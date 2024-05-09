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Путешествие по нацпарку Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане

Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далёком 1989 году.

Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Затем займётесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания. А за обедом — побалуете себя изысканными морепродуктами!
4.2
5 отзывов
Путешествие по нацпарку Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Путешествие по нацпарку Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Путешествие по нацпарку Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане

Описание экскурсии

Суровая пустыня

После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед. Вы увидите:

  • мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах
  • разломы в земной коре, которые образовались миллионы лет назад в результате сильного землетрясения
  • Озеро желаний — магический залив, где сможете загадать желание, которое обязательно исполнится
  • Врата Аллаха — загадочный каменный въезд, похожий на марсианский пейзаж

Ласковое море

После путешествия по пустыне мы окажемся на морском берегу. Самое время заняться снорклингом! Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.

Вкусный бонус

Экскурсионная программа завершится в рыбном ресторане «Фарес». В меню — свежайшие блюда средиземноморской кухни, рыба и морепродукты.

Организационные детали

  • Выезд из отеля в 08:00. Дорога до заповедника займёт примерно 30 минут
  • Если вас больше, чем трое, доплата за каждого участника $38
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в рыбном ресторане «Фарес» (крем-суп из морепродуктов, микс-гриль: креветки, кальмары, рыбное филе, рис, кунжутный соус, салаты, хлеб, вода) — $20 с чел.
  • Прокат оборудования для снорклинга (маски, ласты, жилеты, гидрокостюмы) — от $11 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
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получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил маршрут и посещение заявленных локаций заповедника, которые показывают все его красоты, дают насладиться увиденным
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и оставить приятные воспоминания в виде потрясающих фотографий (не без помощи Али) и эмоций, которые максимально дополняют впечатления!! Экскурсия для тех, кто готов за очень непродолжительное время с 8 до 14 часов получить не утомительное путешествие, потрясающий снорклинг и желание обязательно вернуться)))

Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
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D
Отличная поездка, поехали рано до толп туристов. Удалось посмотреть риф,было очень интересно. Загадали желание на озере Желаний.
Организатор учел все наши пожелания! Хороший водитель. Спасибо!
Отличная поездка, поехали рано до толп туристов. Удалось посмотреть риф,было очень интересно. Загадали желание на озере Желаний.
Отличная поездка, поехали рано до толп туристов. Удалось посмотреть риф,было очень интересно. Загадали желание на озере Желаний.
Отличная поездка, поехали рано до толп туристов. Удалось посмотреть риф,было очень интересно. Загадали желание на озере Желаний.
Отличная поездка, поехали рано до толп туристов. Удалось посмотреть риф,было очень интересно. Загадали желание на озере Желаний.
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Л
Али провел очень интересную экскурсию в заповеднике Рас-Мохаммед. Мы увидели уникальные мангровые заросли, искупались в озере желаний и посетили самый южный мыс Синайского полуострова. Потом Али отвез нас на два
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коралловых рифа необычайной красоты, где мы смогли вдоволь поплавать с маской. Приятно удивило отсутствие других туристов, никто не мешал нам наслаждаться красотой подводного мира. Во время экскурсии Али рассказал нам много интересного об истории Египта и современной жизни египтян. Али - очень знающий и заботливый гид с прекрасным знанием русского языка. Очень рекомендуем его всем, кто интересуется Египтом.

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Е
Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Всем рекомендуем посетить живописный заповедник - невероятные виды и краски природы. Для любителей морских красот - обязательно к посещению. И просто для желающих искупаться в теплом и спокойном море. Али крайне вежливый, корректный, клиентоориентированный гид и просто приятный в общении человек.
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я
Начну с того, что обед - это за доп плату. Не блюда в ресторане (это понятно) а именно привезти нас в ресторан - это доп 20$ Хотя изначально экскурсия называется
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заповедник + ресторан. Мы отказались от ресторана, тем не менее было ощущение, что гид все время куда-то торопится. Нас ни на одной экскурсии так не торопили по таймингу (мы брали как частные так совместные экскурсии). Я тоже всегда слежу за временем и стараюсь не опаздывать - но здесь это сквозило во всем. При этом началась экскурсия на полчаса позже договоренности и о переносе времени нас предупредили за час до начала. Не страшно, конечно, но неприятно… еще такой момент… машина была подуставшая, прям сильно уставший седан (это частная экскурсия где была только моя семья) так вот по поводу машины и торопливости… местами в самом заповеднике гид разгонялся до 140 км/час. Когда я попросила не гнать - скорость упала до 120. Это некомфортно и небезопасно!

По поводу самой экскурсии: красиво, природа замечательная, но здесь я пишу о работе гида. За две недели мы успели посетить много экскурсий и были довольны, но здесь случилось разочарование.

Али
Али
Ответ организатора:
Добрый день,Яна!

Я сожалею,что ваше впечатление от экскурсии было смазано от скорости, хотя все что написано в программе я выполнил по
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времени, отведенным для данной поездки,не сократил его. Данная экскурсия и была рассчитана на то, что за недолгое время показать самые красивые места и поплавать в самых красивых бухтах Рас-мухамеда, это и привлекает туристов,что дорога не длительная 30мин езды и содержание объемное,индивидуально,без толпы и лишних ожиданий, и я возил вас наедине с природой.

Но индивидуально,не значит не ограничено по времени,т. к. продолжительность экскурсии указана в описании 4,5ч, и учитываю это при составлении расписания(время посещения одних объектов можно передвигать за счёт других),если туристы заранее обговаривают при бронировании,что время экскурсии они хотят продлить,то это я отражаю в своем расписании.
На счёт ресторана- необоснованные претензии,т. к. вся информация об этом есть в описании экскурсии здесь на сайте,что это по желанию и за дополнительную плату 20$ и в них входит не сама поездка в ресторан а сам обед.

Вот дословно:
"Дополнительные расходы:

Обед в рыбном ресторане «Фарес» (крем-суп из морепродуктов, микс-гриль: креветки, кальмары, рыбное филе, рис, кунжутный соус, салаты, хлеб, вода) — $20 с человека"

Сама скорость передвижения на машине была стандартная для здешних новых и ровных египетских дорог,которые просто пустые, и по вашей просьбе я сразу снизил скорость, извините, если все это оставило у вас такое мнение о моей работе в целом.
На самом деле мне самому было приятно общаться с вами и вашими детьми,если приедете ещё в Шарм,буду рад свозить вас куда-нибудь ещё и скрасить эти впечатления.

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