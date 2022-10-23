Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха

Отыскать «жемчужины» на прилавках восточного базара и узнать о главных ремеслах Египта

Помните египетский папирус из школьных учебников истории? А россыпи украшений и специй на прилавках Аграбы в «Алладдине»? Приглашаю вас отправиться туда, где волшебные сказки Востока — реальность! Я проведу вас по Старому рынку в сердце Шарм-эль-Шейха, помогу выбрать египетский хлопок и масла, сладости и сувениры. И никаких зазывал: со мной будет комфортно и безопасно.
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Шоппинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
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Описание

Что вас ожидает

Old Market Шарм-эль-Шейха расположился весьма удобно — вокруг центральной площади города и ее доминанты, мечети Эль-Сахаба, которая напомнит вам восточный дворец. Мы рассмотрим достопримечательность, сделаем фото. А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта.

Старый рынок: охота за сокровищами

На прогулке по рынку я стану вашим проводником: со мной вы избежите назойливых зазывал, также в любой момент я могу поделиться советом или помочь вам поторговаться.

Сладости, специи, масла, египетский хлопок, папирус, изделия из верблюжьей и крокодильей кожи, чеканные сосуды, посуда с арабскими мотивами, ювелирные украшения — Старый рынок предложит вам фирменные египетские сувениры и товары на любой вкус и кошелек! А я помогу определить подлинность папируса, расскажу о полезных свойствах красного чая и ароматных масел, о чудодейственном масле чёрного тмина и местной натуральной косметике.

Организационные детали

  • Рынок работает с 12:00 до 24:00
  • Я заберу вас от отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Продолжительность прогулки указана с учетом трансфера до рынка и обратно.
  • Количество участников можно увеличить до 40 человек (цена договорная)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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