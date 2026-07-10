ежедневно в 01:00

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Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе

Насыщенная групповая экскурсия в столицу Египта с посещением пирамид и прогулкой по Нилу
Приглашаем познакомиться с визитными карточками Каира! В Национальном музее увидите древние мумии и оцените сокровища времен Тутанхамона. На плато Гиза полюбуетесь Большим сфинксом и загадочными пирамидами. А наш профессиональный гид поделится богатыми традициями, историей и культурой страны.
4.3
67 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе

Описание экскурсии

Каир и пирамиды

Вам предстоит ночной переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир на автобусе Мерседес с раскладывающимися сиденьями. В Каире вас встретит русскоговорящий гид-египтолог и покажет все знаковые места города. В программе:

  • Египетский музей. Гуляя по его залам, вы увидите множество артефактов древности. Среди них: манускрипты, предметы быта, золотые саркофаги и сокровища из гробниц фараонов.
  • Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатите по великому Нилу на теплоходе и полюбуетесь панорамами Каира с воды.
  • Пирамиды и Большой сфинкс. Мы посетим долину Гиза, где время словно остановилось. Вы оцените известные на весь мир пирамиды и узнаете, кто, когда и зачем их построил.
  • Музей папируса. Вам покажут традиционные египетские свитки и расскажут, как их изготавливали в древние времена.
  • Фабрика масел. Вы побываете в месте, где духи производят по старинным технологиям, и оцените самые яркие ароматы.

Организационные детали

Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата — $8.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе Mercedes A600 (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями)
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид-египтолог
  • Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00–2:00 ночи, зависит от расположения вашего отеля.
  • Будьте готовы к долгой дороге: расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 8 часов

Что включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
  • Обед (шведский стол в ресторане)

Что не включено в стоимость

  • Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — $30
  • Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — $10
  • Напитки

ежедневно в 01:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый 11+ с посещением старого музея$60
Дети до 11 лет с посещением старого музея$50
Взрослый с посещением нового музея (понедельник, четверг)$120
Дети до 11 лет с посещением нового музея (понедельник,четверг)$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того стоят, программа не даст вам заскучать, гид всё понятно объяснял и помогал если возникали
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какие то трудности, если соберётесь в такую поездку то обязательно берите теплые вещи или плед в автобус, ночью холодно из-за общего кондиционера в автобусе, и что нибудь перекусить, всем приятных поездок

Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того
Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того
Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того
Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того
Рекомендую данную поездку, конечно на автобусе с непривычки на дальние расстояния тяжело ехать но эмоции того
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Юрьева
Комфортабельный новый автобус. Была охрана в пути. Замечательный год Али. Небольшой минус в начале путешествия, долго собирали всех по разным отелям.
Комфортабельный новый автобус. Была охрана в пути. Замечательный год Али. Небольшой минус в начале путешествия, долго собирали всех по разным отелям.
Комфортабельный новый автобус. Была охрана в пути. Замечательный год Али. Небольшой минус в начале путешествия, долго собирали всех по разным отелям.
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Мария
Всё отлично. Надёжно. Рекомендую.
Всё отлично. Надёжно. Рекомендую.
Всё отлично. Надёжно. Рекомендую.
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А
супер! Летом конечно тяжело, очень жарко, экскурсия длинная, на пирамидах нет даже магазинчика куда можно зайти охладиться) А так раз в жизни можно съездить посмотреть на пирамиды))
супер! Летом конечно тяжело, очень жарко, экскурсия длинная, на пирамидах нет даже магазинчика куда можно зайти
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Т
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
Все понравилось! Первый раз пользовалась Трипстером, удобно, легко, всё четко, быстро и оперативно! Будем пользоваться в дальнейшем.
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Н
Экскурсии регулярные и проводятся каждый день (1 день - новый музей, 2 день - старый музей).
В целом неважно, где бронировать, нам предлагал экскурсию и отельный гид, и разные люди на
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улице, но у нас уже была предоплата на трипстере. Люди, которые с нами ехали, по большей части бронировали на улице (так дешевле), но я так поняла, могут перенести или сдвинуть дату поездки. У отельного гида могло не оказаться нужных дат (так было со многими экскурсиями, бронь невозможна на ближайшие +-5 дней, а не у всех есть время ждать)

Порядок проведения экскурсии может поменяться в зависимости от погодных условий. В нашем случае до 15 был сильный туман, поэтому пирамиды перенесли на конец.

В стоимость включен один обед, поэтому завтрак и ужин рекомендую брать с собой. По пути в Каир и обратно было 2 остановки по 20-30 минут

Если хотите зайти в пирамиду или покататься на территории парка на верблюдах/лошадях, то говорите об этом экскурсоводу до въезда на территорию парка

Экскурсии регулярные и проводятся каждый день (1 день - новый музей, 2 день - старый музей).
Экскурсии регулярные и проводятся каждый день (1 день - новый музей, 2 день - старый музей).
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