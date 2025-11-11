Вас ждёт увлекательное путешествие по гастрономическим местам Шарм-эль-Шейха.
Начнём с ресторана El Hossieny, где вы попробуете традиционные блюда, такие как жареный голубь и хаваши.
Затем прогуляемся по Старому городу, полюбуемся мечетью Эль-Сахаба
Начнём с ресторана El Hossieny, где вы попробуете традиционные блюда, такие как жареный голубь и хаваши.
Затем прогуляемся по Старому городу, полюбуемся мечетью Эль-Сахаба
6 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Попробовать аутентичные блюда Египта
- ☕ Насладиться арабским кофе и чаем
- 🏛️ Посетить мечеть Эль-Сахаба
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🍬 Восточные сладости в кондитерской
- 🛍️ Гастролавка с фулем и фалафелем
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастрономического тура в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций. В мае и сентябре также можно насладиться туром, но учтите, что может быть жарковато. В летние месяцы, с июня по август, температура значительно выше, однако экскурсия проходит в основном в помещении, что позволяет насладиться мероприятием в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мечеть Эль-Сахаба
Описание экскурсии
Для начала посетим аутентичный ресторан El Hossieny. Вы попробуете национальные блюда Египта: жареного голубя, утку, рис или запечённый горшочек с овощами, хававши (закрытый пирог), самбусики (маленькие пирожки с начинкой). И закуски — хумус, тахину, баба гануш.
После ресторана пройдём по Старому городу. Полюбуемся мечетью Эль-Сахаба, а затем дойдём до кондитерской — здесь подают настоящий арабский кофе и крепкий египетский чай со свежими восточными сладостями.
Напоследок заедем в самую популярную гастролавку Египта — Abu Ali и возьмём навынос питу с фулем или фалафелем.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Экскурсия возможна для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
- Доплатить за программу можно в рублях на карту Сбера или Т-банка
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входят:
- Трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки, кофе/чай и восточные сладости в кондитерской
- На каждого путешественника в ресторанном заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости, напиток (вода или газировка), кофе
- Всё меню обсуждается: можно убрать/добавить то или иное блюдо
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 627 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одномЗадать вопрос
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в музей Каира
Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Начало: От вашего отеля
11 ноя в 03:30
14 ноя в 03:30
$450
$600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 18:00
12 ноя в 18:00
$130 за всё до 4 чел.