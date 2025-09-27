Мои заказы

Открывая Петру: из Шарм-эль-Шейха - в тайный скальный город

Отправьтесь в захватывающее путешествие в Петру, древний город в скалах. Вас ждут величественные храмы, каньоны и история Набатейского царства
Петра - уникальный древний город, вырубленный в скалах более двух тысяч лет назад.

Путешественники начинают своё приключение с пересечения Красного моря и прогулки по узкому каньону Сик. Здесь, среди скал, открываются
читать дальше

величественные храмы и гробницы, включая знаменитый дворец Аль-Хазна. В ходе экскурсии также можно увидеть амфитеатр и царские гробницы.

Этот тур позволяет не только насладиться архитектурными шедеврами, но и ощутить атмосферу древнего Набатейского царства

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественные храмы и гробницы
  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • ⛵ Переправа через Красное море
  • 🏜️ Марсианские пейзажи пустыни Вади-Рам
  • 🍽️ Обед в местном ресторане
  • 🗺️ Обзорная экскурсия по Акабе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Петры - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно избежать сильной жары и насладиться путешествием в полной мере. Летом, с июня по август, температура может быть слишком высокой, но для тех, кто переносит жару, это время также подходит. Зимой, с декабря по февраль, возможны дожди, но туристы все равно могут насладиться красотой Петры.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Открывая Петру: из Шарм-эль-Шейха - в тайный скальный город© Наталья
Открывая Петру: из Шарм-эль-Шейха - в тайный скальный город© Наталья
Открывая Петру: из Шарм-эль-Шейха - в тайный скальный город© Наталья
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя22
ноя
Время начала: 01:00

Что можно увидеть

  • Эль-Хазне
  • Амфитеатр
  • Царские гробницы
  • Цветной каньон

Описание экскурсии

Готовы к 24-часовому марафону ради чуда света? Эту поездку можно смело назвать путешествием сквозь века: от ночного пересечения Красного моря до прогулки по узкому каньону Сик, где за каждым поворотом вас ждут шедевры набатейской архитектуры.

Маршрут

1:00 — Ночной трансфер из отеля (Шарм-эль-Шейх)
5:00 — Прибытие в порт Нувейбы. Переправа на пароме в Акабу (Иордания)
7:00 — Дорога в Петру через пустыню Вади-Рам — марсианские пейзажи и бедуинские посёлки
10:00 — Петра:
— Каньон Сик — узкая тропа между 80-метровых скал
— Эль-Хазне (Сокровищница) — символ Петры, фасад которого высечен в цельной скале
— Амфитеатр на 3000 мест и царские гробницы
— Цветной каньон — слои песчаника всех оттенков красного и оранжевого
15:30 — Обед в местном ресторане (салаты, мясо на гриле, хумус)
17:00 — Трансфер в Акабу + обзорная экскурсия: набережная, древний форт
19:00 — Паром обратно в Нувейбу
1:00 — Возвращение в отель

Вы узнаете:

  • Как кочевники создали город-крепость в скалах
  • Почему Петра была «перекрёстком цивилизаций»
  • Как каньоны и пустыня формируют характер места

Организационные детали

  • Включено: трансферы, паром, вход в Петру, обед, сопровождение гида
  • Дни: суббота, воскресенье (с 1:00 до 1:00 следующего дня)

Важно:

  • Возьмите паспорт (обязательно!), воду (1,5 л), удобную обувь, головной убор
  • Женщинам — одежда, закрывающая плечи и колени (для входа в исторические зоны)

во вторник, среду, субботу и воскресенье в 01:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$298
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1866 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
27 сен 2025
Отличная экскурсия, Наталья всегда на связи, все вопросы в любое время, сын сильно сгорел в первые дни, попросила перенести экскурсию на конец отпуска, все без проблем. Забрали у отеля, автобус
читать дальше

был интернационалтнвм, сопровождающий плохо и мало говорил по русски, я сначала переживала, как мы будем его понимать, потом отвезли к парому в Иорданию, на той стороне у нас был местный гид, очень приятный, хорошо говорит по русски. нас посадили полностью в русский автобус. Так что уже в Самой Иордани все пошло как дома, рассказал историю Петры, христианства, интересные факты, дал поспать. Обед шведский стол. Мы остались довольны, однозначно стоит посетить. Расходы дополнительные - на сувениры, и мы поднимались на смотровую площадку + 15$ человек. И напитки на обеде оплачиваются отдельно.

Отличная экскурсия, Наталья всегда на связи, все вопросы в любое время, сын сильно сгорел в первыеОтличная экскурсия, Наталья всегда на связи, все вопросы в любое время, сын сильно сгорел в первыеОтличная экскурсия, Наталья всегда на связи, все вопросы в любое время, сын сильно сгорел в первые

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
-
35%
522 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Побывать в лучших местах города в самом комфортном формате без толпы туристов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:15 и 15:30
Завтра в 15:15
11 ноя в 15:15
$13$20 за человека
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$109 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
На машине
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
$100 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе