Почувствовать себя местным – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
150 за всё до 3 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
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    от нас 100% рекомендация. 1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили) 2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян. 3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу. В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно. Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.

    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
  • K
    Kseniia
    16 мая 2024
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в
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    самого себя! Потрясающий опыт! Нам очень повезло, мы были одни в лагере! Очень гостеприимный и заботливый персонал! Остались очень яркие впечатления! Отдельно спасибо, Валиду, очень внимательный, заботливый, ничего лишнего не предлагал, очень это порадовало после групповых экскурсий! В следующий раз обязательно поедем на пирамиды индивидуально🙃 Очень рекомендую эту экскурсию!

    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Это определенно лучший вариант досуга в Шарме!!! Организация на высшем уровне. Гид Валид всегда был на связи и отвечал на
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    все вопросы и скрасил наше пребывание у бедуинов фруктами, снеками и напитками. Палатки комфортные и красивые, еда вкусная, вечером разжигают огонь и организуют зону для релакса. Лагерь находится на берегу моря, имеет хороший риф со множеством рыбок. Вокруг очень живописные пейзажи… горы сменяют море, виды завораживают! Очень чистый и комфортный туалет, мы даже не ожидали. Душ с пресной водой тоже имеется. У нас остались только положительные эмоции. Место прекрасно подойдет для романтичного отдыха или для тех, кто хочет насладиться тишиной и побыть вдали от города. P.s Я забыла у бедуинов свои часа и Валид привез мне их в отель не следующий день, хотя косяк исключительно мой. Так же расширил нашу программу и включил в нее дополнительную экскурсию по нац парку без доплаты, что очень порадовало. Настоятельно рекомендую к посещению!

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом
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    никаких вынужденных остановок на шоппинг как это обычно бывает у Туроператоров не было. Информация, полученная нами во время экскурсии превзошла все ожидания: действительно узнали много нового о жизни местных и египтян, а не "сухие факты", Алиса отвечала на все наши вопросы, очень приятная непринужденная беседа получилась. С нами был ребенок 7 лет, никакого дискомфорта не испытали из-за этого. Также хочу отметить транфер - у нас получилась индивидуальная экскурсия для нашей семьи из троих человек, ездили на комфортном авто с водителем. Программа экскурсии отличается от других предложенных похожих вариантов на этом сайте, что однозначно является плюсом, т. к. основные "попсовые" места (например Сохо) можно посетить и самостоятельно.

  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Ездили на обзорную экскурсию по Шарму с Валидом. Очень понравилась организация и экскурсовод, все четко по времени, где нам было
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    нужно - задерживались, чтобы сделать фотографии и просто поподробнее узнать о локации. Валид хорошо знает историю и быт Египта, рассказал много интересных фактов. Очень рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки
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    Шарм стал уже чуточку понятнее и есть ощущение, как от вечера общения с хорошей подругой и одновременно, как после просмотра передачи "мир наизнанку" (ну почти). Экскурсия не напряжная, позволяет совместить лёгкий шоппинг и слегка пополнить свои знания о Шарме. Алиса доброжелательный собеседник и интересный рассказчик. Спасибо за хороший вечер.

  • А
    Андрей
    17 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые интересные места. Мы увидели новые уголки и узнали много интересного о городе. Организация была идеальной, и я получил массу впечатлений. Рекомендую всем!
    Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Всё понравилось!)) Валид - хороший организатор. Очень хороший подход к делу, клиентоориентирован) Мероприятие получилось обширнее, так как Валид предложил совершенно бесплатно увеличить продолжительность
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    и посетить ещё некоторые места, активности. К Валиду претензий нет, из небольших минусов: подарочные активности были довольно навязчивы, большую часть времени настаивали фотографироваться, потом продавали фотографии, мы хотели их посмотреть, но это оказалось не возможно, так как у фотографа сел фотоаппарат. В итоге фотографии и видео оказались не очень, часть времени, когда фотограф делал снимки, оказалось снимков не было))

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
  2. Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
  3. Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
  4. Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 295. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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