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Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете

Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Синай — легендарное место. Нам оно знакомо по библейским историям. Но здесь происходили и другие значимые события, связанные с развитием всего человечества в целом.

В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств.
4.9
20 отзывов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете

Описание экскурсии

Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту. Каждый год тысячи людей со всего мира поднимаются на эту вершину. На преодоление дистанции в 7 километров понадобится примерно 4 часа. Восхождение может быть трудным, но ни один участник не жалеет о потраченном времени. В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь.

Программа поездки

21:00 — комфортабельный минибус заберёт вас из отеля
00:00 — прибытие к горе Синай, начало восхождения в сопровождении опытного проводника
05:00 — рассвет на горе
06:00 — осмотр достопримечательностей на горе (храм Святой Троицы, Часовня Богородицы, пещерный храм и колодец пророка Ильи)
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины, осмотр достопримечательностей (куст Неопалимой Купины, кладбище и склеп под часовней Святого Трифона, древнейшие мозаики, иконы и т. д.), завтрак возле монастыря
10:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх
13:00 — прибытие в отель

Организационные детали

  • После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение локаций на маршруте
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Русскоязычный гид не сопровождает путешественников во время подъёма на гору. По желанию подняться туда можно на верблюде за доплату (подробности в переписке)
  • Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Для данной поездки виза не нужна
  • Чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой (заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно). На месте мы предложим вам питьевую воду и сок.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3554 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Моя специализация — экскурсии индивидуального и
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VIP-формата с полностью продуманной логистикой, комфортным транспортом и вниманием к деталям. Лично контролирую организацию каждого маршрута и работаю только с проверенными водителями и профессиональными гидами. О моей работе писали в СМИ, меня приглашали на египетское телевидение как эксперта и сопровождающего VIP-гостей и официальных делегаций. На моих экскурсиях вы увидите Египет спокойно, красиво и без спешки, узнаете историю легко и интересно, а главное — почувствуете максимальный комфорт и заботу. Моя цель — чтобы каждая поездка была не просто экскурсией, а приятным путешествием с теплом, вниманием и уважением к вашим желаниям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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надежда
Выражаем искреннюю благодарность за организацию экскурсии на гору Синай, состоявшейся 19 апреля 2026 года.

Отдельно отмечаем:

Профессионализм Махмуда: заблаговременное уведомление о времени выезда и важное напоминание о сухом пайке позволили грамотно подготовиться
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к маршруту.

Пунктуальность и комфорт: транспорт был подан вовремя, машина в отличном состоянии, водитель и гид обеспечили безопасную и приятную дорогу.

Познавательность: рассказ гида по пути к горе обогатил поездку историческим контекстом и сделал её ещё более значимое. Высочайший уровень сопровождения на маршруте: Ахмед проявил исключительную внимательность и терпение, сопровождая нас с сыном до вершины. Его готовность подробно отвечать на многочисленные вопросы ребёнка превратила восхождение в увлекательное образовательное путешествие. Все этапы экскурсии были продуманы до мелочей. Рекомендуем вашу компанию всем, кто хочет увидеть Синай во всей красе!

Выражаем искреннюю благодарность за организацию экскурсии на гору Синай, состоявшейся 19 апреля 2026 года.
Выражаем искреннюю благодарность за организацию экскурсии на гору Синай, состоявшейся 19 апреля 2026 года.
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Е
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой Екатерины. Нашу индивидуальную экскурсию организовывал Махмуд. С первых дней бронирования он всегда был на
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связи, отвечал на вопросы, давал советы, что с собой взять, как одеться и т. д. Сначала мы хотели пойти на нее 11.01, но Махмуд предложил пойти на следующий день, профессионально обосновав это решение - по воскресеньям туда ездят много автобусов от туроператоров и народу может быть очень много. Мы согласились и ни разу не пожалели! Народу и впрямь было очень мало! А когда мы начали восхождение в темноте, казалось, что мы вообще одни 😊.
Об организации: если вы бронируете у Махмуда такую индивидуальную экскурсию (нас всего было двое - муж и я), то будьте уверены, что трансфер в обе стороны будет очень комфортным и на комфортабельном авто, вас заберут из отеля и вернут туда же. В дороге вас будет сопровождать знающий гид (в нашем случае тоже был Махмуд, хорошо говорящий по-русски, которому отдельное спасибо за предоставление огромного объема информации) и водитель (к сожалению, забыла его имя, что непростительно, потому что такого профессионального, внимательного и учтивого человека не каждый день можно встретить).
О подъеме на гору и спуске: он начинается от Монастыря в сопровождении бедуина. Это обязательное условие и никакой другой сопровождающий туда вас не сможет доставить👆🏻. Так что, нужно быть готовым, что по-русски с вами могут и не поговорить, но на смеси английского-русского-языка жестов - вы все поймете. Тем более, что при подъеме разговаривать не так-то легко. Лучше беречь силы🤗. У нас был тоже Махмуд😉. Весь подъем-составляет около 6 км, однако по времени зависит исключительно от вашего темпа. По тяжести - тоже индивидуально, мне лично было не так легко, как казалось вначале, если первые 4 км - это вполне себе удобная дорожка, то последние 2 км - это ступени!!! Но бояться не нужно - побывать на месте, где Бог дал 10 заповедей Моисею, и увидеть прекрасные виды восхода солнца - это стоит того ⛰️. Махмуд-бедуин был тоже внимательным. Вел в нашем темпе, реагировал на просьбы. Спуск не менее легкий, все только в обратном порядке. Но всегда в помощь есть верблюды, которые доставят вас туда-обратно, но только до ступеней👆🏻.
Монастырь Святой Екатерины: бедуин вернул нас к Монастырю и уже Махмуд-гид продолжил с нами экскурсию и также много рассказал про Монастырь, колодец Моисея, Неопалимую Купину и много чего другого, с ним мы посетили музей Икон. В общем, очень насыщенная и интересная программа, и время пролетело почти незаметно!
Мы с мужем благодарим Махмуда-организатора за отличное проведение нашей индивидуальной экскурсии, Махмуда-гида - за предоставленный объём информации, учтивость, внимательность и доброжелательность по отношению к нам, а нашего водителя - за чуткость, внимательность к своим пассажирам и особое понимание состояния их души - нам водитель включал великолепную музыку из Властелина Колец, которая была реальным отражением того, что хотела душа на тот момент - спокойствия, умиротворенности и ощущение своего бытия!!!

