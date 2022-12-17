ежедневно в 08:00

Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг

Ощутить всю прелесть отдыха на яхте в Красном море

Рас-Мохаммед — национальный парк рядом с Шарм-эль-Шейхом, где под толщей воды скрывается яркий волшебный мир.

Местная флора и фауна поражают воображение! Отправляйтесь на морскую прогулку к лагунам и песчаному острову, погрузитесь под воду и рассмотрите обитателей коралловых рифов — а мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности.
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Чудеса морских глубин

В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной. Глубинные пейзажи этих мест по красоте не уступают австралийскому Большому Барьерному рифу. В бухты и заливы национального парка не впадает ни одна река, что делает прибрежные воды идеальным местом для дайвинга.

Приглашаем провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:

  • отправиться в природоохранную зону для наблюдения за обитателями рифов
  • позагорать на палубе
  • насладиться вкусным обедом
  • заняться дайвингом или снорклингом
  • увидеть Египетские Мальдивы: остров с белоснежным песком

На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу. Даже если вы ни разу не погружались под воду, они помогут вам почувствовать себя уверенно: объяснят азы, научат простому подводному языку жестов и обеспечат безопасность во время заплыва. На яхте также работают фотографы, которые за дополнительную плату сделают красивые фото и видео среди морских просторов и подводных глубин.

Программа поездки

  • Выезд из отеля на автобусе. Трансфер до портa займет 30 минут.
  • Остановка в пункте проката оборудования для дайвинга и снорклинга, где при желании можно взять в аренду маски, ласты, трубки и спасательные жилеты
  • Во время водной прогулки мы сделаем три остановки:
    1 — для снорклинга и дайвинга с борта яхты, продолжительность около 1 часа
    2 — высадка на Белый остров (если он не ушёл под воду), продолжительность около 30 минут
    3 — для снорклинга и дайвинга в Золотой бухте, продолжительность около 1 часа
  • Обед, приготовленный прямо на яхте (куриный шашлык / рис – макароны – отварной картофель / салат / хлеб)
  • Возвращение в порт (примерно в 17:00)
  • Обратный трансфер в отель

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 2$, жилет 2$, термокостюм 5$)
  • Фото и видео, сделанные фотографом во время пребывания на яхте и при погружении
  • Дайвинг (погружение до 10-15 минут). Одно погружение 10$ или 20$ за два погружения в разных местах. Цена действительна при условии предварительного бронирования в переписке с гидом, при заказе на яхте стоимость выше.

Что взять с собой на экскурсию

  • Копии паспортов или фото документа в телефоне
  • Солнцезащитные очки
  • Фотоаппарат/видеокамера
  • Купальник/плавки
  • Полотенце
  • Оборудование для дайвинга — маска, ласты, трубка для снорклинга (можно взять напрокат)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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