Путь на вершину горы Синай — это в какой-то степени трансформационное путешествие даже для тех, кто не является религиозным человеком. На экскурсии вы с местным проводником проделаете этот путь и насладитесь живописным рассветом. А после мы посетим монастырь св. Екатерины, увидим место, с которого началась история исхода евреев из Египта, и поговорим о важных событиях, описанных в Библии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Восхождение на гору

На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте.

Далее вместе с проводником-бедуином вы пройдете 7 км и подниметесь на высоту 2300 метров над у. м. Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!

Монастырь Святой Екатерины

После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.

Организационные детали

Трансфер в обе стороны, все сопровождение, а также билеты входят в стоимость

Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит 30€ за каждого дополнительного путешественника

Для этой экскурсии виза не нужна, вы можете отправиться на нее со штампом Sinai Only (Синайский штамп) который всем ставится в аэропорту при прибытии

Как проходит экскурсия

Путевую экскурсию и экскурсию по монастырю для вас проведу я, профессиональный гид—египтолог, а во время восхождения вас сопроводит местный житель-бедуин

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Отправление из отеля в 19:30, возвращение на следующий день около 14:00

Обратите внимание: монастырь св. Екатерины не работает по пятницам и воскресеньям

Для восхождения выбирайте удобную обувь, с собой возьмите теплые вещи: на горе ночью будет холодно.