12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой+2
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
12-13.01.2026 года мы побывали в двух замечательных местах - на Горе Моисея и в Монастыре Святой
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И
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер. . но оно того стоило. . виды незабываемые! Видишь Синайские горы там где на
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машине не проехать. . ты в них живёшь… это не картинка из окна автобуса- это грандиозно и монументально!!! Энергетика мощная!! Красота не описуемая!!! Но надо понимать, что людям неподготовленным очень тяжело!! Очень тяжело.. особенно 750 ступеней. . это не ровные ступеньки одной высоты - это на подъёме положены булыганы разной высоты и округлости. . ночью в темноте реально страшно… потом, когда уже рассвет, кажется, что вроде бы и ничего. . но повторюсь!! Это стоит посмотреть, такого нигде не увидишь…

Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
Очень впечатляющее путешествие. Действительно преодоление себя и расстояния. Были зимой, очень холодно и очень сильный ветер.
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П
Очень понравилась данная экскурсия!
До самого места мы добирались на комфортной, просторной, чистой машине. Также помимо водителя с нами был гид, который рассказал на месте про монастырь и его историю. Во
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время подъёма на гору нас сопровождал местный бедуин (очень хорошо говорит по русски), спасибо ему, что учитывал наши пожелания, с ним, действительно, мы чувствовали себя безопасно😁: его все знают, все с ним здороваются, защищал нас от предложений прокатиться на верблюдах😁и тд, вообщем safe and protect

Также обращение к потенциальным туристам: на самой горе очень много собак и кошечек, так что если вы желаете покормить пушистиков, берите для них еду заранее,- там на месте для них ничего не приобрести) а то очень многие туристы расстраивались, видя хвостатых и обнаруживая, что еды с собой не взяли((

Рекомендуем Махмуда и отличных путешествий на Синай!

Очень понравилась данная экскурсия!
Очень понравилась данная экскурсия!
Очень понравилась данная экскурсия!
Очень понравилась данная экскурсия!
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А
Были на этой экскурсии 28 января семьей, двое взрослых и дочери 19 и 12 лет. Легкой прогулкой это точно не назовешь, но ни разу не пожалели. Это впечатления которые запоминаются
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на всю жизнь. На вершине очень холодно, ветер ледяной,на самом вернем питстопе берите одеяла, они тяжелые, идти в них не удобно, но благодаря им дети не замерзли.
Экскурсию рекомендую, но, расчитывайте свои силы.

Были на этой экскурсии 28 января семьей, двое взрослых и дочери 19 и 12 лет. Легкой
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Маргарита
Очень сложное, но невероятное приключение!

Очень всем советую брать с собой сменную одежду (нательную), которую вы сможете надеть взамен НАСКВОЗЬ мокрой🤣.

Махмуд заботливый организатор! Большое ему спасибо. Подобрал для нас замечательных гида и проводника! Успехов и процветания!
Очень сложное, но невероятное приключение!
Очень сложное, но невероятное приключение!
Очень сложное, но невероятное приключение!
Очень сложное, но невероятное приключение!
Очень сложное, но невероятное приключение!
Очень сложное, но невероятное приключение!
Очень сложное, но невероятное приключение!
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