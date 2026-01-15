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Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины

Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Представьте себе восхождение на гору Синай, место, где по преданию Моисей получил от Бога Десять заповедей. Это не просто путешествие, а погружение в историю одного из самых священных мест на
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Земле.

Ваш путь начнется с комфортабельной поездки на автомобиле, во время которой гид-египтолог поделится увлекательными фактами о горе.

После, в сопровождении проводника-бедуина, вы преодолеете 7 км пешком и достигнете вершины на высоте 2300 метров над уровнем моря, чтобы встретить один из самых захватывающих рассветов. Но путешествие не закончится на этом.

Вас ждет посещение монастыря святой Екатерины, одной из старейших христианских обителей, где вы увидите Базилику Преображения, колокольню, монастырский сад, колодец Моисея и Неопалимую купину. Экскурсия включает трансфер в обе стороны, все сопровождение и билеты. Вам не потребуется виза, достаточно штампа Sinai Only. Обратите внимание, что монастырь не работает по пятницам и воскресеньям.

Подготовьтесь к восхождению: выберите удобную обувь и возьмите теплые вещи, так как на горе ночью бывает холодно

4.9
32 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемый рассвет на вершине горы Синай
  • 📜 Исторические и религиозные знания
  • 🏞️ Восхождение с местным проводником-бедуином
  • 🏛️ Посещение древнего монастыря Святой Екатерины
  • 🚗 Комфортабельный трансфер и сопровождение
  • 🛡️ Безопасность и профессионализм гида-египтолога
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины

Что можно увидеть

  • Гора Синай
  • Монастырь Святой Екатерины
  • Базилика Преображения
  • Колокольня
  • Монастырский сад
  • Колодец Моисея
  • Неопалимая купина

Описание экскурсии

Восхождение на гору

На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте.
Далее вместе с проводником-бедуином вы пройдете 7 км и подниметесь на высоту 2300 метров над у. м. Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!

Монастырь Святой Екатерины

После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.

Организационные детали

  • Трансфер в обе стороны, все сопровождение, а также билеты входят в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит $33 за каждого дополнительного путешественника
  • Для этой экскурсии виза не нужна, вы можете отправиться на нее со штампом Sinai Only (Синайский штамп) который всем ставится в аэропорту при прибытии
  • Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

Как проходит экскурсия

  • Путевую экскурсию и экскурсию по монастырю для вас проведу я, профессиональный гид—египтолог, а во время восхождения вас сопроводит местный житель-бедуин
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Отправление из отеля в 19:30, возвращение на следующий день около 14:00
  • Обратите внимание: монастырь Св. Екатерины не работает по пятницам и воскресеньям

Для восхождения выбирайте удобную обувь, с собой возьмите теплые вещи: на горе ночью будет холодно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно! 100/100! Всю бумажную бюрократию команда Валида взяла на себя, мы даже нигде не выходили,
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только заранее отправили документы в ватсап. Микроавтобус комфортный, в идеально чистом состоянии, как внутри, так и снаружи, заехал за нами в отель за 5 минут до оговоренного времени. Наш гид Мухаммад отлично говорил по-русски, в течении поездки рассказывал нам много интересного и познавательного о стране и достопримечательностях. Водитель профессионально, аккуратно довез нас к подножию горы к 01:00, где гид передал нас проводнику Магди и мы пошли на вершину горы. Магди просто лучший! Благодаря ему мы шли в комфортном темпе, любовались звездами и горами (если выключить фонари, то, в принципе, приглядываешься к темноте и идти гораздо комфортнее). Магди знает такие настройки в любом телефоне, что получаются волшебные фото! Сам подъем, конечно, очень тяжелый. Впрочем кому как: дочь 11 лет справилась без особых усилий, я «сдохла» еще до ступенек (кстати, нет там никаких ступенек 😁, это выступы каменные, какие-то больше, какие-то меньше, по сути карабкаешься по горе, перил, разумеется, тоже никаких нет). Много остановок, где можно перевести дух и ненадолго скрыться от ветра, там же чай/кофе. Чем выше, тем ветер сильнее, наверху сдувает зимнюю шапку. На ступеньках Магди отдал свою куртку дочери, всю дорогу он вел ее за руку и следил за нами, дальше чем на пару шагов не отходил, периодически отгораживал от туда-сюда снующих верблюдов. Спасибо ему огромное! Он меня всю дорогу очень поддерживал, когда было совсем плохо и я уже думала сдаться, он тащил меня на вершину, подбадривал (он отлично говорит по-русски). В итоге мы успели подняться за 10 минут до восхода солнца. На вершине сильный ветер, но Магди поставил нас так, что ветер не ощущался. Восход солнца был завораживающим! Он стоил этого тяжелого подъема! Мы были в восторге! Спуск для меня был не менее сложным, прям тяжело. После спуска Магди передал нас Мухаммаду и мы отправились в монастырь св. Екатерины. Мухаммад провели интересную экскурсию, не смотря на толпу на территории нас с ним везде пустили, мы приложились к святыням и поехали в отель. Весь обратный путь спали. Усталые но счастливые!
Валид, у Вас отличная команда! Буду рекомендовать Вас своим друзьям!
Для тех, кто отправится в это путешествие: возьмите немного еды для кошечек и собачек, их там полно и они голодают. Туристы оставляют на горе много мусора, можно взять мешок, чтоб его собрать. Теплые вещи: шапки, куртки - обязательно.

Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
Всем доброго дня! Хочу оставить положительный отзыв об этой экскурсии! В части организации все было прекрасно!
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Марина
Ездили на экскурсию 12 июля 2026 года. Индивидуальную выбрали - организация очень понравилась, русскоговорящий гид и сопровождающий бедуин. Ощущение полной безопасности и комфорта было благодаря им.
Мы шли в комфортном для
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всех темпе. Когда было сложно и уже хотелось пойти назад, бедуин находил слова поддержки и мотивации. Огромное спасибо, что мы смогли все это преодолеть и насладиться красотой!
Нас даже научили делать шикарные фото звездного неба))))

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Ю
Огромное спасибо Валиду за организацию экскурсии! действительно индивидуально, безопасно, комфортно, приятности в виде подарочков, воды, еды в машине, кофе/чай в кафе. Нас забрали из отеля, по дороге Валид рассказал про
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историю Шарм-эль-Шейха, Синайского полуострова, гору Моисея, монастыря Святой Екатерины. По дороге остановка на туалет и кофе/чай. Машина новая, чистая, водитель отличный. Потом нас из рук в руки передали бедуину, который нас вел на гору Моисея. Только благодаря ему, я поднялась на гору и встретила потрясающий рассвет) у нас был самый лучший сопровождающий Магди, который уже 28 лет водит туристов на гору, русским языком владеет) Рекомендую по возможности брать обувь для трекинга. При спуске в удобных кроссовках я все равно сбила ногти на больших пальцах ног(не пропускайте утром заход в монастырь Святой Екатерины! одна дверь из ливанского кедра более 1500 лет чего только стоит! подъем на гору Моисея навсегда останется в моем сердце и в моей памяти, и еще 1000 фотографий) Валид, благодарю и искренне вас рекомендую! Успеха вам и самых лучших туристов!

Валид
Валид
Ответ организатора:
Юлия, ОГРОМНОЕ спасибо Вам за такие добрые слова!
Всегда рад встречи снова!
С уважением, Валид
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А
Спасибо большое Валиду и Макди (бедуин - проводник) за их старания, внимание и заботу. Определенно хочу повторить. Слава Богу за всё!
Спасибо большое Валиду и Макди (бедуин - проводник) за их старания, внимание и заботу. Определенно хочу повторить. Слава Богу за всё!
Спасибо большое Валиду и Макди (бедуин - проводник) за их старания, внимание и заботу. Определенно хочу повторить. Слава Богу за всё!
Спасибо большое Валиду и Макди (бедуин - проводник) за их старания, внимание и заботу. Определенно хочу повторить. Слава Богу за всё!
Спасибо большое Валиду и Макди (бедуин - проводник) за их старания, внимание и заботу. Определенно хочу повторить. Слава Богу за всё!
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Наталия
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге рассказывал нам историю места, все подробно и понятно) когда приехали, передал нас бедуину Магди.
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Шли не спеша, когда надо было - останавливались. Идти в темноте то еще приключение))) поэтому позже начала фонариком под ноги светить. Часа полтора до рассвета полежали/поспали под одеялами из верблюжьей шерсти у бедуинов. Температура была 0 градусов. Хоть мы и были одеты тепло (термобелье, флисовый костюм, куртка, шапка, снуд, перчатки), когда не шевелишься - мерзнешь.
Встретить рассвет на вершине очень интересно и красиво! Магди на протяжении всего пути помогал нам делать красивые фото (о таких настройках айфона и самсунга мы и не знали 😆)
Интересный опыт, который требует физическую подготовку) иначе потом 2 дня все мышцы болят)))
Большое спасибо за эту экскурсию)

Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге+1
Это была невероятная экскурсия! Забрали нас в 21:00 из отеля. Нашим гидом был Ахмед. По дороге
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Ирина
Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!! Нас встретил гид на индивидуальном трансфере, было удобно, ехать ночью 3 часа, можно было
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лечь и отдохнуть в дороге. По приезду нас встретил индивидуальный гид - бедуин. К сожалению он не говорил по-русски,но все было довольно таки понятно. Он помогал нам в пути,нес вещи, помогал подниматься. Скажу сразу,это сложная экскурсия, идти тяжело,темно. Мы заранее об этом знали и смотрели обзоры,поэтому арендовали верблюда,стоит это 20$. На верблюде мы поднимались до ступенек около 1.5 часа без остановок. Далее начались 750 ступенек, это около 20минут. За 5 минут до вершины сделали остановку и ждали рассвета,т. к наверху холодно. Там нам предложили матрас или одеяло за 3$, чай 2$. У нас был час,чтобы отдохнуть,немного поспать. Совет - берите теплые вещи и одеяло, лишним не будет. Ближе к рассвету наш гид провел нас на вершину и отвел в отдельное место,где нет людей и самый красивый вид. Там мы встретили рассвет. Было очень тяжело,но поверьте,это стоит того!!!

Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!!
Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!!
Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!!
Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!!
Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!!
Уже не в первый раз заказываю экскурсии у Валида и как всегда все на высшем уровне!!!
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

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