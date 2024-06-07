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Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Огни побережья Шарм-эль-Шейха с палубы роскошной яхты, завораживающее отражение бликов луны на волнах, звёздное небо, ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу — всё это ждёт вас в путешествии»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Вместительность яхты — до 50 человек, но, как правило, пассажиров не более 35»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом10:00 — отправление в море на круизной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Приглашаем вас принять участие в романтичном вечернем круизе на яхте»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Круиз
3 часа
Круиз на батискафе Sea Scope: погружение в мир Красного моря
Откройте для себя великолепие подводного царства Красного моря в комфортном круизе на батискафе Sea Scope
Начало: Мы забираем всех наших туристов из их отелей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $34 за человека
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
«В течение всего круиза вас будут обслуживать официанты — безалкогольные холодные напитки, чай/кофе и минеральную воду подадут прямо к вашему месту отдыха»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- ЮЮлия23 мая 2024Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
- TTatibast18 мая 2024Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
- ААлександра16 мая 2024Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
- ААлексей15 мая 2024В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
- ЕЕкатерина13 мая 2024Забрали из отели в указанное время, довезли до батискафа, очень неординарная поездка увидеть дно моря.
- ААнастасия2 мая 2024Отличная экскурсия!
- ЕЕвгения8 апреля 2024Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Круизы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 75. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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