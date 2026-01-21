ежедневно в 08:00

Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Ощутить всю прелесть отдыха на яхте в Красном море
Рас-Мохаммед — национальный парк рядом с Шарм-эль-Шейхом, где под толщей воды скрывается яркий волшебный мир.
Местная флора и фауна поражают воображение! Отправляйтесь на морскую прогулку к лагунам и песчаному острову, погрузитесь под воду и рассмотрите обитателей коралловых рифов — а мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности.
В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной. Глубинные пейзажи этих мест по красоте не уступают австралийскому Большому Барьерному рифу. В бухты и заливы национального парка не впадает ни одна река, что делает прибрежные воды идеальным местом для дайвинга.
Приглашаем провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:
отправиться в природоохранную зону для наблюдения за обитателями рифов
позагорать на палубе
насладиться вкусным обедом
заняться дайвингом или снорклингом
увидеть Египетские Мальдивы: остров с белоснежным песком
На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу. Даже если вы ни разу не погружались под воду, они помогут вам почувствовать себя уверенно: объяснят азы, научат простому подводному языку жестов и обеспечат безопасность во время заплыва. На яхте также работают фотографы, которые за дополнительную плату сделают красивые фото и видео среди морских просторов и подводных глубин.
Программа поездки
Выезд из отеля на автобусе. Трансфер до портa займет 30 минут.
Остановка в пункте проката оборудования для дайвинга и снорклинга, где при желании можно взять в аренду маски, ласты, трубки и спасательные жилеты
Во время водной прогулки мы сделаем три остановки: 1 — для снорклинга и дайвинга с борта яхты, продолжительность около 1 часа 2 — высадка на Белый остров (если он не ушёл под воду), продолжительность около 30 минут 3 — для снорклинга и дайвинга в Золотой бухте, продолжительность около 1 часа
Обед, приготовленный прямо на яхте (куриный шашлык / рис – макароны – отварной картофель / салат / хлеб)
Возвращение в порт (примерно в 17:00)
Обратный трансфер в отель
Организационные детали
Дополнительные расходы
Прокат оборудования для снорклинга (маска, ласты, жилет, термокостюм)
Фото и видео, сделанные фотографом во время пребывания на яхте и при погружении
Дайвинг (погружение до 10-15 минут). Одно погружение $11 или $22 за два погружения в разных местах. Цена действительна при условии предварительного бронирования в переписке с гидом, при заказе на яхте стоимость выше.
Что взять с собой на экскурсию
Копии паспортов или фото документа в телефоне
Солнцезащитные очки
Фотоаппарат/видеокамера
Купальник/плавки
Полотенце
Оборудование для дайвинга — маска, ласты, трубка для снорклинга (можно взять напрокат)
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Экскурсия без погружений
$43
Экскурсия для детей до 6 лет
$33
Экскурсия + 1 погружение
$53
Экскурсия + 2 погружения
$66
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас!
Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю.
Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
7
3
3
2
2
1
2
Оксана
Прекрасная комфортная экскурсия. Всё очень понравилось, на яхте с нами были классные инструкторы и просто хорошие ребята,даже было грустно расставаться в конце) У меня было 2 погружения, раньше никогда этого не делала. И всё прошло более чем,отлично. Я осталась очень давольна. Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Экскурсия понравилась, погружение ориентировано на фотографа, позировать и потом за хорошую сумму купить это. Яхта хорошая, чистая, команда приветливая, все отлично, белый остров был под водой, так что египетских мальдив мы не увидели. Рекомендую, получите много положительных эмоций!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Арина
Первый опыт дайвинга, было потрясающе и совсем нестрашно! Инструктор говорил по-русски, все понятно объяснял. Такая красота под водой! Отличная яхта, вкусно кормили, можно было сделать чай, кофе Виды тоже потрясающие
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Фишич
Всё прошло отлично. Из минусов небыло хорошей музыки
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Все супер! Рекомендую! Отвезли, привезли, накормили) Чай, кофе, лимонады) в конце фрукты были. Погружение было безопасным!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Мы просто в восторге!!! Забрали из отеля вовремя, ехать не долго, подождали пока все соберутся мин 15-20. Долее небольшая очередь на досмотр в порту. Погрузились на корабль, до первой остановки читать дальшеуменьшить
плыли 40 мин. Далее первая остановка 1.5-2 часа. Пока не пройдут все погружения. Пока идут погружения, можно плавать с маской. Затем 5-10 мин и вторая остановка минут на 30-40, второе погружение. Мы брали экскурсию с одним погружением, пришлось по месту доплачивать за второе. Сторговались на 30$ за двоих. Третья остановка - белый остров. До белого острова плыть 15 метров, затем идти пешком 100 метров в воде по пояс. Те кто пишет что далеко плыть, нытики и вводят людей в заблуждение. корабли подплывают максимально близко. Остров не впечатлил, но фотки получились клевые. Под водой снимал фотограф, фото и виде. Денег просят много, но можно торговаться, мы сторговались в двое. На корабле и острове тоже работает фотограф. С ним надо торговаться отдельно. Не знаю кому, как, но нам понравилось неописуемо. Жена в восторге, я тоже. Может, конечно, просто повезло с командой.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг»