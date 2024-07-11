Приглашаем вас отправиться в места, где вы прокатитесь на квадроциклах и сфотографируетесь на фоне знаменитых достопримечательностей Древнего Египта в миниатюре. А после попьёте чай в бедуинской деревне и насладитесь пейзажами пустыни. Обратите внимание: катаетесь вы индивидуально, но трансфер групповой.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и отвезём на базу квадроциклов, откуда вместе с инструктором вы стартуете в пустыню
- Во время сафари вас будут окружать красивые пейзажи пустыни и каменных гор
- Возле макетов самых известных египетских достопримечательностей вы сможете устроить фотосессию
- Далее в программе — бедуинская деревня, традиционное чаепитие и катание на верблюдах (по желанию)
- После возвращения на базу мы отвезём вас в отель
Организационные детали
В стоимость включено:
- групповой трансфер в обе стороны на автобусе с кондиционером
- русскоговорящий гид
- инструктаж по вождению
- катание на квадроциклах (1 час)
- посещение деревни бедуинов
- бедуинский чай
Дополнительные расходы опциональны:
- индивидуальный трансфер — $20 за машину
- шарф-арафатка и очки
- фото- и видеосъемка
- катание на верблюде
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-местный квадроцикл (1 чел.)
|€30
|2--местный квадроцикл (2 чел.)
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Нас зовут Тарек и Яна! Живём в Шарм-эль-Шейхе более 10 лет. Занимаемся организацией экскурсий. Наша команда профессиональных гидов по-настоящему влюблена в эту солнечную страну, в это самое синее Красное море! Хотим заразить этой любовью и вас!Задать вопрос
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