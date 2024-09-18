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Вы откроете для себя абсолютно новый мир парка Рас-Мохаммед. Я покажу вам истинные заповедные зоны, в которых не возят туристов на экскурсиях. Вы увидите самый красивый в мире морской риф.



Расскажу про историю этого места, познакомлю с египетской и бедуинской культурой, покажу настоящий подводный мир Красного моря, который насчитывает более 1500 обитателей.