ежедневно в 01:00

Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе

Насыщенная групповая экскурсия в столицу Египта с посещением пирамид и прогулкой по Нилу

5
2 отзыва
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Приглашаем познакомиться с визитными карточками Каира! Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек. В Национальном музее увидите древние мумии и оцените сокровища времен Тутанхамона. На плато Гиза полюбуетесь Большим сфинксом и загадочными пирамидами. А наш профессиональный гид поделится богатыми традициями, историей и культурой страны.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
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Описание

Что вас ожидает

Каир и пирамиды

Вам предстоит ночной переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир на автобусе Мерседес с раскладывающимися сиденьями. В Каире вас встретит русскоговорящий гид-египтолог и покажет все знаковые места города. В программе:

  • Египетский музей. Гуляя по его залам, вы увидите множество артефактов древности. Среди них: манускрипты, предметы быта, золотые саркофаги и сокровища из гробниц фараонов.
  • Прогулка по Нилу (по желанию). Вы прокатите по великому Нилу на теплоходе и полюбуетесь панорамами Каира с воды.
  • Пирамиды и Большой сфинкс. Мы посетим долину Гиза, где время словно остановилось. Вы оцените известные на весь мир пирамиды и узнаете, кто, когда и зачем их построил.
  • Музей папируса. Вам покажут традиционные египетские свитки и расскажут, как их изготавливали в древние времена.
  • Фабрика масел. Вы побываете в месте, где духи производят по старинным технологиям, и оцените самые яркие ароматы.

Организационные детали

Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 5$.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе Mercedes A600 (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 45 человек
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид-египтолог
  • Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 ночи в зависимости от расположения вашего отеля.
  • Будьте готовы к долгой дороге: расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 6 часов

Что включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
  • Обед (шведский стол в ресторане)

Что не включено в стоимость

  • Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — 25$
  • Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — 10$
  • Напитки

ежедневно в 01:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Наталья
9 мар 2023
Экскурсия очень клёвая! Было много страхов изза плохих отзывов на подобные экскурсии. Надо сказать, что организаторы, вероятно, посредники, но полностью сопровождали онлайн, были на связи 24 часа, все объяснили.
На большом автобусе проехались по отелям за час-полтора собрали всех туристов, группа состояла из русскоязычных, англоязычных и итальянцев. Сопровождающий был англоговорящий, очень внимательный и учтивый дядька, со всеми расчитался, сдачу отдавал даже если 1-2 евро сдача была. Сделали визы тем, у кого их не было минут за 10, очень быстро и четко. Колонну автобусов сопровождала полиция, все супер безопасно. Границу прошли тоже довольно быстро — пограничник просто зашел в автобус и посмотрел штампы в паспортах. По дороге была остановка на заправке аля газпромовская, где можно было перекусить, сходить в туалет. (В автобусе тоже есть туалет, но на заправке лучше). Мы брали еду с собой, но можно было и там купить. цены ~5-8 за большой сендвич в булке, как саб, на обратном пути брали один на двоих.
В Каире к нам присоединилось три экскурсовода, которые говорят соответственно на русском, английском и итальянском. Все интересно рассказывали, экскурсовод итальянский танцевал и пел, всем поднимал настроение, экскурсовод для русскоговорящей группы, местная египтянка, потрясающая! Рассказывала про местную жизнь, уберегала от ненужных трат, рассказывала где можно бесплатно выпить кофе и делала все, чтоб группе было комфортно.
Первая остановка — Каирский музей. Невероятные экспонаты, интересный рассказ экскурсавода. Но оооочень много посетителей, как в Эрмитаже в пик сезона при открытых границах. После музея прогулка на корабле по Нилу, куда мы не планировали идти, тем более это за топ плату (10), но в последний момент решили поехать и не пожалели! Катались минут 40, посмотрели как живут местные, посмотрели Нил, сделали кучу фоток, впечатляющая прогулка! Кораблик препарковался сразу у ресто, где мы пообедали, и дальше погнали на пирамиды. Правда, сначала заехали на фабрику масел и папируса. Там можно было выпить кофе, сходить в норм туалет, ну, а всем желающим купить масла и всякую ерунду. Мы воспользовались случаем и купили у уличных торговцев мороженое и вкуснейший кофе с кардамоном.
Последняя остановка у пирамид на час-полтора. Погуляли там, пофотались. Восторг!
Обратная дорога показалась быстрее, была остановка на той же заправке. Вернулись ночью.
Экскурсия очень клёвая! Было много страхов изза плохих отзывов на подобные экскурсии. Надо сказать, что организаторы,Экскурсия очень клёвая! Было много страхов изза плохих отзывов на подобные экскурсии. Надо сказать, что организаторы,Экскурсия очень клёвая! Было много страхов изза плохих отзывов на подобные экскурсии. Надо сказать, что организаторы,Экскурсия очень клёвая! Было много страхов изза плохих отзывов на подобные экскурсии. Надо сказать, что организаторы,
Ольга
2 мар 2023
Очень понравилось!!! Гид Али - просто находка!!! Человек который очень любит свою работу, интересно рассказывает и очень внимательный и отзывчивый.
Да тяжело, ехать долго с 1 часу ночи до 3 утра следующего дня у нас это заняло время… 26 часов на экскурсию потратили, но если вы не были в Каире - то Египта вы не видели)) однозначно хоть раз стоит туда поехать, увидеть пирамиды и музей, купить качественный папирус на заводе. Автобус большой, комфортный, с туалетом, кондиционером.
Очень понравилось!!! Гид Али - просто находка!!! Человек который очень любит свою работу, интересно рассказывает и очень внимательный и отзывчивый.Очень понравилось!!! Гид Али - просто находка!!! Человек который очень любит свою работу, интересно рассказывает и очень внимательный и отзывчивый.Очень понравилось!!! Гид Али - просто находка!!! Человек который очень любит свою работу, интересно рассказывает и очень внимательный и отзывчивый.

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