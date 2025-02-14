Верховая езда по пустыне — увлекательное и запоминающееся событие.
Вы насладитесь невероятными пейзажами Египта, узнаете о традициях бедуинов и отлично проведёте время, общаясь с мудрыми и послушными лошадьми.
Вы насладитесь невероятными пейзажами Египта, узнаете о традициях бедуинов и отлично проведёте время, общаясь с мудрыми и послушными лошадьми.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля на микроавтобусе и поедем в пустыню, где вы встретитесь с опытными гидами-бедуинами и познакомитесь с арабскими скакунами.
- Узнаете о традициях верховой езды и методах адаптации лошадей к суровым условиям пустыни, а ещё пройдёте инструктаж.
- Отправитесь на конную прогулку, любуясь захватывающими видами, и сделаете перерыв на отдых в деревне бедуинов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, конная прогулка, сопровождение гида.
- Время указано без учёта трансфера. Прогулку можно продлить — детали уточняйте в переписке.
- Приключение будет интересно взрослым и детям от 7 лет.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 527 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: Шарм-эль-Шейх, Синайские горы
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
скидка
9%
4 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
17 фев в 15:00
77$70 за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
$85 за всё до 6 чел.