Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далёком 1989 году.
Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Затем займётесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания. А за обедом — побалуете себя изысканными морепродуктами!
Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Затем займётесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания. А за обедом — побалуете себя изысканными морепродуктами!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Суровая пустыня
После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед. Вы увидите:
- мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах
- разломы в земной коре, которые образовались миллионы лет назад в результате сильного землетрясения
- Озеро желаний — магический залив, где сможете загадать желание, которое обязательно исполнится
- Врата Аллаха — загадочный каменный въезд, похожий на марсианский пейзаж
Ласковое море
После путешествия по пустыне мы окажемся на морском берегу. Самое время заняться снорклингом! Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.
Вкусный бонус
Экскурсионная программа завершится в рыбном ресторане «Фарес». В меню — свежайшие блюда средиземноморской кухни, рыба и морепродукты.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Выезд из отеля в 08:00. Дорога до заповедника займёт примерно 30 минут
- Если вас больше, чем трое, доплата за каждого участника 35 €
Дополнительные расходы
- Обед в рыбном ресторане «Фарес» (крем-суп из морепродуктов, микс-гриль: креветки, кальмары, рыбное филе, рис, кунжутный соус, салаты, хлеб, вода) — 18 € с человека
- Прокат оборудования для снорклинга (маски, ласты, жилеты, гидрокостюмы) — от 10 € с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 51 туриста
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!
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