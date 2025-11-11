Вас ждёт увлекательное путешествие по гастрономическим местам Шарм-эль-Шейха.Начнём с ресторана El Hossieny, где вы попробуете традиционные блюда, такие как жареный голубь и хаваши.Затем прогуляемся по Старому городу, полюбуемся мечетью Эль-Сахаба

и посетим кондитерскую с настоящим арабским кофе. Завершим тур в гастролавке Abu Ali, где возьмём навынос питу с фулем или фалафелем. Все блюда включены в стоимость, а трансфер обеспечит комфортное передвижение

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастрономического тура в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций. В мае и сентябре также можно насладиться туром, но учтите, что может быть жарковато. В летние месяцы, с июня по август, температура значительно выше, однако экскурсия проходит в основном в помещении, что позволяет насладиться мероприятием в любое время года.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.