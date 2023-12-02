Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Трансфер забирает Вас из Вашей гостиницы, отвозит на Сафари, где делают инструктаж по вождению квадроцикла, затем вождение до бедуинов, угощение чая, круг на верблюде, далее направляетесь на ужин и наслаждаетесь шоу, далее обратно к трансферу на квадроцикле.
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Ближайшие даты:
2
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3
дек
4
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5
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает:

  • Инструктаж по вождению квадроцикла.
  • Вождение на квадроцикле.
  • Круг на верблюде.
  • Ужин в пустыне и шоу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Круг на верблюде
  • Вождение квадроцикла
  • Чай и угощения
  • Ужин
  • Шоу
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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