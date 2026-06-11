Ваша поездка по древним городам Саккара и Гиза не будет похожа на спешный осмотр достопримечательностей в составе большой группы. Комфортабельный автомобиль, опытный гид — и вот вы уже наслаждаетесь незабываемым путешествием. В программе — тайны пирамиды Джосера, прогулка по подземным коридорам, встреча с Рамзесом II и, конечно, пирамиды и сфинкс!

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Описание экскурсии

Саккара: загадки некрополей в пустыне

Из Каира мы отправимся в Саккару, к первой в мире пирамиде Джосера (ступенчатой). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Неподалеку вас ждёт пирамида Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.

Комплекс Гиза: встреча с чудом света

В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы. Вы услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора — «автора» пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.

Темы

Во время экскурсии вы услышите не только исторические факты, но и древние легенды, тайны фараонов и результаты последних археологических открытий, которые помогают по-новому взглянуть на историю Египта.

Организационные детали