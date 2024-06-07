1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Сделаем ещё несколько остановок, чтобы вы увидели «египетские Мальдивы», поплавали с масками и трубками, а если повезёт — высадились на острове с белоснежным пляжем»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Отправляемся к острову Тиран, чтобы как следует отдохнуть»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Путешествие к острову и снорклинг»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Во время прогулки на остров Тиран есть большая вероятность встретить морских черепах и дельфинов»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 10-00 до 15-00
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от $120 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ААнна26 мая 2024К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ЮЮлия17 мая 2024Это потрясающие впечатления, полное счастье, обязательно возьмите дайвинг. Отличные виды, красивые рифы, безумное количество рыб. Самая замечательная команда лодки Самира
- ВВалерия17 апреля 2024Даже не знаю честно как оценивать экскурсию и Тиран… нас увезли на рас мохамед 😂😅 это стало понятно когда я
- ААнтон24 марта 2024Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно,
- ВВера30 октября 2023Отличная организация! Понравилось
- ССтанислав11 июля 2023Не поставили 3, так как поняли, что снорклинг не наша тема Минус от организации - довезли от отеля на такси отлично,
- ВВладислав3 мая 2023Брали индивидуальную экскурсию на катере на 2 часа. Все остались довольны. Катер хороший, можно подключить свою музыку - прекрасная атмосфера.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На острова»
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