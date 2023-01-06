Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места

Открыть для себя город-курорт с иной стороны

Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути! Приглашаем в путешествие по главным достопримечательностям Шарма: площадь Сохо, Старый город, мечети… Вдобавок вы побываете в необычных и нетуристических местах, чтобы прочувствовать городской колорит.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + нетуристические места
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Шарм-эль-Шейхом

Наш гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком, заберет вас из отеля. По дороге он поделится историей города, не нагружая датами и именами.

Площадь Сохо. И названием, и своим обликом это место напоминает о развлекательных районах европейских городов. Здесь вы найдете симпатичные локации со скульптурами и подсветкой, европейские кафе, светомузыкальный фонтан. Прогулка по площади займет примерно 1,5 часа, чтобы вы успели сфотографироваться, заглянуть в местные заведения и магазины.

Храм «Жители неба». Затем посетим православную коптскую церковь. Здесь что-то будет для вас привычным, а что-то удивит. Вы рассмотрите красивые фрески и росписи, а гид расскажет об особенностях христианства в Египте. Время на осмотр церкви — 30 минут.

Старый город и мечеть Эль Сахаба. Следующая остановка — Старый город. Здесь вы увидите самую большую мечеть города — Эль Сахаба, она вмещает 3000 человек. Время на осмотр мечети — 15 минут.

Базар Old Market. Отправляемся за покупками на Старый рынок. Это самый старый, самый известный и самый дешевый рынок в Шарме. В магазинчиках и лавочках вы ощутите подлинный колорит восточного базара. А еще здесь нужно азартно торговаться с продавцами! Время прогулки — 1,5 часа.

Далее будут короткие остановки по 10-15 минут.

  • Самое «инстаграмное» место Шарм-эль-Шейха — сказочное кафе Фарша на склоне скалы. Вы такого точно нигде не видели! Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками.
  • Мечеть Эль Мустафа, которая потрясает своей красотой и масштабностью. До постройки мечети Эль Сахаба, Эль Мустафа была самой большой в городе.
  • «Еврейский квартал» — изюминка нашей программы. Раньше здесь была израильская военная база. Сейчас это самый бедный квартал в Шарме. Вы увидите, в каких условиях живут бедняки на этом курорте. Также отсюда открывается шикарная панорама города.
  • Еще одна достопримечательность — памятник жертвам авиакатастрофы самолета «Боинг-737». Здесь наша экскурсия заканчивается и мы возвращаемся обратно в отель.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями!

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Вас заберут из отеля, а по окончании отвезут обратно
  • Передвижение на комфортабельном легковом автомобиле входит в стоимость
  • Дополнительные расходы: покупки, еда (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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