Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете

Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя

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Синай — легендарное место. Нам оно знакомо по библейским историям. Но здесь происходили и другие значимые события, связанные с развитием всего человечества в целом.

В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту. Каждый год тысячи людей со всего мира поднимаются на эту вершину. На преодоление дистанции в 7 километров понадобится примерно 4 часа. Восхождение может быть трудным, но ни один участник не жалеет о потраченном времени. В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь.

Программа поездки

21:00 — комфортабельный минибус заберёт вас из отеля
00:00 — прибытие к горе Синай, начало восхождения в сопровождении опытного проводника
05:00 — рассвет на горе
06:00 — осмотр достопримечательностей на горе (храм Святой Троицы, Часовня Богородицы, пещерный храм и колодец пророка Ильи)
09:00 — посещение монастыря Святой Екатерины, осмотр достопримечательностей (куст Неопалимой Купины, кладбище и склеп под часовней Святого Трифона, древнейшие мозаики, иконы и т. д.), завтрак возле монастыря
10:00 — отправление в Шарм-эль-Шейх
13:00 — прибытие в отель

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Для данной поездки виза не нужна
  • Чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой (заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно). На месте мы предложим вам питьевую воду и сок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Вечерние
Ночные
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Синай
Популярные места
Гора Моисея
Природа и пейзажи
Горы

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