Мы возьмём курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран. Здесь вас встретят красочные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывём к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель в 20 веке.
В зависимости от погоды капитан выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга.
Описание экскурсии
Трансфер от отеля
Путь до порта на комфортабельном минивэне и отправление на индивидуальном катере к проливу Тиран.
Остановки у знаменитых рифов для снорклинга:
- Гордон
- Джексон
- Томас
- Вудхаус
Затонувшие корабли
По пути — обломки сухогрузов «Луллия» и «Лара», которые сели на рифы в 1981 году.
Дайвинг (по желанию)
Погружение с профессиональным инструктором для более подробного изучения подводного мира.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, сопровождение гида не предусмотрено
- В стоимость включено: трансфер на минивэне из отеля и обратно, аренда индивидуального катера на 1 ч
- Отдельно по желанию оплачивается дайвинг — $25 за чел.
- Можно продлить прогулку: 2 часа — $190, с арендой катера на 3 часа — $280
- С вами буду я или другой капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 186 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог и инструктор по дайвингу. Уже много лет живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе, занимаюсь туризмом и организацией VIP-экскурсий для международных туристических компаний. Также участвовал в телевизионных интервью в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный человек, позитивный. С ним комфортно. Хороший новый катер, веселый водитель) забрали и отвезли чётко по времени на новых машинах. Всю прогулку Мустафа плавал с нами. Переживала за ребёнка, но в итоге он плавал дольше нас. Посмотрели красоту, видели дельфинов. В следующий раз хотим на Рас Мухаммед и только с этим гидом.
Мустафа спасибо за незабываемое морское путешествие, все прошло на 10из10))) организовано все продуманно и от души. Был трансфер от отеля, высокоскоростной катер который был только в нашем распоряжении и без
Огромное спасибо Мустафе за прогулку! Мы были вчетвером — я, муж и двое детей 8 и 14 лет — при этом 8-летняя дочка даже не умеет плавать. Мустафа всю прогулку
Всем добрый день. Бронировал катер на семью я с женой и ребенок на 2 часа, поездка в Красном море к острову Тиран. Все прошло отлично. Забрали прямо из отеля по
Ездили на снорклинг к острову Тиран 19 апреля. Удобный трансфер от отеля до бухты, где стоят катера, на катере комфортно добираетесь до острова. По пути можно встретить дельфинов - незабываемое зрелище:) Советую брать катер на подольше (2-3 часа), так как рифов несколько и хочется поплавать, не торопясь!
экскурсия прошла хорошо и без задержек, нас забрали от отеля ровно в том время, как мы договаривались стартовали с наама бей, катер был не общарпанным, фоткаться не стыдно:)
риф у острова Тиран бомбезный, живой, большой, с кучей рыб
