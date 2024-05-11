Экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха на самолёте - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и время.Всего за час вы окажетесь в Каире, где вас ждут древние артефакты в

Каирском музее, прогулка по Нилу и посещение пирамид Гизы и Сфинкса. Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволяет наслаждаться достопримечательностями в своём темпе. В стоимость включены все основные расходы, а дополнительные опции, такие как катание на верблюдах и вход внутрь пирамид, оплачиваются отдельно. Не забудьте оформить египетскую визу

за 1-2 человека или €250 за человека, если вас больше

от €670 за 1-2 человека или €250 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед.

Организационные детали