Морская прогулка по Рас-Мохаммед открывает перед вами удивительный мир Красного моря.
На борту яхты вы отправитесь к коралловым рифам, где вас ждут три остановки для плавания и снорклинга. Эти живописные места поражают разнообразием кораллов и яркими рыбами.
После насыщенного дня вы сможете насладиться обедом на борту, а затем вернуться в порт, чтобы завершить это удивительное приключение
На борту яхты вы отправитесь к коралловым рифам, где вас ждут три остановки для плавания и снорклинга. Эти живописные места поражают разнообразием кораллов и яркими рыбами.
После насыщенного дня вы сможете насладиться обедом на борту, а затем вернуться в порт, чтобы завершить это удивительное приключение
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Погружение в мир Красного моря
- 🐠 Снорклинг среди кораллов
- 🍽️ Обед на борту яхты
- 🚤 Увлекательное путешествие на яхте
- 🌞 Прекрасные виды и отдых
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть выше, но это также популярное время для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но всё ещё позволяет насладиться морем и солнцем.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Белый остров
- Коралловые рифы
Описание водной прогулкиМорская прогулка по Рас-Мохаммед Вы увидите «египетские Мальдивы» и волшебный мир Красного моря в национальном парке Рас Мохаммед, который привлекает любителей природы своими эндемичными видами. Путешествие начнётся с трансфера в главный порт Шарм-эль-Шейха, где на борту яхты пройдет инструктаж по технике безопасности, после чего вы отправитесь к коралловым рифам для трёх остановок для плавания и снорклинга. В этих живописных местах вы сможете исследовать разнообразные кораллы, встретить ярких рыбоки насладиться обедом на борту, а затем вернуться в порт для завершения удивительного дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер из вашего отеля и обратно
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Входной билет в национальный парк Рас-Мохаммед
- Прохладительные напитки и обед на борту
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 ноя 2025
B
Badamshinagi
20 окт 2025
A
Alexey
26 сен 2025
Все супер! Багдади тур хорошая компания ездим уже не первый раз!!!
А
Александр
1 сен 2025
Начало было хорошее и ничего не предвещало беды не смотря на то, что авто приехало за нами к отелю на 25 минут позже. Далее мы отправились к первой точке для
М
Марина
12 мая 2025
Все было супер,начиная от персонала на борту и организации,заканчивая рифом и островом!)
О
Ольга
18 апр 2025
Все прошло отлично, отдельное спасибо ребятам дайверам, погружение было супер! Спасибо
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Водная прогулка
Лучший выборВодная прогулка в Шарм-Эль-Шейхе
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27 за человека
-
13%
Водная прогулка
Лучший выборНациональный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34
$39 за человека
Водная прогулка
Идиллические пейзажи: водная прогулка
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 3 чел.