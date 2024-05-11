Всего за час вы окажетесь в Каире, где вас ждут древние артефакты в
6 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Быстрый перелет - всего 1 час
- 🏺 Посещение Каирского музея
- 🛶 Прогулка по Нилу на фелуке
- 🏛️ Осмотр пирамид Гизы
- 🦁 Величественный Большой Сфинкс
- 🍽️ Обед в местном ресторане
Что можно увидеть
- Каирский музей
- Пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:
Каирский музей
За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.
Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы
Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.
Большой Сфинкс
Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.
Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед.
Организационные детали
- В стоимость включено всё
- По Каиру будем перемещаться на комфортабельном минивэне Hyundai H1
- Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $10/чел. и вход внутрь пирамид — $30
- Важно: для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30.
- Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Махмуд - организатор, интеллигентный и очень ответственный человек, который организовал все на высшем уровне: билеты, и визы, и трансфер из отеля