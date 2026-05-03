В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств.
Описание экскурсии
Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту. Каждый год тысячи людей со всего мира поднимаются на эту вершину. На преодоление дистанции в 7 километров понадобится примерно 4 часа. Восхождение может быть трудным, но ни один участник не жалеет о потраченном времени. В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь.
Программа поездки
21:00 — комфортабельный минибус заберёт вас из отеля
00:00 — прибытие к горе Синай, начало восхождения в сопровождении опытного проводника
05:00 — рассвет на горе
06:00 — осмотр достопримечательностей на горе (храм Святой Троицы, Часовня Богородицы, пещерный храм и колодец пророка Ильи)
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины, осмотр достопримечательностей (куст Неопалимой Купины, кладбище и склеп под часовней Святого Трифона, древнейшие мозаики, иконы и т. д.), завтрак возле монастыря
10:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх
13:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение локаций на маршруте
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Русскоязычный гид не сопровождает путешественников во время подъёма на гору. По желанию подняться туда можно на верблюде за доплату (подробности в переписке)
- Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Для данной поездки виза не нужна
- Чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой (заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно). На месте мы предложим вам питьевую воду и сок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельно отмечаем:
Профессионализм Махмуда: заблаговременное уведомление о времени выезда и важное напоминание о сухом пайке позволили грамотно подготовиться
До самого места мы добирались на комфортной, просторной, чистой машине. Также помимо водителя с нами был гид, который рассказал на месте про монастырь и его историю. Во
Очень всем советую брать с собой сменную одежду (нательную), которую вы сможете надеть взамен НАСКВОЗЬ мокрой🤣.
Махмуд заботливый организатор! Большое ему спасибо. Подобрал для нас замечательных гида и проводника! Успехов и процветания!