Не упустите возможность ощутить атмосферу приключения в уединенных уголках пустыни на нашем индивидуальном супер-сафари! Приглашаем вас на незабываемую поездку!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Купаться с берега (нырять с маской)
- Мангровые рощи канал
- Озеро желания
- Разлом в скалах
- Ворота АЛЛАХА
Описание
Морской заповедник Рас Мухаммед расположен в 25 км. к юго-западу от Шарм Эль Шейха. Дорога до заповедника займет время 30 минут. На территории заповедника вы увидите Мангровые рощи. Соленое озеро (озеро желаний), ворота Господа (Ворота АЛЛАХА). Потрясающие коралловые рифы, редких рыб и морских животных. Разнообразие кораллов удивительно велико - более 150 видов. Для плавания с масками будет совершенно две остановки с берега в одном из самых красивых рифов рас- Мохаммеда. Важная информация:
- Возьмите с собой копию паспорта.
- Полотенцы.
- В стоимость экскурсии маски и ласты на прокат не включены 3$ за каждым.
Воскресенье, Пятница.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купаться с берега (нырять с маской)
- Мангровые рощи канал
- Озеро желания
- Разлом в скалах
- Ворота АЛЛАХА
Что включено
- Трансфер
- Услуга русскоязычного гида
- Услуги инструктора.
- Напитки безалкогольных.
- Подарок для каждого участника.
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Обед
- Личные расходы
- Маски, ласты на прокат. 3$ за каждым,
Место начала и завершения?
У отельного шлагбаума
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, Пятница.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По возможности наденье удобную одежду и обувь в спортивной стиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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