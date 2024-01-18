Обед-фуршет. Вкуснейший обед с морепродуктами, приготовленный нашими мастерами кулинарии. Ощутите великолепие вкуса и свежести каждого блюда.

Неограниченное количество безалкогольных напитков. Разнообразие безалкогольных напитков, чтобы утолить ваш жажду и дарить вам восхитительный вечер.

Музыкальные сопровождение. Элегантное выступление на скрипке, завораживающие танцы живота и волнующие ритмы от нашего профессионального DJ. Не упустите шанс окунуться в роскошь и удовольствие на нашей VIP яхте в Шарм-Эль-Шейхе. Места ограничены, поэтому свяжитесь с нами для бронирования вашего места прямо сейчас! Ожидаем вас на борту, чтобы вместе создать вечер, заполненный восхитительными моментами и незабываемыми впечатлениями. Важная инфорация:• При бронировании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты (чтобы водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами).

Рады пригласить вас на уникальное событие — вечеринку на роскошной VIP яхте в живописном Шарм-Эль-Шейхе! Этот вечер будет полон волнующих впечатлений, невероятной атмосферы и ярких развлечений. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться прекрасным вечером и первоклассным обслуживанием. Что вас ждет:• Трансфер. Удобный и стильный трансфер из вашей гостиницы и обратно, чтобы ваш путь к вечеринке был таким же приятным, как и сама вечеринка.