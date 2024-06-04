Экстремальные экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 17 экскурсий в категории «Экстрим» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
20 отзывов
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 40 за всё до 8 чел.
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за человека
Экстрим Шарм 6 в 1
Групповая
5.5 часов
Экстрим Шарм 6 в 1
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека
Подводные и надводные активности
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Подводные и надводные активности
Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
22 за человека
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Активно, весело и немного с экстримом - провести день в любимых развлечениях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
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    экскурсию. И что ужин включен, но напитки будут платно. Только после того, как я написала менеджеру, все поменялось. В лагере бедуинов нас встретил Валид и тогда уже был отличный сервис, любезно, заботливо, классно👍 Ездить по пустыне без толпы народу - это классно, можно погонять, адреналин! Шоу в лагере было интересное, ужин вкусный. Потом мы еще фотографировались со змеей, крокодилом. Наблюдение в телескоп можно и чуть подольше сделать, чем 5-7 минут)) Больше всего понравилась дорога обратно до базы - уже было не жарко, ехать на квадроцикле приятно, на небе много звезд и яркая луна! Обязательно берите с собой очки, так как пыль летит в глаза. И воду, пока будете кататься попить негде, только уже в лагере бедуинов.

  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия была 13 мая, всё понравилось! После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и
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    всегда была на связи. Трансфер забрал вовремя, привезли на стоянку квадроциклов, познакомили с гидом, там ещё минут 10 ждали остальную часть группы. В это время нам провели инструктаж и повязали арафатки. Арафатки лучше привезти с собой, на месте слишком завышенная цена. Группа была небольшая, 4 человека, если боитесь ехать самостоятельно, можно ехать с инструктором. Арафатка и очки - обязательные атрибуты поездки, в пути очень пыльно и много песка. Насладились видами пустыни, заехали в бедуинскую деревню, там можно покататься на верблюде за доп. оплату (3-4 минуты) и выпить чай. На протяжении всей поездки вас сопровождает фотограф, по итогу можно приобрести фото и видео (прислали в тот же вечер). Обратно нас отвезли отдельно на машине. Однозначно рекомендую!!! Спасибо Наталье!

    Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!) Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию! Рекомендую!!!
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет. Плюсы: - Отличная цена за комплект. - Везде довозят без каких-либо проблем. - При
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    маршруте на квадроциклах дают пофотаться. - Полет и ватрушка прошли отлично. Минусы: - Маршрут на квадро - очень простой. Кроме гор вблизи и пыли я бы не сказал, что что-то особо интересное + много мусора в горах. Деревня бедуинов - ну … не назвать это деревней, домик + площадка с навесами. - Банан был скучным. - Не везде говорят по-русски, но это было не критичным для нас, т. к. там достаточно общения на пальцах.

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Была сегодня на экскурсии, просто в восторге от впечатлений!! Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем темпе, никого не ждали,
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    ни за кем не гнались) несколько остановок в живописных местах, на место с которого открывается прекрасный вид на рассвет приехали как раз вовремя. Махмуд, большое спасибо за яркие впечатления, классные фотки и интересный рассказ!

    Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своемОтличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своемОтличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов посетили. Все прекрасно, кроме гор мусора вокруг жилья бедуинов.
    Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Экстрим»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
  2. Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
  3. На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
  4. VIP-сафари на багги - к Синайским горам
  5. Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Экстрим" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 13 до 390. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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