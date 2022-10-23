Помните египетский папирус из школьных учебников истории? А россыпи украшений и специй на прилавках Аграбы в «Алладдине»? Приглашаю вас отправиться туда, где волшебные сказки Востока — реальность! Я проведу вас по Старому рынку в сердце Шарм-эль-Шейха, помогу выбрать египетский хлопок и масла, сладости и сувениры. И никаких зазывал: со мной будет комфортно и безопасно.

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Описание

Что вас ожидает

Old Market Шарм-эль-Шейха расположился весьма удобно — вокруг центральной площади города и ее доминанты, мечети Эль-Сахаба, которая напомнит вам восточный дворец. Мы рассмотрим достопримечательность, сделаем фото. А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта.

Старый рынок: охота за сокровищами

На прогулке по рынку я стану вашим проводником: со мной вы избежите назойливых зазывал, также в любой момент я могу поделиться советом или помочь вам поторговаться.

Сладости, специи, масла, египетский хлопок, папирус, изделия из верблюжьей и крокодильей кожи, чеканные сосуды, посуда с арабскими мотивами, ювелирные украшения — Старый рынок предложит вам фирменные египетские сувениры и товары на любой вкус и кошелек! А я помогу определить подлинность папируса, расскажу о полезных свойствах красного чая и ароматных масел, о чудодейственном масле чёрного тмина и местной натуральной косметике.

Организационные детали