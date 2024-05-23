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и природе, а также встретиться с местными жителями - бедуинами. Во время поездки предусмотрены остановки для фото, чтобы запечатлеть лучшие моменты.



В финале экскурсии вас ждёт отдых и чаепитие в деревне бедуинов, где можно будет насладиться вкусным чаем и общением с гостеприимными местными жителями. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и природы