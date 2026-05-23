Мы возьмём курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран. Здесь вас встретят красочные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывём к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель в 20 веке. В зависимости от погоды капитан выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $100 за экскурсию

Описание экскурсии

Трансфер от отеля

Путь до порта на комфортабельном минивэне и отправление на индивидуальном катере к проливу Тиран.

Остановки у знаменитых рифов для снорклинга:

Гордон

Джексон

Томас

Вудхаус

Затонувшие корабли

По пути — обломки сухогрузов «Луллия» и «Лара», которые сели на рифы в 1981 году.

Дайвинг (по желанию)

Погружение с профессиональным инструктором для более подробного изучения подводного мира.

Организационные детали