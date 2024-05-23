Экскурсия на горном мотоцикле в пустыне Египта - это уникальная возможность испытать адреналин от экстремального вождения по песчаным дюнам.
Участники смогут насладиться панорамными видами пустыни, узнать интересные факты о её истории
Участники смогут насладиться панорамными видами пустыни, узнать интересные факты о её истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Адреналин и экстремальное вождение
- 📸 Уникальные фото на фоне пустыни
- 🌄 Панорамные виды и природные ландшафты
- 🏜️ Знакомство с культурой бедуинов
- 🍵 Чаепитие в деревне бедуинов
Что можно увидеть
- Песчаные дюны
- Деревня бедуинов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Причудливые скалы, бескрайние просторы и ветер в волосах — так пройдёт ваша поездка на горном мотоцикле в пустыне. После инструктажа по безопасности вы наденете защитное снаряжение и отправитесь в путешествие навстречу бескрайним песчаным просторам. Держите камеру наготове — чтобы не пропустить лучшие виды!
Как пройдёт поездка
- По прибытии в пустыню вас встретит инструктор, который научит основам управления горным мотоциклом и расскажет о правилах безопасности.
- Вы отправитесь в увлекательное путешествие по песчаным дюнам продолжительностью 1 час.
- Во время экскурсии будут предусмотрены остановки для фото.
- Гид расскажет об истории и природе пустыни, покажет секретные места и достопримечательности.
- В финале вас ждет остановка для отдыха и чаепития в деревне бедуинов, где вы насладитесь вкусным чаем и общением с местными жителями.
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям активного отдыха: тем, кто хочет попробовать что-то новое в путешествии по Египту
- Фанатам экстремальных видов спорта
- Природным энтузиастам, способным оценить красоту природы и уникальные ландшафты
- Тем, кто стремится глубже понять местную культуру
- Любителям фотографии
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды
- В стоимость входит:
— транспортное обслуживание (трансфер из отеля и обратно на минибусе)
— услуги русскоговорящего гида.
— услуги лицензированного инструктора
— чай в бедуинском шатре
- На месте выдаётся защитное снаряжение:
— шлем (обязателен к ношению)
— защитные очки или маска
— защитный костюм или мотоэкипировка
— перчатки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
23 мая 2024
Отличная экскурсия. Понравилось всё, места отличные, гид на все просьбы и вопросы отвечает. Организатор Наталья всё объяснила, рассказала. Была на связи постоянно, поинтересовалась впечатлением после мотопрогулки. Байк не новый, но едет бодро. Гид в скорости не ограничивал почти. Сделал много интересных и красивых фото и видео. Спасибо большое
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