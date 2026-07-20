Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути! Приглашаем в путешествие по главным достопримечательностям Шарма: Старый город, базар, мечети… Вдобавок вы побываете в необычных и нетуристических местах, чтобы прочувствовать городской колорит.
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом. Наш гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком, заберет вас из отеля. По дороге он поделится историей города, не нагружая датами и именами.
Храм «Жители неба». Затем посетим православную коптскую церковь. Здесь что-то будет для вас привычным, а что-то удивит. Вы рассмотрите красивые фрески и росписи, а гид расскажет об особенностях христианства в Египте. Время на осмотр церкви — 30 минут.
Старый город и мечеть Эль Сахаба. Следующая остановка — Старый город. Здесь вы увидите самую большую мечеть города — Эль Сахаба, она вмещает 3000 человек. Время на осмотр мечети — 15 минут.
Базар Old Market. Отправляемся за покупками на Старый рынок. Это самый старый, самый известный и самый дешевый рынок в Шарме. В магазинчиках и лавочках вы ощутите подлинный колорит восточного базара. А еще здесь нужно азартно торговаться с продавцами! Время прогулки — 1,5 часа.
Далее будут короткие остановки по 10–15 минут.
Самое фотогеничное место Шарм-эль-Шейха — сказочное кафе Фарша на склоне скалы. Вы такого точно нигде не видели! Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками.
Мечеть Эль Мустафа, которая потрясает своей красотой и масштабностью. До постройки мечети Эль Сахаба, Эль Мустафа была самой большой в городе.
«Еврейский квартал» — изюминка нашей программы. Раньше здесь была израильская военная база. Сейчас это самый бедный квартал в Шарме. Вы увидите, в каких условиях живут бедняки на этом курорте. Также отсюда открывается шикарная панорама города.
Еще одна достопримечательность — памятник жертвам авиакатастрофы самолета «Боинг-737». Здесь наша экскурсия заканчивается и мы возвращаемся обратно в отель.
Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями!
Организационные детали
Вас заберут из отеля, а по окончании отвезут обратно
Передвижение на комфортабельном легковом автомобиле входит в стоимость
Дополнительные расходы: покупки, еда (по желанию)
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас!
Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю.
Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natali
Роберто прекрасеый гид, за дружеской беседой не заметно пролетело 4 часа) Хороший маршрут, купили сувениры, лекарства, много посмотрети, насыленный, но легкий маршрут, мы очеь довольны) после лежачего отдыха самое оно!
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Е
Елена
Были на экскурсии. Всё очень понравилось. Экскурсовод Роберт, просмо большой молодец. Очень нам понравился.
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Д
Дарья
Экскурсию нам проводил гид Робертом и я очень хочу поблагодарить его! Очень приятный гид, хорошо говорит по-русски, грамотный, вежливый, отвечал на все вопросы, интересно рассказал всё, что можно было рассказать об относительно новом курорте) Учитывал все наши пожелания. Экскурсия получилась лёгкой, интересной и позитивной. Рекомендую Роберто как прекрасного гида👌🏻
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Е
Елена
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала и показала все, ответила на все вопросы. Вся программа была выстроена так, как мы читать дальшеуменьшить
просили. Объехали, в предыдущие поездки, весь Египет и соседние страны, и поняли, что сам Шарм Эль Шейх толком и не видели - заказали эту программу, остались довольны. Город молодой, никаких «древностей» здесь нет, тем не менее, у города свой шарм и свое лицо, и есть что посмотреть. Спасибо Наташе, на всех точках мы бродили, сколько хотели и увидели все, что хотели. Отдельно ей спасибо, что «по ходу», решила все наши «хотелки» и просьбы. Спасибо большое!
+2
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Татьяна
Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от элитных районов до гетто, от старого города до СОХО…. Адель - гид с огромным читать дальшеуменьшить
опытом работы в тур индустрии, в русских тур-операторах. Человек, которому было тесно в шаблонных экскурсиях тур-операторов. Вы узнаете жизнь Египтян изнутри. От первого лица. О чувствах, темпераменте традициях обычного человека, жителя Египта., с точки зрения разных слоев и религий. Кстати, Адель- христианин. И это чувствуется! Вы не пожалеете. Про маршрут все написано в описании к экскурсии. Поэтому, не буду повторяться. Благодарю за чудесную экскурсию. Своих денег стоит и даже больше!!!
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Наталья
Были ранее на отдыхе, но город так и не посмотрели, на этот раз решили познакомиться с городом, вечерняя панорама очень понравилась!
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