ежедневно в 01:00

Приглашаем познакомиться с визитными карточками Каира! В Национальном музее увидите древние мумии и оцените сокровища времен Тутанхамона. На плато Гиза полюбуетесь Большим сфинксом и загадочными пирамидами. А наш профессиональный гид поделится богатыми традициями, историей и культурой страны.
Описание экскурсии
Каир и пирамиды
Вам предстоит ночной переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир на автобусе Мерседес с раскладывающимися сиденьями. В Каире вас встретит русскоговорящий гид-египтолог и покажет все знаковые места города. В программе:
- Египетский музей. Гуляя по его залам, вы увидите множество артефактов древности. Среди них: манускрипты, предметы быта, золотые саркофаги и сокровища из гробниц фараонов.
- Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатите по великому Нилу на теплоходе и полюбуетесь панорамами Каира с воды.
- Пирамиды и Большой сфинкс. Мы посетим долину Гиза, где время словно остановилось. Вы оцените известные на весь мир пирамиды и узнаете, кто, когда и зачем их построил.
- Музей папируса. Вам покажут традиционные египетские свитки и расскажут, как их изготавливали в древние времена.
- Фабрика масел. Вы побываете в месте, где духи производят по старинным технологиям, и оцените самые яркие ароматы.
Организационные детали
Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата — $8.
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе Mercedes A600 (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями)
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид-египтолог
- Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00–2:00 ночи, зависит от расположения вашего отеля.
- Будьте готовы к долгой дороге: расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 8 часов
Что включено в стоимость
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
- Обед (шведский стол в ресторане)
Что не включено в стоимость
- Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — $30
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — $10
- Напитки
ежедневно в 01:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый 11+ с посещением старого музея
|$60
|Дети до 11 лет с посещением старого музея
|$50
|Взрослый с посещением нового музея (понедельник, четверг)
|$120
|Дети до 11 лет с посещением нового музея (понедельник,четверг)
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того стоят, программа не даст вам заскучать, гид всё понятно объяснял и помогал если возникали
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Комфортабельный новый автобус. Была охрана в пути. Замечательный год Али. Небольшой минус в начале путешествия, долго собирали всех по разным отелям.
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Всё отлично. Надёжно. Рекомендую.
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А
супер! Летом конечно тяжело, очень жарко, экскурсия длинная, на пирамидах нет даже магазинчика куда можно зайти охладиться) А так раз в жизни можно съездить посмотреть на пирамиды))
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Т
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
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Н
Экскурсии регулярные и проводятся каждый день (1 день - новый музей, 2 день - старый музей).
В целом неважно, где бронировать, нам предлагал экскурсию и отельный гид, и разные люди на
В целом неважно, где бронировать, нам предлагал экскурсию и отельный гид, и разные люди на
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