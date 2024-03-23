Экскурсии на лошадях в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $33, скидки до 13%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Конная прогулка в пустыне из Шарм-эль-Шейха
Конные прогулки
На микроавтобусе
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Наш комфортабельный трансфер доставит вас из отеля на конюшню, где живут дружелюбные ухоженные лошади»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$38 за человека
Верхом на скакуне: Конная прогулка в пустыне в мини группе
Конные прогулки
На микроавтобусе
4 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на скакуне: Конная прогулка в пустыне в мини группе
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Увлекательное верховое приключение Наш комфортабельный трансфер доставит вас из отеля на конюшню, где живут дружелюбные и ухоженные лошади»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Конная прогулка в пустыне Шарм-эль-Шейха
На автобусе
Конные прогулки
скидка
13%
1 час
Индивидуальная
Конная прогулка в пустыне Шарм-эль-Шейха
Исследовать бескрайние дюны и живописные горы верхом на арабских скакунах
«Узнаете о традициях верховой езды и методах адаптации лошадей к суровым условиям пустыни, а ещё пройдёте инструктаж»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
38$33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    23 марта 2024
    Верхом на скакуне: Конная прогулка в пустыне в мини группе
    В принципе, у нас не было больших ожиданий от экскурсии. Привозят на специальную площадку, мы сели на лошадок и поскакали.
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    Лошадки не сильно слушаются, а их погоняет сзади бедуин. Периодически переходили с шага на галоп. Покатались по пустыне вдоль гор 45 минут. Взяли у гида услугу фотосессии на фотоаппарат, но немного разочарованы. Фото прислали отдельно каждое на ватсап - качество фото, естественно сжалось, и фото скачались в плохом качестве и размытые. Лучше бы гиду научиться отправлять фото в гугл-диске с сохранением качества. Рекомендации: лучше надеть длинные шорты или штаны, так, например, супруга стерла бедра до крови в шортах. А так, поездка подходит в качестве развлекательного мероприятия на отдыхе. И возьмите с собой пару яблок - лошадки будут рады.

  • A
    Aliya
    14 декабря 2023
    Верхом на скакуне: Конная прогулка в пустыне в мини группе
    Было очень весело и незабываемо! Мне все очень понравилось. Огромное спасибо Валид за прекрасную конную прогулку, все было прекрасно!!!
  • Е
    Екатерина
    23 января 2023
    Конная прогулка в пустыне из Шарм-эль-Шейха
    все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Конные прогулки»

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  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в октябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 38 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Шарм-Эль-Шейхе. Максимально сближение с природой Шарм-Эль-Шейха, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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