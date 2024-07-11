Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас отправиться в места, где вы прокатитесь на квадроциклах и сфотографируетесь на фоне знаменитых достопримечательностей Древнего Египта в миниатюре. А после попьёте чай в бедуинской деревне и насладитесь пейзажами пустыни. Обратите внимание: катаетесь вы индивидуально, но трансфер групповой.