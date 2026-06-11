Узнать, кто строил пирамиды и управлял Древним Египтом
Ваша поездка по древним городам Саккара и Гиза не будет похожа на спешный осмотр достопримечательностей в составе большой группы. Комфортабельный автомобиль, опытный гид — и вот вы уже наслаждаетесь незабываемым путешествием.
В программе — тайны пирамиды Джосера, прогулка по подземным коридорам, встреча с Рамзесом II и, конечно, пирамиды и сфинкс!
Описание экскурсии
Саккара: загадки некрополей в пустыне
Из Каира мы отправимся в Саккару, к первой в мире пирамиде Джосера (ступенчатой). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Неподалеку вас ждёт пирамида Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.
Комплекс Гиза: встреча с чудом света
В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы. Вы услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора — «автора» пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.
Темы
Во время экскурсии вы услышите не только исторические факты, но и древние легенды, тайны фараонов и результаты последних археологических открытий, которые помогают по-новому взглянуть на историю Египта.
Организационные детали
В поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту
Поездка проходит на автомобиле Chevrolet. В дороге предусмотрен получасовой перерыв
Входные билеты оплачиваются дополнительно: в Саккару — 700 египетских фунтов за чел., в пирамиды — 700 египетских фунтов за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 01:30 и 22:00, во вторник и четверг в 01:30 и 23:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 02:30 и 23:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4135 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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