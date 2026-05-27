Вы подойдёте вплотную к пирамидам, встретитесь взглядом со Сфинксом, в старом Египетском музее увидите золотую маску Тутанхамона и сокровища, которым более 3000 лет. Пообедаете блюдами египетской кухни и заглянете в местные лавки.
А гид ответит даже на самые неожиданные вопросы — от устройства гробниц до того, где египтяне покупают специи для себя.
Описание экскурсии
- 00:00–1:00 — выезд в Каир. Дорога займёт 6–7 часов — можно поспать, а на рассвете увидеть Синайскую пустыню и Суэцкий канал, соединяющий два моря и два континента.
- 8:00–9:00 — пирамиды Гизы и Сфинкс. Приедем к плато, где стоят пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Пирамиде Хеопса более 4500 лет, до конца 19 века она оставалась самым высоким сооружением в мире. Рядом — Большой Сфинкс, страж пирамид с телом льва и лицом фараона. Сделаем панорамные фото на смотровой площадке, откуда видны все пирамиды.
- 12:00 — обед. Остановимся в ресторане египетской кухни. Вы попробуете кебаб, кофту, тажин, рис, свежие лепёшки и местные закуски — мезе.
- 13:30 — Египетский музей на площади Тахрир. В одном из старейших археологических музеев мира вы увидите золотую маску Тутанхамона — символ Древнего Египта, а также мумии, саркофаги и сокровища, найденные в гробницах фараонов.
- 16:00 — прогулка по лавкам. Зайдём в местные магазины, гид покажет, как отличить настоящий папирус от подделки, какие специи стоит везти домой и где выгодно купить ароматические масла и сувениры.
- 17:00 — выезд в Шарм-эль-Шейх.
- 23:00–00:00 — возвращение в отель.
Вы узнаете:
- версии происхождения пирамид, почему теории об инопланетянах не выдерживают критики и что находили внутри гробниц.
- кем был Тутанхамон и почему его гробница стала самой знаменитой находкой 20 века.
- зачем древние египтяне мумифицировали тела, что клали в саркофаги и почему «Книга мёртвых» — это не страшная книга, а подробная инструкция для души.
- сколько лет Сфинксу, кто разбил ему нос (спойлер: не Наполеон) и какие тайные камеры до сих пор ищут под его лапами.
- почему Каир называют «городом тысячи минаретов», как уживаются христиане-копты и мусульмане и чем жизнь египтян отличается от отельной.
- какие сувениры стоит привезти из Египта, как читать иероглифы-картуши с вашим именем и почему настоящий папирус не мнётся и не рвётся.
Организационные детали
- Поедем на современном туристическом автобусе с кондиционером, мягкими откидными сиденьями и Wi-Fi (по возможности). Детские автокресла не предусмотрены.
- Трансфер, билеты на плато Гиза (пирамиды и Сфинкс), билет в Египетский музей, обед (без напитков) включены. Если у вас есть ограничения в еде, сообщите о них при бронировании.
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в пирамиду Хеопса — около $17, вход в зал мумий в Египетском музее — около $7, прогулка на верблюде или лошади у пирамид — от $20, напитки во время обеда.
- Поездка длится около 20 часов с учётом дороги — не рекомендуется беременным женщинам, людям с проблемами сердца или спины и с ограниченной мобильностью.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 00:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуссеин — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы международная туристическая компания с офисом во Флоренции (Италия), специализируемся на организации экскурсий и туристических услуг в Италии, Египте и Румынии. С 2021 года мы организуем качественные и комфортные путешествия для
