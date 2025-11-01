Морская прогулка по Рас-Мохаммед открывает перед вами удивительный мир Красного моря.



На борту яхты вы отправитесь к коралловым рифам, где вас ждут три остановки для плавания и снорклинга. Эти живописные места поражают разнообразием кораллов и яркими рыбами.



После насыщенного дня вы сможете насладиться обедом на борту, а затем вернуться в порт, чтобы завершить это удивительное приключение

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть выше, но это также популярное время для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но всё ещё позволяет насладиться морем и солнцем.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.