ежедневно в 01:00

Экскурсия очень клёвая! Было много страхов изза плохих отзывов на подобные экскурсии. Надо сказать, что организаторы, вероятно, посредники, но полностью сопровождали онлайн, были на связи 24 часа, все объяснили.

На большом автобусе проехались по отелям за час-полтора собрали всех туристов, группа состояла из русскоязычных, англоязычных и итальянцев. Сопровождающий был англоговорящий, очень внимательный и учтивый дядька, со всеми расчитался, сдачу отдавал даже если 1-2 евро сдача была. Сделали визы тем, у кого их не было минут за 10, очень быстро и четко. Колонну автобусов сопровождала полиция, все супер безопасно. Границу прошли тоже довольно быстро — пограничник просто зашел в автобус и посмотрел штампы в паспортах. По дороге была остановка на заправке аля газпромовская, где можно было перекусить, сходить в туалет. (В автобусе тоже есть туалет, но на заправке лучше). Мы брали еду с собой, но можно было и там купить. цены ~5-8 за большой сендвич в булке, как саб, на обратном пути брали один на двоих.

В Каире к нам присоединилось три экскурсовода, которые говорят соответственно на русском, английском и итальянском. Все интересно рассказывали, экскурсовод итальянский танцевал и пел, всем поднимал настроение, экскурсовод для русскоговорящей группы, местная египтянка, потрясающая! Рассказывала про местную жизнь, уберегала от ненужных трат, рассказывала где можно бесплатно выпить кофе и делала все, чтоб группе было комфортно.

Первая остановка — Каирский музей. Невероятные экспонаты, интересный рассказ экскурсавода. Но оооочень много посетителей, как в Эрмитаже в пик сезона при открытых границах. После музея прогулка на корабле по Нилу, куда мы не планировали идти, тем более это за топ плату (10), но в последний момент решили поехать и не пожалели! Катались минут 40, посмотрели как живут местные, посмотрели Нил, сделали кучу фоток, впечатляющая прогулка! Кораблик препарковался сразу у ресто, где мы пообедали, и дальше погнали на пирамиды. Правда, сначала заехали на фабрику масел и папируса. Там можно было выпить кофе, сходить в норм туалет, ну, а всем желающим купить масла и всякую ерунду. Мы воспользовались случаем и купили у уличных торговцев мороженое и вкуснейший кофе с кардамоном.

Последняя остановка у пирамид на час-полтора. Погуляли там, пофотались. Восторг!

Обратная дорога показалась быстрее, была остановка на той же заправке. Вернулись ночью.