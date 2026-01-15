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только заранее отправили документы в ватсап. Микроавтобус комфортный, в идеально чистом состоянии, как внутри, так и снаружи, заехал за нами в отель за 5 минут до оговоренного времени. Наш гид Мухаммад отлично говорил по-русски, в течении поездки рассказывал нам много интересного и познавательного о стране и достопримечательностях. Водитель профессионально, аккуратно довез нас к подножию горы к 01:00, где гид передал нас проводнику Магди и мы пошли на вершину горы. Магди просто лучший! Благодаря ему мы шли в комфортном темпе, любовались звездами и горами (если выключить фонари, то, в принципе, приглядываешься к темноте и идти гораздо комфортнее). Магди знает такие настройки в любом телефоне, что получаются волшебные фото! Сам подъем, конечно, очень тяжелый. Впрочем кому как: дочь 11 лет справилась без особых усилий, я «сдохла» еще до ступенек (кстати, нет там никаких ступенек 😁, это выступы каменные, какие-то больше, какие-то меньше, по сути карабкаешься по горе, перил, разумеется, тоже никаких нет). Много остановок, где можно перевести дух и ненадолго скрыться от ветра, там же чай/кофе. Чем выше, тем ветер сильнее, наверху сдувает зимнюю шапку. На ступеньках Магди отдал свою куртку дочери, всю дорогу он вел ее за руку и следил за нами, дальше чем на пару шагов не отходил, периодически отгораживал от туда-сюда снующих верблюдов. Спасибо ему огромное! Он меня всю дорогу очень поддерживал, когда было совсем плохо и я уже думала сдаться, он тащил меня на вершину, подбадривал (он отлично говорит по-русски). В итоге мы успели подняться за 10 минут до восхода солнца. На вершине сильный ветер, но Магди поставил нас так, что ветер не ощущался. Восход солнца был завораживающим! Он стоил этого тяжелого подъема! Мы были в восторге! Спуск для меня был не менее сложным, прям тяжело. После спуска Магди передал нас Мухаммаду и мы отправились в монастырь св. Екатерины. Мухаммад провели интересную экскурсию, не смотря на толпу на территории нас с ним везде пустили, мы приложились к святыням и поехали в отель. Весь обратный путь спали. Усталые но счастливые!

Валид, у Вас отличная команда! Буду рекомендовать Вас своим друзьям!

Для тех, кто отправится в это путешествие: возьмите немного еды для кошечек и собачек, их там полно и они голодают. Туристы оставляют на горе много мусора, можно взять мешок, чтоб его собрать. Теплые вещи: шапки, куртки - обязательно.