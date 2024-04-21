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В стоимость экскурсии маски и ласты на прокат не включены 3$ за каждым.

Морской заповедник Рас Мухаммед расположен в 25 км. к юго-западу от Шарм Эль Шейха. Дорога до заповедника займет время 30 минут. На территории заповедника вы увидите Мангровые рощи. Соленое озеро (озеро желаний), ворота Господа (Ворота АЛЛАХА). Потрясающие коралловые рифы, редких рыб и морских животных. Разнообразие кораллов удивительно велико - более 150 видов. Для плавания с масками будет совершенно две остановки с берега в одном из самых красивых рифов рас- Мохаммеда. Важная информация: