Мои заказы

Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное

Открыть для себя город-курорт с иной стороны
Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути! Приглашаем в путешествие по главным достопримечательностям Шарма: Старый город, базар, мечети… Вдобавок вы побываете в необычных и нетуристических местах, чтобы прочувствовать городской колорит.
4.8
49 отзывов
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное

Описание экскурсии

Знакомство с Шарм-эль-Шейхом. Наш гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком, заберет вас из отеля. По дороге он поделится историей города, не нагружая датами и именами.

Храм «Жители неба». Затем посетим православную коптскую церковь. Здесь что-то будет для вас привычным, а что-то удивит. Вы рассмотрите красивые фрески и росписи, а гид расскажет об особенностях христианства в Египте. Время на осмотр церкви — 30 минут.

Старый город и мечеть Эль Сахаба. Следующая остановка — Старый город. Здесь вы увидите самую большую мечеть города — Эль Сахаба, она вмещает 3000 человек. Время на осмотр мечети — 15 минут.

Базар Old Market. Отправляемся за покупками на Старый рынок. Это самый старый, самый известный и самый дешевый рынок в Шарме. В магазинчиках и лавочках вы ощутите подлинный колорит восточного базара. А еще здесь нужно азартно торговаться с продавцами! Время прогулки — 1,5 часа.

Далее будут короткие остановки по 10–15 минут.

  • Самое фотогеничное место Шарм-эль-Шейха — сказочное кафе Фарша на склоне скалы. Вы такого точно нигде не видели! Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками.
  • Мечеть Эль Мустафа, которая потрясает своей красотой и масштабностью. До постройки мечети Эль Сахаба, Эль Мустафа была самой большой в городе.
  • «Еврейский квартал» — изюминка нашей программы. Раньше здесь была израильская военная база. Сейчас это самый бедный квартал в Шарме. Вы увидите, в каких условиях живут бедняки на этом курорте. Также отсюда открывается шикарная панорама города.
  • Еще одна достопримечательность — памятник жертвам авиакатастрофы самолета «Боинг-737». Здесь наша экскурсия заканчивается и мы возвращаемся обратно в отель.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями!

Организационные детали

  • Вас заберут из отеля, а по окончании отвезут обратно
  • Передвижение на комфортабельном легковом автомобиле входит в стоимость
  • Дополнительные расходы: покупки, еда (по желанию)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
5
3
1
2
1
Natali
Роберто прекрасеый гид, за дружеской беседой не заметно пролетело 4 часа) Хороший маршрут, купили сувениры, лекарства, много посмотрети, насыленный, но легкий маршрут, мы очеь довольны) после лежачего отдыха самое оно!
Роберто прекрасеый гид, за дружеской беседой не заметно пролетело 4 часа) Хороший маршрут, купили сувениры, лекарства,
Роберто прекрасеый гид, за дружеской беседой не заметно пролетело 4 часа) Хороший маршрут, купили сувениры, лекарства,
Роберто прекрасеый гид, за дружеской беседой не заметно пролетело 4 часа) Хороший маршрут, купили сувениры, лекарства,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на экскурсии. Всё очень понравилось. Экскурсовод Роберт, просмо большой молодец.
Очень нам понравился.
Были на экскурсии. Всё очень понравилось. Экскурсовод Роберт, просмо большой молодец.
Были на экскурсии. Всё очень понравилось. Экскурсовод Роберт, просмо большой молодец.
Были на экскурсии. Всё очень понравилось. Экскурсовод Роберт, просмо большой молодец.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсию нам проводил гид Робертом и я очень хочу поблагодарить его! Очень приятный гид, хорошо говорит по-русски, грамотный, вежливый, отвечал на все вопросы, интересно рассказал всё, что можно было рассказать об относительно новом курорте) Учитывал все наши пожелания. Экскурсия получилась лёгкой, интересной и позитивной. Рекомендую Роберто как прекрасного гида👌🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала и показала все, ответила на все вопросы. Вся программа была выстроена так, как мы
читать дальшеуменьшить

просили. Объехали, в предыдущие поездки, весь Египет и соседние страны, и поняли, что сам Шарм Эль Шейх толком и не видели - заказали эту программу, остались довольны. Город молодой, никаких «древностей» здесь нет, тем не менее, у города свой шарм и свое лицо, и есть что посмотреть. Спасибо Наташе, на всех точках мы бродили, сколько хотели и увидели все, что хотели. Отдельно ей спасибо, что «по ходу», решила все наши «хотелки» и просьбы. Спасибо большое!

Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала+2
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Экскурсия хорошая для того, чтобы понять насколько многогранный этот город. Гид у нас была Наталья. Рассказала
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от элитных районов до гетто, от старого города до СОХО…. Адель - гид с огромным
читать дальшеуменьшить

опытом работы в тур индустрии, в русских тур-операторах. Человек, которому было тесно в шаблонных экскурсиях тур-операторов.
Вы узнаете жизнь Египтян изнутри. От первого лица. О чувствах, темпераменте традициях обычного человека, жителя Египта., с точки зрения разных слоев и религий. Кстати, Адель- христианин. И это чувствуется! Вы не пожалеете.
Про маршрут все написано в описании к экскурсии. Поэтому, не буду повторяться.
Благодарю за чудесную экскурсию. Своих денег стоит и даже больше!!!

Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от
Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от
Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от
Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от
Если хотите получить сервис на 200% - это к Аделю. 5 часов- ВСЕ закоулки Шарма- от
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Были ранее на отдыхе, но город так и не посмотрели, на этот раз решили познакомиться с городом, вечерняя панорама очень понравилась!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное»

Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
96 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 16:30, в субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$14 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $120 за всё до 6 чел.
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Шарм-эль-Шейх - город многогранный, и познавать его нужно со всех сторон. В этом туре вы увидите морское царство, старый город и площадь Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $144 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от $105 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
от $100 за экскурсию