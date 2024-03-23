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Лошадки не сильно слушаются, а их погоняет сзади бедуин. Периодически переходили с шага на галоп. Покатались по пустыне вдоль гор 45 минут. Взяли у гида услугу фотосессии на фотоаппарат, но немного разочарованы. Фото прислали отдельно каждое на ватсап - качество фото, естественно сжалось, и фото скачались в плохом качестве и размытые. Лучше бы гиду научиться отправлять фото в гугл-диске с сохранением качества. Рекомендации: лучше надеть длинные шорты или штаны, так, например, супруга стерла бедра до крови в шортах. А так, поездка подходит в качестве развлекательного мероприятия на отдыхе. И возьмите с собой пару яблок - лошадки будут рады.