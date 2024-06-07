Круизы и туры по воде в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 8 экскурсий в категории «Круизы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Огни побережья Шарм-эль-Шейха с палубы роскошной яхты, завораживающее отражение бликов луны на волнах, звёздное небо, ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу — всё это ждёт вас в путешествии»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
9 отзывов
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Вместительность яхты — до 50 человек, но, как правило, пассажиров не более 35»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом10:00 — отправление в море на круизной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Приглашаем вас принять участие в романтичном вечернем круизе на яхте»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
29 отзывов
Круиз на батискафе Sea Scope: погружение в мир Красного моря
Откройте для себя великолепие подводного царства Красного моря в комфортном круизе на батискафе Sea Scope
Начало: Мы забираем всех наших туристов из их отелей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $34 за человека
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
«В течение всего круиза вас будут обслуживать официанты — безалкогольные холодные напитки, чай/кофе и минеральную воду подадут прямо к вашему месту отдыха»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
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    в порту и сопровождение на всех этапах поездки. Море эмоций, красивые рыбки и рифы - спасение для тех, кто не может заняться снорклингом и дайвингом!!! Еще раз благодарю!!!

    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -
  • T
    Tatibast
    18 мая 2024
    Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
    Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
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    привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
    Забрали из отели в указанное время, довезли до батискафа, очень неординарная поездка увидеть дно моря.
  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Евгения
    8 апреля 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
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    и рекомендации к поездке. Для нас сделалаи индивидуальный трансфер, очень комфортный сервис. Четкие рекомендации гида где, когда и как лучше расположиться на верхней палубе и на время экскурсии. Прекрасная обзорность, дети в восторге от увиденного: барракуда, скаты, мурена, носороги и другие обитатели.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
  2. Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
  3. Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
  4. Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
  5. Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Круизы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 75. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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