На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте.
Далее вместе с проводником-бедуином вы пройдете 7 км и подниметесь на высоту 2300 метров над у. м. Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!
После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.
Для восхождения выбирайте удобную обувь, с собой возьмите теплые вещи: на горе ночью будет холодно.