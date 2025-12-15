Мои заказы

Рас-Мохаммед и Белый остров на VIP-яхте (из Шарм-эль-Шейха)

Морская прогулка по заповеднику с купанием, снорклингом и отдыхом в открытом море
Едем из Шарм-эль-Шейха в заповедник Рас-Мохаммед и к Белому острову.

Вас ждёт прогулка на комфортабельной яхте, снорклинг на живописных рифах, отдых на Белом острове, обед на борту и яркие морские пейзажи Красного моря.
Рас-Мохаммед и Белый остров на VIP-яхте (из Шарм-эль-Шейха)© Анастасия
Рас-Мохаммед и Белый остров на VIP-яхте (из Шарм-эль-Шейха)© Анастасия
Рас-Мохаммед и Белый остров на VIP-яхте (из Шарм-эль-Шейха)© Анастасия

Описание водной прогулки

  • Трансфер из отеля около 8:00 (точное время сообщается после бронирования)
  • Выход яхты из центральной марины около 10:00
  • Прогулка по акватории заповедника Рас-Мохаммед
  • Остановка для снорклинга или дайвинга на рифе
  • Посещение Белого острова (высадка вплавь около 20 м)
  • Отдых, фотосессия и купание
  • Обед на яхте (шведский стол)
  • Возвращение в порт около 17:00 и трансфер в отель к ~18:00

Организационные детали

  • Возможны одна длинная остановка для купания или две короткие — решение принимает гид на месте
  • Дайвинг проходит в одном месте, глубина до 7 метров
  • Яхты рассчитаны на 20–40 человек и имеют ограничение по вместимости от турполиции
  • Oбед на яхте и безалкогольные напитки включены в стоимость

Дополнительно оплачивается

  • Aренда маски, ласт, жилета — $2–4 за предмет
  • Дайвинг — $12 за одно погружение (при бронировании заранее)

Важно

  • Hеобходимо предоставить фото паспортов для туристического разрешения
  • Hа верхнюю палубу запрещено подниматься мокрыми
  • Алкоголь на борт проносить запрещено

C вами будет один из гидов нашего агентства.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Дети до 11 лет$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провела экскурсии для 514 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед
На машине
8 часов
-
25%
26 отзывов
Водная прогулка
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед
Мангровые рощи, солёное озеро и красочные рифы - отдохнуть глазами и душой
Начало: Ваша отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$225$300 за всё до 4 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
На яхте
8 часов
20 отзывов
Круиз
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
Погрузитесь в красочный мир Красного моря с групповой морской прогулкой к заповеднику Рас-Мохаммед. Три остановки для снорклинга и обед на яхте ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Синайский рай: заповедник Рас-Мохаммед + снорклинг
На автобусе
4.5 часа
-
9%
2 отзыва
Водная прогулка
Синайский рай: заповедник Рас-Мохаммед + снорклинг
Посетить одно из самых живописных мест Шарм-эль-Шейха и поплавать у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
$32$35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе