Конная прогулка в пустыне Шарм-эль-Шейха

Исследовать бескрайние дюны и живописные горы верхом на арабских скакунах
Верховая езда по пустыне — увлекательное и запоминающееся событие.

Вы насладитесь невероятными пейзажами Египта, узнаете о традициях бедуинов и отлично проведёте время, общаясь с мудрыми и послушными лошадьми.
Конная прогулка в пустыне Шарм-эль-Шейха
Конная прогулка в пустыне Шарм-эль-Шейха
Конная прогулка в пустыне Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

  • Мы заберём вас из отеля на микроавтобусе и поедем в пустыню, где вы встретитесь с опытными гидами-бедуинами и познакомитесь с арабскими скакунами.
  • Узнаете о традициях верховой езды и методах адаптации лошадей к суровым условиям пустыни, а ещё пройдёте инструктаж.
  • Отправитесь на конную прогулку, любуясь захватывающими видами, и сделаете перерыв на отдых в деревне бедуинов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, конная прогулка, сопровождение гида.
  • Время указано без учёта трансфера. Прогулку можно продлить — детали уточняйте в переписке.
  • Приключение будет интересно взрослым и детям от 7 лет.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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