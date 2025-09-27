Петра - уникальный древний город, вырубленный в скалах более двух тысяч лет назад.Путешественники начинают своё приключение с пересечения Красного моря и прогулки по узкому каньону Сик. Здесь, среди скал, открываются

величественные храмы и гробницы, включая знаменитый дворец Аль-Хазна. В ходе экскурсии также можно увидеть амфитеатр и царские гробницы. Этот тур позволяет не только насладиться архитектурными шедеврами, но и ощутить атмосферу древнего Набатейского царства

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Петры - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно избежать сильной жары и насладиться путешествием в полной мере. Летом, с июня по август, температура может быть слишком высокой, но для тех, кто переносит жару, это время также подходит. Зимой, с декабря по февраль, возможны дожди, но туристы все равно могут насладиться красотой Петры.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.