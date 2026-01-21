ежедневно в 08:00

Рас-Мохаммед — национальный парк рядом с Шарм-эль-Шейхом, где под толщей воды скрывается яркий волшебный мир. Местная флора и фауна поражают воображение! Отправляйтесь на морскую прогулку к лагунам и песчаному острову, погрузитесь под воду и рассмотрите обитателей коралловых рифов — а мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности.

Описание экскурсии

Чудеса морских глубин

В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной. Глубинные пейзажи этих мест по красоте не уступают австралийскому Большому Барьерному рифу. В бухты и заливы национального парка не впадает ни одна река, что делает прибрежные воды идеальным местом для дайвинга.

Приглашаем провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:

отправиться в природоохранную зону для наблюдения за обитателями рифов

позагорать на палубе

насладиться вкусным обедом

заняться дайвингом или снорклингом

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На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу. Даже если вы ни разу не погружались под воду, они помогут вам почувствовать себя уверенно: объяснят азы, научат простому подводному языку жестов и обеспечат безопасность во время заплыва. На яхте также работают фотографы, которые за дополнительную плату сделают красивые фото и видео среди морских просторов и подводных глубин.

Программа поездки

Выезд из отеля на автобусе. Трансфер до портa займет 30 минут.

Остановка в пункте проката оборудования для дайвинга и снорклинга, где при желании можно взять в аренду маски, ласты, трубки и спасательные жилеты

Во время водной прогулки мы сделаем три остановки:

1 — для снорклинга и дайвинга с борта яхты, продолжительность около 1 часа

2 — высадка на Белый остров (если он не ушёл под воду), продолжительность около 30 минут

3 — для снорклинга и дайвинга в Золотой бухте, продолжительность около 1 часа

1 — для снорклинга и дайвинга с борта яхты, продолжительность около 1 часа 2 — высадка на Белый остров (если он не ушёл под воду), продолжительность около 30 минут 3 — для снорклинга и дайвинга в Золотой бухте, продолжительность около 1 часа Обед, приготовленный прямо на яхте (куриный шашлык / рис – макароны – отварной картофель / салат / хлеб)

Возвращение в порт (примерно в 17:00)

Обратный трансфер в отель

Организационные детали

Дополнительные расходы

Прокат оборудования для снорклинга (маска, ласты, жилет, термокостюм)

Фото и видео, сделанные фотографом во время пребывания на яхте и при погружении

Дайвинг (погружение до 10-15 минут). Одно погружение $11 или $22 за два погружения в разных местах. Цена действительна при условии предварительного бронирования в переписке с гидом, при заказе на яхте стоимость выше.

Что взять с собой на экскурсию