Заповедник Рас-Мохаммед - самое живописное место на берегу Красного моря

4.8
34 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед — самое живописное место на берегу Красного моря.

А еще это идеальное место для подводного плавания.

С нами вы прогуляетесь по мангровым рощам и увидите разломы в земной коре, искупаетесь в озере Желаний и познакомитесь с подводным миром.

Не забудьте взять с собой камеру — здесь получаются самые лучшие снимки для инстаграм.
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Рас-Мохаммед
  • Ворота Аллаха
  • Озеро Желаний
  • Мангровые рощи
Национальный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
  • Побывать в Национальном парке Рас-Мохаммед и посетить «Ворота Шарма»;
  • Прогуляться по мангровым рощам;
  • Искупаться в Озере Желаний;
  • Увидеть разлом, произошедший от землетрясения;
  • Поплавать с масками и ластами в заповеднике Рас Мохаммеда;
  • Насладиться подводным миром в заповеднике Рас Мохаммеда;Что вас ожидает:Первая остановка — «Ворота Шарма». Будет интересно посмотреть и сфотографировать знаменитые Ворота Шарма (Ворота Аллаха), через которые вам предстоит пройти, чтобы попасть в заповедник.
  • Вторая остановка — посещение рощи мангровых деревьев, единственные в мире деревья, которые способные опреснять солёную воду. Полюбуетесь стойкими мангровыми деревьями, понаблюдаете за белыми цаплями и юркими маленькими крабиками.
  • Третья остановка — Озеро Желаний и разлом земной коры. Вы сможете поплавать в солёной воде озера, его состав насыщен солью так же, как и воды знаменитого Мёртвого моря. Посмотрите на тектонические разломы, образовавшиеся в земной коре во время землетрясений.
  • Четвёртая остановка — в бухте, где вы сможете насладиться подводным миром Рас Мохаммеда во время снорклинга. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Ребенок (5-11 лет)
$10
Взрослый (12+)
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из/в отель на комфортабельном автобусе
  • входные билеты в заповедник
  • услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • аренда снаряжения (маски, ласты)
  • обед, напитки
Место начала и завершения
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 07:30

Egypt T.
Egypt T.
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