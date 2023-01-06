Наш гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком, заберет вас из отеля. По дороге он поделится историей города, не нагружая датами и именами.
Площадь Сохо. И названием, и своим обликом это место напоминает о развлекательных районах европейских городов. Здесь вы найдете симпатичные локации со скульптурами и подсветкой, европейские кафе, светомузыкальный фонтан. Прогулка по площади займет примерно 1,5 часа, чтобы вы успели сфотографироваться, заглянуть в местные заведения и магазины.
Храм «Жители неба». Затем посетим православную коптскую церковь. Здесь что-то будет для вас привычным, а что-то удивит. Вы рассмотрите красивые фрески и росписи, а гид расскажет об особенностях христианства в Египте. Время на осмотр церкви — 30 минут.
Старый город и мечеть Эль Сахаба. Следующая остановка — Старый город. Здесь вы увидите самую большую мечеть города — Эль Сахаба, она вмещает 3000 человек. Время на осмотр мечети — 15 минут.
Базар Old Market. Отправляемся за покупками на Старый рынок. Это самый старый, самый известный и самый дешевый рынок в Шарме. В магазинчиках и лавочках вы ощутите подлинный колорит восточного базара. А еще здесь нужно азартно торговаться с продавцами! Время прогулки — 1,5 часа.
Далее будут короткие остановки по 10-15 минут.
Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями!