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Заповедник Рас-Мохаммед: магия Красного моря

Отправляемся в одно из самых красивых мест Египта - из Шарм-эль-Шейха
Рас-Мохаммед — место, где пустыня встречается с морем, а необычные природные ландшафты соседствуют с древними легендами. Вы увидите знаменитые Ворота Аллаха, мангровые рощи и тектонические разломы. Искупаетесь в Озере желаний и познакомитесь с подводным миром Красного моря во время снорклинга.
Заповедник Рас-Мохаммед: магия Красного моря
Заповедник Рас-Мохаммед: магия Красного моря
Заповедник Рас-Мохаммед: магия Красного моря

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

9:30 — Ворота Аллаха. Вы рассмотрите монументальные каменные ворота — один из символов заповедника

10:00 — мангровые рощи. Как деревья приспособились к жизни в солёной воде и почему они так важны для местной экосистемы?

10:30 — Озеро желаний. Искупаетесь в необычном солёном озере и, если захотите, загадаете желание по местной традиции

11:15 — геологические разломы. Заглянете в глубокие тектонические трещины — результат землетрясений

11:45 — снорклинг и отдых. Поплаваете среди коралловых рифов Красного моря и полюбуетесь яркими морскими обитателями

12:30 — обед в традиционном бедуинском шатре на берегу моря

14:00 — возвращение в отель

Во время поездки поговорим о природе заповедника, его уникальных экосистемах, геологии Синайского полуострова и легендах, связанных с этими местами.

Организационные детали

  • Входной билет в заповедник, обед и питьевая вода входят в стоимость
  • Для снорклинга возьмите с собой собственные маску, трубку и ласты
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алаа
Алаа — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу и работаю уже более 15 лет в городе Шарм-эль-Шейхе. Я и моя команда профессиональных русскоговорящих гидов готовы предложить вам незабываемые экскурсии по городу и его окрестностям!

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