в среду, пятницу и воскресенье в 19:30

Что вас ожидает

Ночной подъем на гору Моисея. На автобусе мы приедем к точке старта маршрута, откуда начнется неспешное восхождение. Вы пройдете 7 км по склону горы Моисея и окажетесь на высоте 2300 метров над у. м. Группу сопровождает местный житель-бедуин, который может пройти по здешним тропам с закрытыми глазами.

Рассвет на вершине. На самый пик вас ведут 700 ступеней: по легенде, паломникам, преодолевшим путь к вершине, прощаются все их грехи. Но есть и другая награда — потрясающий восход, который вы встретите на горе Моисея!

Монастырь Святой Екатерины. После пешего спуска на автобусе вы отправитесь в одну из старейших непрерывно действующих обителей в мире. На её территории вы осмотрите Базилику Преображения (временно закрыта для посещения), полюбуетесь колокольней и монастырским садом, пройдете к Неопалимой Купине и колодцу Моисея.

А затем на автобусе вернетесь в Шарм-эль-Шейх.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Микроавтобус заберет вас из отеля и отвезет обратно по окончании экскурсии

Выезд из отеля в 19:30. Возвращение на следующий день около 14:00.

С вами будет 2 сопровождающих: бедуин на горе Моисея (при восхождении и спуске) и гид из нашей команды — в автобусе и в монастыре

Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп)

Как проходит ночное восхождение

Будьте готовы к интенсивному подъему в гору: оцените свои физические возможности и рассчитайте силы

Восхождение на гору Моисея проходит в ночное время, в группе до 15 человек

Восхождение длится около 3 часов

На протяжении пути к вершине будут остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями (за дополнительную плату). В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за дополнительную плату).

Что входит в стоимость, а что — нет