Вечеринка на роскошной VIP яхте в живописном Шарм-Эль-Шейхе позволит окунуться в мир роскоши и удовольствия. Мы гарантируем вам незабываемые воспоминания и неповторимый опыт.
Это будет вечер полный ярких впечатлений, удовольствия и праздничной атмосферы, который вы будете помнить долгое время.
Это будет вечер полный ярких впечатлений, удовольствия и праздничной атмосферы, который вы будете помнить долгое время.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$20
|Билет от 5-8 лет
|$11
Описание
Рады пригласить вас на уникальное событие — вечеринку на роскошной VIP яхте в живописном Шарм-Эль-Шейхе! Этот вечер будет полон волнующих впечатлений, невероятной атмосферы и ярких развлечений. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться прекрасным вечером и первоклассным обслуживанием. Что вас ждет:• Трансфер. Удобный и стильный трансфер из вашей гостиницы и обратно, чтобы ваш путь к вечеринке был таким же приятным, как и сама вечеринка.
- Обед-фуршет. Вкуснейший обед с морепродуктами, приготовленный нашими мастерами кулинарии. Ощутите великолепие вкуса и свежести каждого блюда.
- Неограниченное количество безалкогольных напитков. Разнообразие безалкогольных напитков, чтобы утолить ваш жажду и дарить вам восхитительный вечер.
- Музыкальные сопровождение. Элегантное выступление на скрипке, завораживающие танцы живота и волнующие ритмы от нашего профессионального DJ. Не упустите шанс окунуться в роскошь и удовольствие на нашей VIP яхте в Шарм-Эль-Шейхе. Места ограничены, поэтому свяжитесь с нами для бронирования вашего места прямо сейчас! Ожидаем вас на борту, чтобы вместе создать вечер, заполненный восхитительными моментами и незабываемыми впечатлениями. Важная инфорация:• При бронировании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты (чтобы водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами).
Каждый день с 18:00 до 23:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Вашей гостиницы и обратно
- Обед-фуршет с морепродуктами
- Безалкогольные напитки и вода
- Скрипка
- Танцы живота
- DJ
- Что не входит
- Услуги Фотографа
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваша Гостиница (шлагбаум)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 18:00 до 23:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Нужно указать полное название вашей гостиницы.
- Можно заказать торт и шарики для празднования дня рождения.
- При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет вас из даннойгостиницы.
- Также нужно отправить фото ваших паспортов на мой указанный вотсап. С собой брать пасспорт не нужно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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