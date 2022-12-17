ежедневно в 08:00

В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной. Глубинные пейзажи этих мест по красоте не уступают австралийскому Большому Барьерному рифу. В бухты и заливы национального парка не впадает ни одна река, что делает прибрежные воды идеальным местом для дайвинга.
Приглашаем провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:
На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу. Даже если вы ни разу не погружались под воду, они помогут вам почувствовать себя уверенно: объяснят азы, научат простому подводному языку жестов и обеспечат безопасность во время заплыва. На яхте также работают фотографы, которые за дополнительную плату сделают красивые фото и видео среди морских просторов и подводных глубин.