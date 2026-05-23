На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха

Снорклинг среди кораллов и отдых вдали от туристических групп
Мы возьмём курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран. Здесь вас встретят красочные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывём к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель в 20 веке.

В зависимости от погоды капитан выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга.
Описание экскурсии

Трансфер от отеля

Путь до порта на комфортабельном минивэне и отправление на индивидуальном катере к проливу Тиран.

Остановки у знаменитых рифов для снорклинга:

  • Гордон
  • Джексон
  • Томас
  • Вудхаус

Затонувшие корабли

По пути — обломки сухогрузов «Луллия» и «Лара», которые сели на рифы в 1981 году.

Дайвинг (по желанию)

Погружение с профессиональным инструктором для более подробного изучения подводного мира.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, сопровождение гида не предусмотрено
  • В стоимость включено: трансфер на минивэне из отеля и обратно, аренда индивидуального катера на 1 ч
  • Отдельно по желанию оплачивается дайвинг — $25 за чел.
  • Можно продлить прогулку: 2 часа — $190, с арендой катера на 3 часа — $280
  • С вами буду я или другой капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 186 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог и инструктор по дайвингу. Уже много лет живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе, занимаюсь туризмом и организацией VIP-экскурсий для международных туристических компаний. Также участвовал в телевизионных интервью в
качестве гида для VIP-гостей. Вместе со мной работает команда опытных русскоговорящих гидов с многолетним стажем. Для нас важно, чтобы путешественники чувствовали себя комфортно, безопасно и получали действительно яркие впечатления от знакомства с Египтом. Кроме того, я сертифицированный инструктор по дайвингу и сопровождаю гостей на подводных экскурсиях и погружениях.

Отзывы и рейтинг

Анастасия
Прекрасный человек, позитивный. С ним комфортно. Хороший новый катер, веселый водитель) забрали и отвезли чётко по времени на новых машинах. Всю прогулку Мустафа плавал с нами. Переживала за ребёнка, но в итоге он плавал дольше нас. Посмотрели красоту, видели дельфинов. В следующий раз хотим на Рас Мухаммед и только с этим гидом.
Н
Мустафа спасибо за незабываемое морское путешествие, все прошло на 10из10))) организовано все продуманно и от души. Был трансфер от отеля, высокоскоростной катер который был только в нашем распоряжении и без
толпы народу. Перслнал приветливый, внимательный, делали 2 остановки на коасивейшие рифа и увидели морских жителей, а в самое сердце было увидеть стаю дельфинов просто незабываемое зрелище. все оборудование было выдано, спрашивали интеречующие нас вопросы и были на все ответы, а самое главное было весело и музыкально😁😁. День пролетел незаметно но очень запомнился и сделал наш отдых запоминающимся. Отдельное спасибо за ужин на закате у берега моря и катанием на верблюдах. Было уютно, спокойно и атмосферно.

С
Огромное спасибо Мустафе за прогулку! Мы были вчетвером — я, муж и двое детей 8 и 14 лет — при этом 8-летняя дочка даже не умеет плавать. Мустафа всю прогулку
держал дочку за руку, чем очень расслабил нас с мужем, дав возможность кайфовать от наблюдения за рыбами, а не тревожиться за дочку.

Мы видели много красивейших рыб, и это главное, ради чего мы приехали в Египет! Кайфанули все.

Мы сразу сказали, что нам неинтересны дельфины (много их видели на Шри-Ланке) и второй риф тоже не нужен, достаточно одного рифа, где мы спокойно всё посмотрим. Мустафа не стал нас разводить на увеличение цены и длительности, за это тоже отдельное спасибо.

А
Всем добрый день. Бронировал катер на семью я с женой и ребенок на 2 часа, поездка в Красном море к острову Тиран. Все прошло отлично. Забрали прямо из отеля по
оговоренному времени, привезли, посадили на катер, все точно и в срок, никаких задержек, катер только для нас, больше никого, капитан повез нас к затонувшему судну, который сел на мель и так и остался, сейчас он разрушился и представляет собой своего рода достопримечательность, вокруг него риф, и люди плавают и смотрят подводный мир, нам повезло, по приезду капитан сказал, что рядом плавают дельфины, мы рванули туда и увидели их, это было замечательно, потом мы плавали с масками рядом с рифом, все прошло великолепно, машина ждала нас и мы приехали в отель очень быстро после завершения экскурсии. Нам все понравилось. Рекомендую.

Юлия
Ездили на снорклинг к острову Тиран 19 апреля. Удобный трансфер от отеля до бухты, где стоят катера, на катере комфортно добираетесь до острова. По пути можно встретить дельфинов - незабываемое зрелище:) Советую брать катер на подольше (2-3 часа), так как рифов несколько и хочется поплавать, не торопясь!
А
экскурсия прошла хорошо и без задержек, нас забрали от отеля ровно в том время, как мы договаривались стартовали с наама бей, катер был не общарпанным, фоткаться не стыдно:)
риф у острова Тиран бомбезный, живой, большой, с кучей рыб
