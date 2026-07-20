Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути! Приглашаем в путешествие по главным достопримечательностям Шарма: Старый город, базар, мечети… Вдобавок вы побываете в необычных и нетуристических местах, чтобы прочувствовать городской колорит.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Шарм-эль-Шейхом. Наш гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком, заберет вас из отеля. По дороге он поделится историей города, не нагружая датами и именами.

Храм «Жители неба». Затем посетим православную коптскую церковь. Здесь что-то будет для вас привычным, а что-то удивит. Вы рассмотрите красивые фрески и росписи, а гид расскажет об особенностях христианства в Египте. Время на осмотр церкви — 30 минут.

Старый город и мечеть Эль Сахаба. Следующая остановка — Старый город. Здесь вы увидите самую большую мечеть города — Эль Сахаба, она вмещает 3000 человек. Время на осмотр мечети — 15 минут.

Базар Old Market. Отправляемся за покупками на Старый рынок. Это самый старый, самый известный и самый дешевый рынок в Шарме. В магазинчиках и лавочках вы ощутите подлинный колорит восточного базара. А еще здесь нужно азартно торговаться с продавцами! Время прогулки — 1,5 часа.

Далее будут короткие остановки по 10–15 минут.

Самое фотогеничное место Шарм-эль-Шейха — сказочное кафе Фарша на склоне скалы. Вы такого точно нигде не видели! Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками.

на склоне скалы. Вы такого точно нигде не видели! Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками. Мечеть Эль Мустафа , которая потрясает своей красотой и масштабностью. До постройки мечети Эль Сахаба, Эль Мустафа была самой большой в городе.

, которая потрясает своей красотой и масштабностью. До постройки мечети Эль Сахаба, Эль Мустафа была самой большой в городе. «Еврейский квартал» — изюминка нашей программы. Раньше здесь была израильская военная база. Сейчас это самый бедный квартал в Шарме. Вы увидите, в каких условиях живут бедняки на этом курорте. Также отсюда открывается шикарная панорама города.

— изюминка нашей программы. Раньше здесь была израильская военная база. Сейчас это самый бедный квартал в Шарме. Вы увидите, в каких условиях живут бедняки на этом курорте. Также отсюда открывается шикарная панорама города. Еще одна достопримечательность — памятник жертвам авиакатастрофы самолета «Боинг-737». Здесь наша экскурсия заканчивается и мы возвращаемся обратно в отель.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями!

Организационные детали