Национальный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;

Побывать в Национальном парке Рас-Мохаммед и посетить «Ворота Шарма»;

Прогуляться по мангровым рощам;

Искупаться в Озере Желаний;

Увидеть разлом, произошедший от землетрясения;

Поплавать с масками и ластами в заповеднике Рас Мохаммеда;

Насладиться подводным миром в заповеднике Рас Мохаммеда;Что вас ожидает:Первая остановка — «Ворота Шарма». Будет интересно посмотреть и сфотографировать знаменитые Ворота Шарма (Ворота Аллаха), через которые вам предстоит пройти, чтобы попасть в заповедник.

Вторая остановка — посещение рощи мангровых деревьев, единственные в мире деревья, которые способные опреснять солёную воду. Полюбуетесь стойкими мангровыми деревьями, понаблюдаете за белыми цаплями и юркими маленькими крабиками.

Третья остановка — Озеро Желаний и разлом земной коры. Вы сможете поплавать в солёной воде озера, его состав насыщен солью так же, как и воды знаменитого Мёртвого моря. Посмотрите на тектонические разломы, образовавшиеся в земной коре во время землетрясений.

Четвёртая остановка — в бухте, где вы сможете насладиться подводным миром Рас Мохаммеда во время снорклинга. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.