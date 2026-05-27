Вас ждёт релакс на яхте и подводный мир нацпарка «Рас-Мохаммед» на стыке Красного моря и Суэцкого залива. Здесь одни из лучших коралловых рифов в мире — с яркими рыбами и черепахами. Вы поныряете у знаменитых подводных «садов». Рассмотрите отвесные стены рифа и обломки затонувшего судна. Сделаете красивые кадры на острове, которого нет на картах.
Описание экскурсии
- Выезд в порт Шарм-эль-Майя.
- Размещение на яхте, регистрация, знакомство с капитаном и инструктором по снорклингу.
- Выход в море: займите место на верхней палубе, выпейте чая или кофе и полюбуйтесь побережьем Синая.
- Переход к коралловым рифам Рас-Мохаммеда (1–1,5 ч). Остановимся у национального парка «Рас-Мохаммед» — заповедника, который местные называют «жемчужиной Красного моря». Здесь встречаются воды заливов Акаба и Суэцкого, и подводный мир разнообразен: рыбы-бабочки, рыбы-наполеоны, рыбы-клоуны в актиниях, мурены, иногда — черепахи и небольшие рифовые акулы (безопасны).
- Брифинг и снорклинг (45–60 мин). Инструктор покажет, как правильно пользоваться снаряжением, и сопроводит группу в воде.
- Снорклинг у Шарк-рифа и Йоланда-рифа (45 мин). Перейдём к самым знаменитым точкам парка. Это вертикальные стены кораллов и обломки затонувшего в 1980-х годах судна, ставшие частью подводного ландшафта.
- Обед на борту, отдых на палубе.
- Белый остров (стоянка — 45–60 мин). Отправимся к песчаной косе, которая появляется из моря только во время отлива. Это одно из самых необычных мест Красного моря: вокруг — открытая вода, а под ногами — белоснежный песок и неглубокая бирюзовая лагуна. Здесь получаются красивые кадры.
- Возвращение в Шарм-эль-Шейх (1,5 ч), трансфер в отель.
Организационные детали
- Яхта имеет действующую лицензию и регулярно проходит техконтроль. На борту есть спасательные жилеты (включая детские размеры), аптечка и средства экстренной связи. Капитан и команда — сертифицированные специалисты с многолетним опытом.
- Перед каждым заплывом инструктор проводит подробный инструктаж по технике снорклинга и правилам поведения в воде. Жилеты для снорклинга предоставляются всем желающим — пользоваться ими можно даже тем, кто не умеет плавать.
- Трансфер из отеля в порт и обратно, инструктаж и сопровождение в воде, обед на борту (рыба или курица, рис, овощи, лепёшки, фрукты), чай, кофе и безлимитная питьевая вода включены.
- Прогулка может быть отменена или скорректирована из-за погоды и форс-мажоров. При отмене по нашей инициативе вернём оплату или перенесём прогулку на другую дату.
- Белый остров появляется только во время отлива. В дни, когда уровень воды не позволяет к ней подойти, маршрут корректируется (дополнительное время на снорклинге или альтернативная стоянка), это не считается отменой.
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуссеин — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы международная туристическая компания с офисом во Флоренции (Италия), специализируемся на организации экскурсий и туристических услуг в Италии, Египте и Румынии. С 2021 года мы организуем качественные и комфортные путешествия.
