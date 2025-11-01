Мои заказы

На яхте - к Белому острову в национальном парке Рас-Мохаммед

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Красному морю, наслаждаясь снорклингом и отдыхом на борту яхты в Рас-Мохаммед
Морская прогулка по Рас-Мохаммед открывает перед вами удивительный мир Красного моря.

На борту яхты вы отправитесь к коралловым рифам, где вас ждут три остановки для плавания и снорклинга. Эти живописные места поражают разнообразием кораллов и яркими рыбами.

После насыщенного дня вы сможете насладиться обедом на борту, а затем вернуться в порт, чтобы завершить это удивительное приключение
4.4
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Погружение в мир Красного моря
  • 🐠 Снорклинг среди кораллов
  • 🍽️ Обед на борту яхты
  • 🚤 Увлекательное путешествие на яхте
  • 🌞 Прекрасные виды и отдых

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть выше, но это также популярное время для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но всё ещё позволяет насладиться морем и солнцем.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Белый остров
  • Коралловые рифы

Описание водной прогулки

Морская прогулка по Рас-Мохаммед Вы увидите «египетские Мальдивы» и волшебный мир Красного моря в национальном парке Рас Мохаммед, который привлекает любителей природы своими эндемичными видами. Путешествие начнётся с трансфера в главный порт Шарм-эль-Шейха, где на борту яхты пройдет инструктаж по технике безопасности, после чего вы отправитесь к коралловым рифам для трёх остановок для плавания и снорклинга. В этих живописных местах вы сможете исследовать разнообразные кораллы, встретить ярких рыбоки насладиться обедом на борту, а затем вернуться в порт для завершения удивительного дня.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный трансфер из вашего отеля и обратно
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Входной билет в национальный парк Рас-Мохаммед
  • Прохладительные напитки и обед на борту
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
1
Т
Татьяна
1 ноя 2025
B
Badamshinagi
20 окт 2025
A
Alexey
26 сен 2025
Все супер! Багдади тур хорошая компания ездим уже не первый раз!!!
А
Александр
1 сен 2025
Начало было хорошее и ничего не предвещало беды не смотря на то, что авто приехало за нами к отелю на 25 минут позже. Далее мы отправились к первой точке для
читать дальше

плавания, где нам сказали: купаемся 45 минут и едем дальше. По итогам купания смотреть в первой точке оказалось нечего, риф не красивый, вода мутная, рыб нет. По итогу в данном месте мы провели более трех часов. Как оказалось у нас сломался катер и нас потом начали буксировать соседней лодкой на белый остров. На белом острове мы находились 15 минут, после чего нам сказали возвращаться на катер. На третье место для купания мы соответственно не попали, обратно на берег возвращались также на буксире.

М
Марина
12 мая 2025
Все было супер,начиная от персонала на борту и организации,заканчивая рифом и островом!)
О
Ольга
18 апр 2025
Все прошло отлично, отдельное спасибо ребятам дайверам, погружение было супер! Спасибо

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

