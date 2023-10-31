Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств.
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Описание
Что вас ожидает
Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту. Каждый год тысячи людей со всего мира поднимаются на эту вершину. На преодоление дистанции в 7 километров понадобится примерно 4 часа. Восхождение может быть трудным, но ни один участник не жалеет о потраченном времени. В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь.
Программа поездки
21:00 — комфортабельный минибус заберёт вас из отеля
00:00 — прибытие к горе Синай, начало восхождения в сопровождении опытного проводника
05:00 — рассвет на горе
06:00 — осмотр достопримечательностей на горе (храм Святой Троицы, Часовня Богородицы, пещерный храм и колодец пророка Ильи)
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины, осмотр достопримечательностей (куст Неопалимой Купины, кладбище и склеп под часовней Святого Трифона, древнейшие мозаики, иконы и т. д.), завтрак возле монастыря
10:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх
13:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Для данной поездки виза не нужна
- Чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой (заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно). На месте мы предложим вам питьевую воду и сок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.