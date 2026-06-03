Луксор — город, где история говорит вслух

Один день. Перелёт 45 минут. И вы — в самом большом музее под открытым небом в мире.

Что вас ждёт:

Луксор хранит треть всех археологических сокровищ планеты. За один день вы пройдёте путь, который египтяне считали дорогой между жизнью и вечностью — от подземных гробниц фараонов до величественных храмов на берегу Нила.

Гробницы, храмы и колоссы.

Вы спуститесь в Долину Царей, где покоятся Рамзес II и Тутанхамон, и увидите росписи, рассказывающие о пути в загробный мир. Затем — храм царицы Хатшепсут, высеченный прямо в скале, и исполинские колоссы Мемнона высотой 18 метров, пережившие тысячелетия. Завершит утро Карнакский храм — аллея сфинксов и гипостильный зал со 134 колоннами, каждая из которых выше пятиэтажного дома.

Живой Египет.

Но это не только камни и история. В программе дня:

Обед в ресторане с видом на Нил — кебаб, тахини, свежие овощи.

Неспешная прогулка на лодке по великой реке.

Мастер-класс на алебастровой фабрике и магазин сувениров.

Ваш личный гид.

На протяжении всего дня рядом с вами — опытный гид, который не просто называет даты, а рассказывает живые истории. Вы узнаете, почему царицу изображали с бородой, как фараоны общались с богами через архитектуру и почему Нил называли дорогой жизни. Один день — и Египет откроется вам совсем по-другому. Важная информация:

Возьмите с собой паспорт и бутылку воды • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.