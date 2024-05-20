Экскурсия на горном мотоцикле в пустыне Египта — это захватывающее приключение для любителей активного отдыха и адреналиновых испытаний! Во время такой экскурсии вы сможете исследовать удивительные пейзажи пустыни, преодолевать песчаные дюны, покорять просторы и наслаждаться свободой движения на мотоцикле.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Этот вид экскурсии позволит вам почувствовать скорость, азарт и увлечение от вождения по разнообразным трассам пустыни, насладиться панорамными видами и создать незабываемые впечатления. Причудливые скалы, бескрайние просторы и ветер в волосах — все это делает экскурсию на горном мотоцикле в пустыне поистине захватывающим опытом. Прежде чем отправляться в такое приключение, обязательно убедитесь в том, что вы готовы к такой активности и ознакомьтесь с правилами безопасности. Готовы окунуться в адреналиновое путешествие на горном мотоцикле по бескрайней пустыне Египта? Что вас ждет Во время захватывающей экскурсии на горном мотоцикле в пустыне Египта вас ждет незабываемое путешествие, наполненное адреналином и приключениями! Вот краткое описание того, что вы можете ожидать: 1. Встреча с гидом: По прибытии в пустыню вас встретит опытный гид, который проведет инструктаж по управлению горным мотоциклом и расскажет о правилах безопасности. 2. Покорение дюн: Вы отправитесь на увлекательное путешествие по песчаным дюнам и бескрайним просторам пустыни, где сможете насладиться скоростью и свободой движения на мотоцикле. 3. Фотостопы: Во время экскурсии будут предусмотрены остановки для того, чтобы вы могли насладиться живописными видами пустыни, сделать фотографии и запечатлеть этот незабываемый момент. 4. Познавательная часть: Вы узнаете об истории и природе пустыни, посмотрите уникальные места и достопримечательности, что сделает путешествие более осмысленным. 5. Деревня бедуинов в пустыне: Во время экскурсии вас ждет остановка для отдыха и чаепития в деревне бедуинов, где вы сможете насладиться вкусными чаем и общением с местными жителями Экскурсия на горном мотоцикле в пустыне Египта — это увлекательное путешествие, которое запомнится вам на долгое время своей экзотикой и уникальным опытом! Готовы отправиться в это захватывающее путешествие? 🏍️🏜️🌄
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля
- Подготовка и инструктаж по вождению
- Катание на квадроциклах по пустыне, около часа
- Две остановки
- Возвращение на станцию квадроциклов
- Трансфер в отель
Что не входит в цену
- Напитки на протяжении всего маршрута
- Солнцезащитные очки, арафатки
- Фото и видео материалы сделанные фотографом
- Катание на верблюде
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи - ваш отель
Завершение: Шарм-эль-Шейх
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- После бронирования экскурсии
- Вы получаете 100% гарантию на выбранный вами тур! Мы гарантируем вам качество и своевременное выполнение заказанной экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
20 мая 2024
Очень рад, что наткнулся на эту экскурсию! Сам мотоциклист, а прохватить по пустыням в индивидуальной экскурсии на кросаче или эндурике одно удовольствие! Очень надеюсь, что парк мотоциклов пополнится!
А
Анастасия
2 мая 2024
Отличная организация, и разумеется, индивидуальная экскурсия намного лучше групповой. Прокатились по пустыне там, где я не видела других туристов, соответственно, меньше пыли и выхлопов.
Трансфер забрал вовремя. Опытный инструктор, милейший экскурсовод!) Очень советую🫶🏻
Трансфер забрал вовремя. Опытный инструктор, милейший экскурсовод!) Очень советую🫶🏻
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