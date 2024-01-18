Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на роскошной VIP яхте в живописном Шарм-Эль-Шейхе позволит окунуться в мир роскоши и удовольствия. Мы гарантируем вам незабываемые воспоминания и неповторимый опыт.

Это будет вечер полный ярких впечатлений, удовольствия и праздничной атмосферы, который вы будете помнить долгое время.
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Вечеринка на VIP Яхте в Шарм-Эль-Шейхе
Ближайшие даты:
18
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет$20
Билет от 5-8 лет$11

Описание

Рады пригласить вас на уникальное событие — вечеринку на роскошной VIP яхте в живописном Шарм-Эль-Шейхе! Этот вечер будет полон волнующих впечатлений, невероятной атмосферы и ярких развлечений. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться прекрасным вечером и первоклассным обслуживанием. Что вас ждет:• Трансфер. Удобный и стильный трансфер из вашей гостиницы и обратно, чтобы ваш путь к вечеринке был таким же приятным, как и сама вечеринка.
  • Обед-фуршет. Вкуснейший обед с морепродуктами, приготовленный нашими мастерами кулинарии. Ощутите великолепие вкуса и свежести каждого блюда.
  • Неограниченное количество безалкогольных напитков. Разнообразие безалкогольных напитков, чтобы утолить ваш жажду и дарить вам восхитительный вечер.
  • Музыкальные сопровождение. Элегантное выступление на скрипке, завораживающие танцы живота и волнующие ритмы от нашего профессионального DJ. Не упустите шанс окунуться в роскошь и удовольствие на нашей VIP яхте в Шарм-Эль-Шейхе. Места ограничены, поэтому свяжитесь с нами для бронирования вашего места прямо сейчас! Ожидаем вас на борту, чтобы вместе создать вечер, заполненный восхитительными моментами и незабываемыми впечатлениями. Важная инфорация:• При бронировании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты (чтобы водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами).

Каждый день с 18:00 до 23:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Вашей гостиницы и обратно
  • Обед-фуршет с морепродуктами
  • Безалкогольные напитки и вода
  • Скрипка
  • Танцы живота
  • DJ
Что не входит
  • Услуги Фотографа
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша Гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 18:00 до 23:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Нужно указать полное название вашей гостиницы.
  • Можно заказать торт и шарики для празднования дня рождения.
  • При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет вас из даннойгостиницы.
  • Также нужно отправить фото ваших паспортов на мой указанный вотсап. С собой брать пасспорт не нужно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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