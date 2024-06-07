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дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.