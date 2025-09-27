Путешественники начинают своё приключение с пересечения Красного моря и прогулки по узкому каньону Сик. Здесь, среди скал, открываются
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные храмы и гробницы
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- ⛵ Переправа через Красное море
- 🏜️ Марсианские пейзажи пустыни Вади-Рам
- 🍽️ Обед в местном ресторане
- 🗺️ Обзорная экскурсия по Акабе
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Эль-Хазне
- Амфитеатр
- Царские гробницы
- Цветной каньон
Описание экскурсии
Готовы к 24-часовому марафону ради чуда света? Эту поездку можно смело назвать путешествием сквозь века: от ночного пересечения Красного моря до прогулки по узкому каньону Сик, где за каждым поворотом вас ждут шедевры набатейской архитектуры.
Маршрут
1:00 — Ночной трансфер из отеля (Шарм-эль-Шейх)
5:00 — Прибытие в порт Нувейбы. Переправа на пароме в Акабу (Иордания)
7:00 — Дорога в Петру через пустыню Вади-Рам — марсианские пейзажи и бедуинские посёлки
10:00 — Петра:
— Каньон Сик — узкая тропа между 80-метровых скал
— Эль-Хазне (Сокровищница) — символ Петры, фасад которого высечен в цельной скале
— Амфитеатр на 3000 мест и царские гробницы
— Цветной каньон — слои песчаника всех оттенков красного и оранжевого
15:30 — Обед в местном ресторане (салаты, мясо на гриле, хумус)
17:00 — Трансфер в Акабу + обзорная экскурсия: набережная, древний форт
19:00 — Паром обратно в Нувейбу
1:00 — Возвращение в отель
Вы узнаете:
- Как кочевники создали город-крепость в скалах
- Почему Петра была «перекрёстком цивилизаций»
- Как каньоны и пустыня формируют характер места
Организационные детали
- Включено: трансферы, паром, вход в Петру, обед, сопровождение гида
- Дни: суббота, воскресенье (с 1:00 до 1:00 следующего дня)
Важно:
- Возьмите паспорт (обязательно!), воду (1,5 л), удобную обувь, головной убор
- Женщинам — одежда, закрывающая плечи и колени (для входа в исторические зоны)
во вторник, среду, субботу и воскресенье в 01:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$298