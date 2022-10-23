Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Old Market Шарм-эль-Шейха расположился весьма удобно — вокруг центральной площади города и ее доминанты, мечети Эль-Сахаба, которая напомнит вам восточный дворец. Мы рассмотрим достопримечательность, сделаем фото. А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта.
Старый рынок: охота за сокровищами
На прогулке по рынку я стану вашим проводником: со мной вы избежите назойливых зазывал, также в любой момент я могу поделиться советом или помочь вам поторговаться.
Сладости, специи, масла, египетский хлопок, папирус, изделия из верблюжьей и крокодильей кожи, чеканные сосуды, посуда с арабскими мотивами, ювелирные украшения — Старый рынок предложит вам фирменные египетские сувениры и товары на любой вкус и кошелек! А я помогу определить подлинность папируса, расскажу о полезных свойствах красного чая и ароматных масел, о чудодейственном масле чёрного тмина и местной натуральной косметике.
Организационные детали
Рынок работает с 12:00 до 24:00
Я заберу вас от отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Продолжительность прогулки указана с учетом трансфера до рынка и обратно.
Количество участников можно увеличить до 40 человек (цена договорная)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный гид, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет, моя деятельность связана с туризмом и экскурсиями. Пишите, и ваш отдых будет незабываемым!