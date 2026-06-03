За один день добраться из Шарм-эль-Шейха до самого сердца Древнего Египта и вернуться обратно? Легко! Мы с вами отправимся в Луксор, где каждый камень помнит фараонов. Вы увидите гробницы Долины Царей, исполинские колоссы и храмы, которые строили тысячелетиями. Авиаперелёт сэкономит силы, чтобы вы сосредоточились на главном: диалоге с вечностью.
Описание трансфер
Луксор — город, где история говорит вслух
Один день. Перелёт 45 минут. И вы — в самом большом музее под открытым небом в мире.
Что вас ждёт:
- Луксор хранит треть всех археологических сокровищ планеты. За один день вы пройдёте путь, который египтяне считали дорогой между жизнью и вечностью — от подземных гробниц фараонов до величественных храмов на берегу Нила.
- Гробницы, храмы и колоссы.
- Вы спуститесь в Долину Царей, где покоятся Рамзес II и Тутанхамон, и увидите росписи, рассказывающие о пути в загробный мир. Затем — храм царицы Хатшепсут, высеченный прямо в скале, и исполинские колоссы Мемнона высотой 18 метров, пережившие тысячелетия. Завершит утро Карнакский храм — аллея сфинксов и гипостильный зал со 134 колоннами, каждая из которых выше пятиэтажного дома.
- Живой Египет.
Но это не только камни и история. В программе дня:
- Обед в ресторане с видом на Нил — кебаб, тахини, свежие овощи.
- Неспешная прогулка на лодке по великой реке.
- Мастер-класс на алебастровой фабрике и магазин сувениров.
- Ваш личный гид.
На протяжении всего дня рядом с вами — опытный гид, который не просто называет даты, а рассказывает живые истории. Вы узнаете, почему царицу изображали с бородой, как фараоны общались с богами через архитектуру и почему Нил называли дорогой жизни. Один день — и Египет откроется вам совсем по-другому. Важная информация:
Возьмите с собой паспорт и бутылку воды • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Царей - подземные гробницы Рамзеса II и Тутанхамона (3 гробницы)
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут
- Карнакский храм
- Алебастровая фабрика
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе Toyota
- Авиабилеты
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Египетская виза - $30 (оформляется заранее в аэропорту или перед экскурсией)
- Посещение Бананового острова - $15, напитки во время обеда - от $3
- Напитки во время обеда - от $3
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт и бутылку воды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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