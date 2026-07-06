Рас-Мохаммед — место, где пустыня встречается с морем, а необычные природные ландшафты соседствуют с древними легендами. Вы увидите знаменитые Ворота Аллаха, мангровые рощи и тектонические разломы. Искупаетесь в Озере желаний и познакомитесь с подводным миром Красного моря во время снорклинга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $220 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

9:30 — Ворота Аллаха. Вы рассмотрите монументальные каменные ворота — один из символов заповедника

10:00 — мангровые рощи. Как деревья приспособились к жизни в солёной воде и почему они так важны для местной экосистемы?

10:30 — Озеро желаний. Искупаетесь в необычном солёном озере и, если захотите, загадаете желание по местной традиции

11:15 — геологические разломы. Заглянете в глубокие тектонические трещины — результат землетрясений

11:45 — снорклинг и отдых. Поплаваете среди коралловых рифов Красного моря и полюбуетесь яркими морскими обитателями

12:30 — обед в традиционном бедуинском шатре на берегу моря

14:00 — возвращение в отель

Во время поездки поговорим о природе заповедника, его уникальных экосистемах, геологии Синайского полуострова и легендах, связанных с этими местами.

Организационные детали