в среду, пятницу и воскресенье в 19:30

Что вас ожидает
Ночной подъем на гору Моисея. На автобусе мы приедем к точке старта маршрута, откуда начнется неспешное восхождение. Вы пройдете 7 км по склону горы Моисея и окажетесь на высоте 2300 метров над у. м. Группу сопровождает местный житель-бедуин, который может пройти по здешним тропам с закрытыми глазами.
Рассвет на вершине. На самый пик вас ведут 700 ступеней: по легенде, паломникам, преодолевшим путь к вершине, прощаются все их грехи. Но есть и другая награда — потрясающий восход, который вы встретите на горе Моисея!
Монастырь Святой Екатерины. После пешего спуска на автобусе вы отправитесь в одну из старейших непрерывно действующих обителей в мире. На её территории вы осмотрите Базилику Преображения (временно закрыта для посещения), полюбуетесь колокольней и монастырским садом, пройдете к Неопалимой Купине и колодцу Моисея.
А затем на автобусе вернетесь в Шарм-эль-Шейх.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Микроавтобус заберет вас из отеля и отвезет обратно по окончании экскурсии
- Выезд из отеля в 19:30. Возвращение на следующий день около 14:00.
- С вами будет 2 сопровождающих: бедуин на горе Моисея (при восхождении и спуске) и гид из нашей команды — в автобусе и в монастыре
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп)
Как проходит ночное восхождение
- Будьте готовы к интенсивному подъему в гору: оцените свои физические возможности и рассчитайте силы
- Восхождение на гору Моисея проходит в ночное время, в группе до 15 человек
- Восхождение длится около 3 часов
- На протяжении пути к вершине будут остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями (за дополнительную плату). В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за дополнительную плату).
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включен проезд на комфортабельном туристическом микроавтобусе
- Не включено: еда и напитки, аренда верблюда, аренда теплого одеяла, посещение музея икон в монастыре