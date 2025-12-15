Едем из Шарм-эль-Шейха в заповедник Рас-Мохаммед и к Белому острову.
Вас ждёт прогулка на комфортабельной яхте, снорклинг на живописных рифах, отдых на Белом острове, обед на борту и яркие морские пейзажи Красного моря.
Описание водной прогулки
- Трансфер из отеля около 8:00 (точное время сообщается после бронирования)
- Выход яхты из центральной марины около 10:00
- Прогулка по акватории заповедника Рас-Мохаммед
- Остановка для снорклинга или дайвинга на рифе
- Посещение Белого острова (высадка вплавь около 20 м)
- Отдых, фотосессия и купание
- Обед на яхте (шведский стол)
- Возвращение в порт около 17:00 и трансфер в отель к ~18:00
Организационные детали
- Возможны одна длинная остановка для купания или две короткие — решение принимает гид на месте
- Дайвинг проходит в одном месте, глубина до 7 метров
- Яхты рассчитаны на 20–40 человек и имеют ограничение по вместимости от турполиции
- Oбед на яхте и безалкогольные напитки включены в стоимость
Дополнительно оплачивается
- Aренда маски, ласт, жилета — $2–4 за предмет
- Дайвинг — $12 за одно погружение (при бронировании заранее)
Важно
- Hеобходимо предоставить фото паспортов для туристического разрешения
- Hа верхнюю палубу запрещено подниматься мокрыми
- Алкоголь на борт проносить запрещено
C вами будет один из гидов нашего агентства.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 11 лет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провела экскурсии для 514 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
