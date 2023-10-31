Синай — легендарное место. Нам оно знакомо по библейским историям. Но здесь происходили и другие значимые события, связанные с развитием всего человечества в целом. В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств.

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Описание

Что вас ожидает

Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту. Каждый год тысячи людей со всего мира поднимаются на эту вершину. На преодоление дистанции в 7 километров понадобится примерно 4 часа. Восхождение может быть трудным, но ни один участник не жалеет о потраченном времени. В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь.

Программа поездки

21:00 — комфортабельный минибус заберёт вас из отеля

00:00 — прибытие к горе Синай, начало восхождения в сопровождении опытного проводника

05:00 — рассвет на горе

06:00 — осмотр достопримечательностей на горе (храм Святой Троицы, Часовня Богородицы, пещерный храм и колодец пророка Ильи)

09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины, осмотр достопримечательностей (куст Неопалимой Купины, кладбище и склеп под часовней Святого Трифона, древнейшие мозаики, иконы и т. д.), завтрак возле монастыря

10:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх

13:00 — прибытие в отель

Организационные детали