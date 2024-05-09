Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далёком 1989 году. Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Затем займётесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания. А за обедом — побалуете себя изысканными морепродуктами!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Суровая пустыня

После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед. Вы увидите:

мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах

разломы в земной коре, которые образовались миллионы лет назад в результате сильного землетрясения

Озеро желаний — магический залив, где сможете загадать желание, которое обязательно исполнится

Врата Аллаха — загадочный каменный въезд, похожий на марсианский пейзаж

Ласковое море

После путешествия по пустыне мы окажемся на морском берегу. Самое время заняться снорклингом! Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.

Вкусный бонус

Экскурсионная программа завершится в рыбном ресторане «Фарес». В меню — свежайшие блюда средиземноморской кухни, рыба и морепродукты.

Организационные детали

Выезд из отеля в 08:00. Дорога до заповедника займёт примерно 30 минут

Если вас больше, чем трое, доплата за каждого участника $38

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы