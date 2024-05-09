Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далёком 1989 году.
Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Затем займётесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания. А за обедом — побалуете себя изысканными морепродуктами!
Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Затем займётесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания. А за обедом — побалуете себя изысканными морепродуктами!
Описание экскурсии
Суровая пустыня
После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед. Вы увидите:
- мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах
- разломы в земной коре, которые образовались миллионы лет назад в результате сильного землетрясения
- Озеро желаний — магический залив, где сможете загадать желание, которое обязательно исполнится
- Врата Аллаха — загадочный каменный въезд, похожий на марсианский пейзаж
Ласковое море
После путешествия по пустыне мы окажемся на морском берегу. Самое время заняться снорклингом! Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.
Вкусный бонус
Экскурсионная программа завершится в рыбном ресторане «Фарес». В меню — свежайшие блюда средиземноморской кухни, рыба и морепродукты.
Организационные детали
- Выезд из отеля в 08:00. Дорога до заповедника займёт примерно 30 минут
- Если вас больше, чем трое, доплата за каждого участника $38
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в рыбном ресторане «Фарес» (крем-суп из морепродуктов, микс-гриль: креветки, кальмары, рыбное филе, рис, кунжутный соус, салаты, хлеб, вода) — $20 с чел.
- Прокат оборудования для снорклинга (маски, ласты, жилеты, гидрокостюмы) — от $11 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил маршрут и посещение заявленных локаций заповедника, которые показывают все его красоты, дают насладиться увиденным
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D
Отличная поездка, поехали рано до толп туристов. Удалось посмотреть риф,было очень интересно. Загадали желание на озере Желаний.
Организатор учел все наши пожелания! Хороший водитель. Спасибо!
Организатор учел все наши пожелания! Хороший водитель. Спасибо!
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Л
Али провел очень интересную экскурсию в заповеднике Рас-Мохаммед. Мы увидели уникальные мангровые заросли, искупались в озере желаний и посетили самый южный мыс Синайского полуострова. Потом Али отвез нас на два
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Е
Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Всем рекомендуем посетить живописный заповедник - невероятные виды и краски природы. Для любителей морских красот - обязательно к посещению. И просто для желающих искупаться в теплом и спокойном море. Али крайне вежливый, корректный, клиентоориентированный гид и просто приятный в общении человек.
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я
Начну с того, что обед - это за доп плату. Не блюда в ресторане (это понятно) а именно привезти нас в ресторан - это доп 20$ Хотя изначально экскурсия называется
Али
Ответ организатора:
Добрый день,Яна!
Я сожалею,что ваше впечатление от экскурсии было смазано от скорости, хотя все что написано в программе я выполнил по
Я сожалею,что ваше впечатление от экскурсии было смазано от скорости, хотя все что написано в программе я выполнил по
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