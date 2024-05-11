Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха

Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха на самолёте - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и время.

Всего за час вы окажетесь в Каире, где вас ждут древние артефакты в
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Каирском музее, прогулка по Нилу и посещение пирамид Гизы и Сфинкса.

Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволяет наслаждаться достопримечательностями в своём темпе.

В стоимость включены все основные расходы, а дополнительные опции, такие как катание на верблюдах и вход внутрь пирамид, оплачиваются отдельно. Не забудьте оформить египетскую визу

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. ✈️ Быстрый перелет - всего 1 час
  2. 🏺 Посещение Каирского музея
  3. 🛶 Прогулка по Нилу на фелуке
  4. 🏛️ Осмотр пирамид Гизы
  5. 🦁 Величественный Большой Сфинкс
  6. 🍽️ Обед в местном ресторане

Что можно увидеть

  • Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30, 05:00, 05:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед.

Организационные детали

  • В стоимость включено всё
  • По Каиру будем перемещаться на комфортабельном минивэне Hyundai H1
  • Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $10/чел. и вход внутрь пирамид — $30
  • Важно: для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30.
  • Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
Д
11 мая 2024
Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а накануне вечером написал точное время, имя гида, который встречал нас
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в Каире. У нас был маршрут отель-аэропорт-Каир-аэропорт-отель. На каждом из этих этапов нас передавали "из рук в руки", всегда был сопровождающий.

Теперь поподробнее о самой экскурсии. У Каирского музея нас встретил гид Ахмед. Отличное владение руским языком, знание истории, интересных фактов, да и просто приятный собеседник. По музею мы ходили около двух часов, услышали рассказы об истории, начиная с I династии и до Египта времен Римской Империи. Посетили множество залов, в том числе зал Тутанхамона, где представлены всем известные маска фараона и его погребальные саркофаги. Ахмед с удовольствием сам предлагал фотографировать нас, снимал видео, в общем получилась персональная фотосессия, что, конечно, сложно организовать в групповой экскурсии.

Затем была часовая прогулка по Нилу. И новая фотосессия - на яхте.

После - обед и посещение Пирамид и Сфинкса в Гизе. Это вообще отдельная тема. Мы успели осмотреть пирамиду Хеопса, даже попасть внутрь и увидеть гробницу Хеопса. Затем переместились на смотровую площадку, откуда открывается вид на все три больших и три малых пирамиды. И третья локация - Сфинкс. Везде Ахмед провел нас без очередей, по коротким путям, в обход больших скоплений туристов. И вновь гид сделал много фотографий нас с супругой вдвоем, за что ему огромное спасибо!

Подводя итог, хочу поблагодарить Махмуда, Ахмеда и всех, кто сопровождал нас по пути следования по этому удивительному городу. Сам Каир однозначно заслуживает того, чтобы увидеть этот необыкновенный город с его историей и колоритом. Однозначно рекомендую!

И
16 апр 2024
Отдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещением Каирского музея, прогулкой по Нилу и посещением пирамид и Сфинкса. Заказывали эту экскурсию у
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Махмуда. Остались очень довольны.
Первое, что хочется отметить - это профессионализм всех организаторов данной экскурсии. Мы очень не хотели ехать на машине из Шарма в Каир и провести в дороге много времени. Поэтому наш выбор мы остановили на перелете в Каир (это всего полтора часа полета). Но все мы понимаем, что самим сложно и часто страшно и непонятно, как и что делать. Тем более мы были с дочкой вдвоем.
Как же все было хорошо организовано! Нас забрали от отеля на комфортабельном автомобиле, довезли до аэропорта Шарма, там что называется "из рук в руки" передали одному из организаторов, который проводил нас до регистрации на рейс и практически посадил в самолет)) Перелет длился 1 час 15 минут. Летели мы местными авиалиниями, самолет вполне себе удобный. При перелете раздавали соки. Что тоже было приятным бонусом. По прилету в Каир нас встретили сразу в аэропорту и также предоставили индивидуальный автомобиль. Доехав до Каирского музея, мы встретились с русскоговорящим гидом Мустафой, который в последствии везде нас сопровождал. Гид просто супер профессионал своего дела. Человек, который проводит экскурсию интересно, не нудно и с чувством юмора. Отдельное восхищение!!
После музея, была прогулка по Нилу на индивидуальной лодке (которая тоже надо заметить была гораздо комфортабельнее тех, что мы видели на причале), посещали пирамиды и Сфинкса. После окончания экскурсии нас доставили в аэропорт, там также передали девушке, которая нас проводила на регистрацию. Когда вернулись в Шарм, нас уже ждал водитель, который вернул нас в отель.
Мы остались очень довольны экскурсией!!! Однозначно рекомендуем!!

Отдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещениемОтдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещениемОтдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещениемОтдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещением
Махмуд
2 апр 2024
Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид.
Махмуд - организатор, интеллигентный и очень ответственный человек, который организовал все на высшем уровне: билеты, и визы, и трансфер из отеля
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до аэропорта и обратно. Учел все наши индивидуальные пожелания. В Каире нам предоставили индивидуальную машину с водителем которая встретила в аэропорту и сопровождала нас целый день. Наш гид Валид оказался профессиональным историком, который провел для нас индивидуальную 2х часовую экскурсию по археологическому музею Каира, на главные пирамиды и к Сфинксу. Также мы с удовольствием посетили папирусное производство и проплыли 30 минут по Нилу. В обед мы вкусно и быстро покушали в ресторане со шведским столом.
Очень рекомендую этот однодневный тур. Были очень рады, что нас не заставили ходить по туристическим лавкам, как мы и хотели. Было все на мой взгляд идеально.

Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид.Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид.Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид.Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид.
S
21 мар 2024
Отличная экскурсия. Замечательная организация. Махмуд заранее рассказал о маршруте, подготовил все билеты, написал подробную инструкцию! Купил билеты на регулярные рейсы. Нас персонально отвезли в аэропорт из отеля, встретили в Каире. Отдельно хочу отметить экскурсовода Валида, видно что человек профессионал и любит дело которым занимается, интересно рассказывает и показывает. Ни одного нарекания выразить не могу. Замечательная экскурсия, стоит своих денег!
Отличная экскурсия. Замечательная организация. Махмуд заранее рассказал о маршруте, подготовил все билеты, написал подробную инструкцию! КупилОтличная экскурсия. Замечательная организация. Махмуд заранее рассказал о маршруте, подготовил все билеты, написал подробную инструкцию! КупилОтличная экскурсия. Замечательная организация. Махмуд заранее рассказал о маршруте, подготовил все билеты, написал подробную инструкцию! КупилОтличная экскурсия. Замечательная организация. Махмуд заранее рассказал о маршруте, подготовил все билеты, написал подробную инструкцию! Купил

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