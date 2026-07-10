ежедневно в 01:00

Приглашаем познакомиться с визитными карточками Каира! В Национальном музее увидите древние мумии и оцените сокровища времен Тутанхамона. На плато Гиза полюбуетесь Большим сфинксом и загадочными пирамидами. А наш профессиональный гид поделится богатыми традициями, историей и культурой страны.

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Описание экскурсии

Каир и пирамиды

Вам предстоит ночной переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир на автобусе Мерседес с раскладывающимися сиденьями. В Каире вас встретит русскоговорящий гид-египтолог и покажет все знаковые места города. В программе:

Египетский музей. Гуляя по его залам, вы увидите множество артефактов древности. Среди них: манускрипты, предметы быта, золотые саркофаги и сокровища из гробниц фараонов.

Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатите по великому Нилу на теплоходе и полюбуетесь панорамами Каира с воды.

Пирамиды и Большой сфинкс. Мы посетим долину Гиза, где время словно остановилось. Вы оцените известные на весь мир пирамиды и узнаете, кто, когда и зачем их построил.

Музей папируса. Вам покажут традиционные египетские свитки и расскажут, как их изготавливали в древние времена.

Фабрика масел. Вы побываете в месте, где духи производят по старинным технологиям, и оцените самые яркие ароматы.

Организационные детали

Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата — $8.

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе Mercedes A600 (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями)

Вас будет сопровождать русскоговорящий гид-египтолог

Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00–2:00 ночи, зависит от расположения вашего отеля.

Будьте готовы к долгой дороге: расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 8 часов

Что включено в стоимость

Транспортное обслуживание

Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу

Обед (шведский стол в ресторане)

Что не включено в стоимость