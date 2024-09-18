Вы откроете для себя абсолютно новый мир парка Рас-Мохаммед. Я покажу вам истинные заповедные зоны, в которых не возят туристов на экскурсиях. Вы увидите самый красивый в мире морской риф.
Расскажу про историю этого места, познакомлю с египетской и бедуинской культурой, покажу настоящий подводный мир Красного моря, который насчитывает более 1500 обитателей.
Расскажу про историю этого места, познакомлю с египетской и бедуинской культурой, покажу настоящий подводный мир Красного моря, который насчитывает более 1500 обитателей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание водной прогулкиЧто вас ждет Вы откроете для себя абсолютно новый мир парка Рас-Мохаммед. Я покажу вам истинные заповедные зоны, в которые не возят туристов на экскурсиях. Вы увидите самый красивый в мире морской риф. Расскажу про историю этого места, познакомлю с египетской и бедуинской культурой, покажу настоящий подводный мир Красного моря, который насчитывает более 1500 обитателей. Проведу экологическую экскурсию по мангровым рощам. Увидим уникальные деревья, растущие в соленой воде. Корни их растут сверху и среди них можно увидеть очень красивых разноцветных крабов. Посетим озеро Желаний, увидим тектонические разломы и останки кораллов, которым миллионы лет. На берегу я приготовлю для вас шашлык из баранины и курицы по местному рецепту. Важная информация:
- Экскурсию провожу я лично для вас.
- Поедем на удобном кроссовере, заедем в места, куда не доберется обычный туристический автобус. Обед у нас на месте, это нам даст подрубно изучать заповедник и никуда не торопиться Экскурсия возможна и для большего количества участников, доплата за каждого последующего человека — $33 Если вы хотите отметить праздничное событие, я помогу организовать торт в заповеднике— подробности уточняйте в переписке заранее.
Каждый день в 8 утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Аллаха
- Панорама Рас Мухамед
- Смотровая площадка
- Самая южная точка Синая
- Место встречи Акабского и Суецкого залива
- Три самых красивых подводных места заповедника
- Магическое озеро
- Озеро Мелкое
- Мангровые рощи
Что включено
- Услуги гида
- Инструктор по снорклингу
- Обед
- Охлажденные напитки
- Трансфер
Что не входит в цену
- Маски и ласты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8 утра
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- До начала экскурсии мне понадобиться фото вашего паспорта
- Возьмите с собой: полотенца, купальные костюмы, маски, ласты и солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
скидка
5%
5.5 часов
Водная прогулка
Идиллические пейзажи: водная прогулка
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
194$185 за всё до 3 чел.
9 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Шарм-Эль-Шейхе
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
5 часов
Водная прогулка
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$180 за всё до 3 чел.