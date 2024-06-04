Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом. читать дальше
Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻
Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и читать дальше
от нас 100% рекомендация.
1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили)
2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян.
3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу.
В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно.
Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.
Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в читать дальше
самого себя! Потрясающий опыт! Нам очень повезло, мы были одни в лагере! Очень гостеприимный и заботливый персонал! Остались очень яркие впечатления!
Отдельно спасибо, Валиду, очень внимательный, заботливый, ничего лишнего не предлагал, очень это порадовало после групповых экскурсий!
В следующий раз обязательно поедем на пирамиды индивидуально🙃
Очень рекомендую эту экскурсию!
Это определенно лучший вариант досуга в Шарме!!! Организация на высшем уровне. Гид Валид всегда был на связи и отвечал на читать дальше
все вопросы и скрасил наше пребывание у бедуинов фруктами, снеками и напитками. Палатки комфортные и красивые, еда вкусная, вечером разжигают огонь и организуют зону для релакса. Лагерь находится на берегу моря, имеет хороший риф со множеством рыбок. Вокруг очень живописные пейзажи… горы сменяют море, виды завораживают! Очень чистый и комфортный туалет, мы даже не ожидали. Душ с пресной водой тоже имеется. У нас остались только положительные эмоции. Место прекрасно подойдет для романтичного отдыха или для тех, кто хочет насладиться тишиной и побыть вдали от города.
P.s Я забыла у бедуинов свои часа и Валид привез мне их в отель не следующий день, хотя косяк исключительно мой. Так же расширил нашу программу и включил в нее дополнительную экскурсию по нац парку без доплаты, что очень порадовало.
Настоятельно рекомендую к посещению!
Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом читать дальше
никаких вынужденных остановок на шоппинг как это обычно бывает у Туроператоров не было. Информация, полученная нами во время экскурсии превзошла все ожидания: действительно узнали много нового о жизни местных и египтян, а не "сухие факты", Алиса отвечала на все наши вопросы, очень приятная непринужденная беседа получилась. С нами был ребенок 7 лет, никакого дискомфорта не испытали из-за этого. Также хочу отметить транфер - у нас получилась индивидуальная экскурсия для нашей семьи из троих человек, ездили на комфортном авто с водителем. Программа экскурсии отличается от других предложенных похожих вариантов на этом сайте, что однозначно является плюсом, т. к. основные "попсовые" места (например Сохо) можно посетить и самостоятельно.
Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки читать дальше
Шарм стал уже чуточку понятнее и есть ощущение, как от вечера общения с хорошей подругой и одновременно, как после просмотра передачи "мир наизнанку" (ну почти). Экскурсия не напряжная, позволяет совместить лёгкий шоппинг и слегка пополнить свои знания о Шарме. Алиса доброжелательный собеседник и интересный рассказчик. Спасибо за хороший вечер.
Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые интересные места. Мы увидели новые уголки и узнали много интересного о городе. Организация была идеальной, и я получил массу впечатлений. Рекомендую всем!
Всё понравилось!))
Валид - хороший организатор.
Очень хороший подход к делу, клиентоориентирован)
Мероприятие получилось обширнее, так как Валид предложил совершенно бесплатно увеличить продолжительность читать дальше
и посетить ещё некоторые места, активности.
К Валиду претензий нет, из небольших минусов: подарочные активности были довольно навязчивы, большую часть времени настаивали фотографироваться, потом продавали фотографии, мы хотели их посмотреть, но это оказалось не возможно, так как у фотографа сел фотоаппарат. В итоге фотографии и видео оказались не очень, часть времени, когда фотограф делал снимки, оказалось снимков не было))
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Почувствовать себя местным»
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