепах и дельфинов»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 10-00 до 15-00
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от $120 за всё до 7 чел.
К острову Тиран на белоснежной яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
2 отзыва
К острову Тиран на белоснежной яхте
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
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    забронирована за 50$/2 чел., на сайте оплачивать не стали, т. к. курс был невыгодный. Когда нас привезли в порт, сказали, что мы должны заплатить 100$. Мы начали возмущаться почему цена выросла в 2 раза, они стали куда-то звонить, через какое-то время сказали ну ладно можете заплатить 50$. Я написала в чат, с кем предварительно общалась по экскурсии, описала ситуацию, спросила не будет ли проблем- в ответ полный игнор, хотя сообщение прочитано. Больше на этом сайте бронировать не буду. На других сайтах такой же ценник, даже у зазывал на пляже такой же ценник.

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    Это потрясающие впечатления, полное счастье, обязательно возьмите дайвинг. Отличные виды, красивые рифы, безумное количество рыб. Самая замечательная команда лодки Самира
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    (Samira), отдельное спасибо - благодаря этим людям и дайвинг не страшен, и настроение на весь отпуск, и куча эмоций! Обязательно рекомендую

  • В
    Валерия
    17 апреля 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    Даже не знаю честно как оценивать экскурсию и Тиран… нас увезли на рас мохамед 😂😅 это стало понятно когда я
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    спросила в конце экскурсии «а где панамское судно?» Тем не менее все понравилось, погружаюсь далеко не первый раз, так что за доп плату на втором погружении увеличили время до 20 мин, проплыли в расщелине-пещере и погрузились более чем на 10 метров, встретили дельфинов и ската у белого острова, риф тухлый и скучный, у отеля интереснее из нового увидели кладку яиц рыбы клоуна и огроменную мурену… надеюсь когда прилечу в следующий раз все таки попаду на Тиран 😂

  • А
    Антон
    24 марта 2024
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно,
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    ни от кого не зависишь, хватило двух часов, правда маленько задержались, минут на пятнадцать, - очень красиво на мальдивах было, но нам пошли на встречу и даже денег не взяли. Из недоработок - водитель немного опоздал, когда забирал из отеля, так что над этим вопросом можно поработать организаторам! А так, все прекрасно, спасибо!

  • В
    Вера
    30 октября 2023
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Отличная организация! Понравилось
  • С
    Станислав
    11 июля 2023
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Не поставили 3, так как поняли, что снорклинг не наша тема Минус от организации - довезли от отеля на такси отлично,
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    проводили до причала нормально. От причала показали путь к лодкам и бросили Лодок было штук 5 Местные на лодках кинулись предлагать свои услуги Было не понятны, кто нас должен везти Пока вновь с берега не подошел один из местных, кто участвовал в организации поездки и указал, где наша лодка и кто капитан. В связи с чем была не приятный разговор с аксонами Капитан, как и все местные со своими особенностями Снорклинг не понравился Одна маска, которую выдали была грязная Лучше брать свои Получили плюс, после уговоров, поехать на дельфины - увидеть стаю дельфинов и поплавать с лодкой рядом с ними По началу капитан говорил - «они спят» и предлагал вернутся обратно По факту была 1 остановка, а не 2-3 как в афише

  • В
    Владислав
    3 мая 2023
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Брали индивидуальную экскурсию на катере на 2 часа. Все остались довольны. Катер хороший, можно подключить свою музыку - прекрасная атмосфера.
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    Сначала нас прокатили вдоль береговой линии, очень красивое море разных оттенков. Далее останавливались в двух локациях для сноркелинга. Одна локация с большим количеством рыб с достаточной глубиной. Вторая локация - можно стоять, песчаное дно, великолепного цвета вода, рядом кораллы с рыбками. Маски выдают. Все великолепно организовано. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На острова»

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  1. Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
  2. Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
  3. Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
  4. На яхте к острову Тиран с дайвингом
  5. Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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