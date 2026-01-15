6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемый рассвет на вершине горы Синай
- 📜 Исторические и религиозные знания
- 🏞️ Восхождение с местным проводником-бедуином
- 🏛️ Посещение древнего монастыря Святой Екатерины
- 🚗 Комфортабельный трансфер и сопровождение
- 🛡️ Безопасность и профессионализм гида-египтолога
Что можно увидеть
- Гора Синай
- Монастырь Святой Екатерины
- Базилика Преображения
- Колокольня
- Монастырский сад
- Колодец Моисея
- Неопалимая купина
Описание экскурсии
Восхождение на гору
На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте.
Далее вместе с проводником-бедуином вы пройдете 7 км и подниметесь на высоту 2300 метров над у. м. Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!
Монастырь Святой Екатерины
После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.
Организационные детали
- Трансфер в обе стороны, все сопровождение, а также билеты входят в стоимость
- Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит $33 за каждого дополнительного путешественника
- Для этой экскурсии виза не нужна, вы можете отправиться на нее со штампом Sinai Only (Синайский штамп) который всем ставится в аэропорту при прибытии
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Как проходит экскурсия
- Путевую экскурсию и экскурсию по монастырю для вас проведу я, профессиональный гид—египтолог, а во время восхождения вас сопроводит местный житель-бедуин
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Отправление из отеля в 19:30, возвращение на следующий день около 14:00
- Обратите внимание: монастырь Св. Екатерины не работает по пятницам и воскресеньям
Для восхождения выбирайте удобную обувь, с собой возьмите теплые вещи: на горе ночью будет холодно.
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С уважением, Валид