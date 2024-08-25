Описание водной прогулки

Национальный парк Рас-Мохамед расположен в получасе езды от курорта Шарм-эль-Шейх, на крайнем юге Синайского полуострова. Это место привлекает многих туристов незабываемым природным сочетанием «пустыни и моря». Иногда в заповеднике Рас-Мохаммед можно увидеть таких животных, как верблюды, которые живут в этой местности и перелетных птиц в пустыне заповедника. Скальные ворота, ещё один пункт нашего назначения. Они были спроектированы после Октябрьской войны египетским инженером, который использовал при строительстве цементные камни, размещённые рядом друг с другом очень характерно – в виде слова «Бог», из-за чего некоторые называют строение «Вратами Бога». Здесь же вы увидите уникальные мангровые сады, которые растут прямо из воды вверх корнями и являются единственными в природе, что приспосабливаются к опреснению соленой воды. Еще одно чудо Рас-Мухаммада, заслуживающее пристального внимания – соленое озеро. Уровень соли в нём примерно в два раза выше, чем в море, благодаря уникальным соляным источникам. Вода по своему составу напоминает Мертвое море. Последняя остановка – залив Суисси, где нас ждёт погружение в чудесный подводный мир Красного моря! Важная информация: Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца.