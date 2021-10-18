в среду, пятницу и воскресенье в 19:30

По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея

Совершить ночное восхождение по паломнической тропе и посетить обитель Святой Екатерины

Это путешествие для сильных телом и духом приведет вас на вершину горы Моисея — священного для христиан места.

Вы совершите ночное восхождение в группе до 15 человек и встретите удивительный рассвет на высоте 2300 метров над уровнем моря.

А после посетите одну из древнейших христианских обителей, монастырь Святой Екатерины.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея

Что вас ожидает

Ночной подъем на гору Моисея. На автобусе мы приедем к точке старта маршрута, откуда начнется неспешное восхождение. Вы пройдете 7 км по склону горы Моисея и окажетесь на высоте 2300 метров над у. м. Группу сопровождает местный житель-бедуин, который может пройти по здешним тропам с закрытыми глазами.

Рассвет на вершине. На самый пик вас ведут 700 ступеней: по легенде, паломникам, преодолевшим путь к вершине, прощаются все их грехи. Но есть и другая награда — потрясающий восход, который вы встретите на горе Моисея!

Монастырь Святой Екатерины. После пешего спуска на автобусе вы отправитесь в одну из старейших непрерывно действующих обителей в мире. На её территории вы осмотрите Базилику Преображения (временно закрыта для посещения), полюбуетесь колокольней и монастырским садом, пройдете к Неопалимой Купине и колодцу Моисея.

А затем на автобусе вернетесь в Шарм-эль-Шейх.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Микроавтобус заберет вас из отеля и отвезет обратно по окончании экскурсии
  • Выезд из отеля в 19:30. Возвращение на следующий день около 14:00.
  • С вами будет 2 сопровождающих: бедуин на горе Моисея (при восхождении и спуске) и гид из нашей команды — в автобусе и в монастыре
  • Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп)

Как проходит ночное восхождение

  • Будьте готовы к интенсивному подъему в гору: оцените свои физические возможности и рассчитайте силы
  • Восхождение на гору Моисея проходит в ночное время, в группе до 15 человек
  • Восхождение длится около 3 часов
  • На протяжении пути к вершине будут остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями (за дополнительную плату). В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за дополнительную плату).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен проезд на комфортабельном туристическом микроавтобусе
  • Не включено: еда и напитки, аренда верблюда, аренда теплого одеяла, посещение музея икон в монастыре

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду, пятницу и воскресенье в 19:30

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

0 реальных отзывов от туристов

Е
18 окт 2021
30000 шагов! 15000 из них в гору! Мои колени просят пощады. Ни кто не писал что эттт будет проверка кардио. это не экскурсия, это подготовка к гонке героев)))) я 4 дня пил пиво в баре, ел все что можно в ресторане при отеле, спал подпитый на солнце и обгорал. И тут мне приходится сделать 30000 шагов. Ещё пару тысяч шагов ия бы впал в кому прям на горе. Это путешествие для сильных духом. Теперь хочу просто скорее вернуться к мамочке.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🌃Ночные🏡Выездные#Бедуины

Еще несколько похожих предложений в Шарм-Эль-Шейхе

По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
5
1
18ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
Вы совершите подъем на вершину Горы Моисея вместе с гидом-бедуином
По средам, пятницам, воскресеньям в 20:00
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
4.5
26
18ч
$30
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
Гора Моисея, или Синай - место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные...
воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Джип-сафари «Цвета Синая» : Цветной каньон и Голубая дыра
4.9
12
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-сафари «Цвета Синая» : Цветной каньон и Голубая дыра
Если вы любите красоту природы, то вам нужно выехать за пределы отеля
ежедневно в 7:00
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
4.5
13
$30
за 1 чел.
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений...
Ежедневно с 7:30 до 17:00
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
10ч
35
за 1 чел.
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Посетить каменное ущелье, увидеть изумрудное озеро, покататься на верблюдах и искупаться в море
в среду и воскресенье в 06:00
Петра - вечная загадка Иордании
4.8
21
$260
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Петра - вечная загадка Иордании
Мы отправляемся в уникальное место
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
4.8
13
$29.9
за 1 чел.
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Пустыня - это самое необычное место на нашей планете
Ежедневно с 10:00
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
$29.9
за 1 чел.
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Долина Вади-эль-Вешваш - одно из завораживающих мест на Синае
Воскресенье, среда и пятница в 07:30 (в зависимости от отеля)
В Рас-Мохаммед на автобусе
4.8
34
$16
за 1 чел.
В Рас-Мохаммед на автобусе
Заповедник Рас-Мохаммед - самое живописное место на берегу Красного моря
Ежедневно в 07:30
Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
30
за 1 чел.
Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе
Пройти инструктаж, совершить погружение и полюбоваться волшебным подводным миром Красного моря
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
4.3
16
$23
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга
Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
4.8
33
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
На территории национального парка Рас-Мохаммед - самые живописные места Красного моря
Ежедневно с 07:30

Наталья проводит ещё 11 экскурсий

Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
30
27
за 1 чел.
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
ежедневно в 08:00
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Индивидуальный трансфер
13ч
15
13
за 1-4 чел.
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Добраться до отеля легко и приятно: на современном авто, с профессиональным водителем
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
15
за 1 чел.
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Проплыть среди красочных рифов, искупаться в волшебном озере и увидеть мангровые заросли
ежедневно в 08:00
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальная экскурсия
5
1
28
за 1 чел.
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Прокатиться на багги или квадроцикле в своем темпе среди гор и песков Синая
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
13ч
190
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
С комфортом добраться до столицы Египта, посетить Каирский музей и увидеть Великие пирамиды
в понедельник и четверг в 05:00
Сафари по пустыне на рассвете!
15
за 1 чел.
Сафари по пустыне на рассвете!
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
ежедневно в 04:00
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
13ч
225
за 1 чел.
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Отправиться в легендарный город-музей, пройти среди красных скал и увидеть пустыню Вади-Рам
в среду и субботу в 01:00
Снорклинг у острова Тиран
5
1
28
26
за 1 чел.
Снорклинг у острова Тиран
Отправиться в круиз из Шарм-эль-Шейха и погрузиться в морские глубины для поиска сокровищ
ежедневно в 08:00
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия
30
27
за 1 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Подняться на парашюте над заливом Наама Бэй и насладиться волшебными панорамами
День развлечений в аквапарке Albatros!
45
за 1 чел.
День развлечений в аквапарке Albatros!
Посетить два лучших аквапарка сети Альбатрос и покорить захватывающие водные горки
ежедневно в 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
13ч
200
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день!
в среду в 04:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
🇪🇬