Пустынное приключение на горном мотоцикле

Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Экскурсия на горном мотоцикле в пустыне Египта - это уникальная возможность испытать адреналин от экстремального вождения по песчаным дюнам.

Участники смогут насладиться панорамными видами пустыни, узнать интересные факты о её истории
читать дальше

и природе, а также встретиться с местными жителями - бедуинами. Во время поездки предусмотрены остановки для фото, чтобы запечатлеть лучшие моменты.

В финале экскурсии вас ждёт отдых и чаепитие в деревне бедуинов, где можно будет насладиться вкусным чаем и общением с гостеприимными местными жителями. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и природы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏍️ Адреналин и экстремальное вождение
  2. 📸 Уникальные фото на фоне пустыни
  3. 🌄 Панорамные виды и природные ландшафты
  4. 🏜️ Знакомство с культурой бедуинов
  5. 🍵 Чаепитие в деревне бедуинов

Что можно увидеть

  • Песчаные дюны
  • Деревня бедуинов
Пустынное приключение на горном мотоцикле
Пустынное приключение на горном мотоцикле
Пустынное приключение на горном мотоцикле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Причудливые скалы, бескрайние просторы и ветер в волосах — так пройдёт ваша поездка на горном мотоцикле в пустыне. После инструктажа по безопасности вы наденете защитное снаряжение и отправитесь в путешествие навстречу бескрайним песчаным просторам. Держите камеру наготове — чтобы не пропустить лучшие виды!

Как пройдёт поездка

  • По прибытии в пустыню вас встретит инструктор, который научит основам управления горным мотоциклом и расскажет о правилах безопасности.
  • Вы отправитесь в увлекательное путешествие по песчаным дюнам продолжительностью 1 час.
  • Во время экскурсии будут предусмотрены остановки для фото.
  • Гид расскажет об истории и природе пустыни, покажет секретные места и достопримечательности.
  • В финале вас ждет остановка для отдыха и чаепития в деревне бедуинов, где вы насладитесь вкусным чаем и общением с местными жителями.

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям активного отдыха: тем, кто хочет попробовать что-то новое в путешествии по Египту
  • Фанатам экстремальных видов спорта
  • Природным энтузиастам, способным оценить красоту природы и уникальные ландшафты
  • Тем, кто стремится глубже понять местную культуру
  • Любителям фотографии

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды
  • В стоимость входит:
    — транспортное обслуживание (трансфер из отеля и обратно на минибусе)
    — услуги русскоговорящего гида.
    — услуги лицензированного инструктора
    — чай в бедуинском шатре
  • На месте выдаётся защитное снаряжение:
    — шлем (обязателен к ношению)
    — защитные очки или маска
    — защитный костюм или мотоэкипировка
    — перчатки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
23 мая 2024
Отличная экскурсия. Понравилось всё, места отличные, гид на все просьбы и вопросы отвечает. Организатор Наталья всё объяснила, рассказала. Была на связи постоянно, поинтересовалась впечатлением после мотопрогулки. Байк не новый, но едет бодро. Гид в скорости не ограничивал почти. Сделал много интересных и красивых фото и видео. Спасибо большое

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеЛетниеАктивный отдыхВыездныеБедуиныАктивностиПрирода и пейзажи

Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха

Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$15 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
ХорошоТам