читать дальше уменьшить

связи, отвечал на вопросы, давал советы, что с собой взять, как одеться и т. д. Сначала мы хотели пойти на нее 11.01, но Махмуд предложил пойти на следующий день, профессионально обосновав это решение - по воскресеньям туда ездят много автобусов от туроператоров и народу может быть очень много. Мы согласились и ни разу не пожалели! Народу и впрямь было очень мало! А когда мы начали восхождение в темноте, казалось, что мы вообще одни 😊.

Об организации: если вы бронируете у Махмуда такую индивидуальную экскурсию (нас всего было двое - муж и я), то будьте уверены, что трансфер в обе стороны будет очень комфортным и на комфортабельном авто, вас заберут из отеля и вернут туда же. В дороге вас будет сопровождать знающий гид (в нашем случае тоже был Махмуд, хорошо говорящий по-русски, которому отдельное спасибо за предоставление огромного объема информации) и водитель (к сожалению, забыла его имя, что непростительно, потому что такого профессионального, внимательного и учтивого человека не каждый день можно встретить).

О подъеме на гору и спуске: он начинается от Монастыря в сопровождении бедуина. Это обязательное условие и никакой другой сопровождающий туда вас не сможет доставить👆🏻. Так что, нужно быть готовым, что по-русски с вами могут и не поговорить, но на смеси английского-русского-языка жестов - вы все поймете. Тем более, что при подъеме разговаривать не так-то легко. Лучше беречь силы🤗. У нас был тоже Махмуд😉. Весь подъем-составляет около 6 км, однако по времени зависит исключительно от вашего темпа. По тяжести - тоже индивидуально, мне лично было не так легко, как казалось вначале, если первые 4 км - это вполне себе удобная дорожка, то последние 2 км - это ступени!!! Но бояться не нужно - побывать на месте, где Бог дал 10 заповедей Моисею, и увидеть прекрасные виды восхода солнца - это стоит того ⛰️. Махмуд-бедуин был тоже внимательным. Вел в нашем темпе, реагировал на просьбы. Спуск не менее легкий, все только в обратном порядке. Но всегда в помощь есть верблюды, которые доставят вас туда-обратно, но только до ступеней👆🏻.

Монастырь Святой Екатерины: бедуин вернул нас к Монастырю и уже Махмуд-гид продолжил с нами экскурсию и также много рассказал про Монастырь, колодец Моисея, Неопалимую Купину и много чего другого, с ним мы посетили музей Икон. В общем, очень насыщенная и интересная программа, и время пролетело почти незаметно!

Мы с мужем благодарим Махмуда-организатора за отличное проведение нашей индивидуальной экскурсии, Махмуда-гида - за предоставленный объём информации, учтивость, внимательность и доброжелательность по отношению к нам, а нашего водителя - за чуткость, внимательность к своим пассажирам и особое понимание состояния их души - нам водитель включал великолепную музыку из Властелина Колец, которая была реальным отражением того, что хотела душа на тот момент - спокойствия, умиротворенности и ощущение своего бытия!!!