Для тех, кто любит наслаждаться жизнью и отдых на природе – поездка в заповедник Рас-Мохаммед.
Это первый национальный парк, который считается одним из самых живописных мест на всем Красном море!
Это первый национальный парк, который считается одним из самых живописных мест на всем Красном море!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулки
Национальный парк Рас-Мохамед расположен в получасе езды от курорта Шарм-эль-Шейх, на крайнем юге Синайского полуострова. Это место привлекает многих туристов незабываемым природным сочетанием «пустыни и моря». Иногда в заповеднике Рас-Мохаммед можно увидеть таких животных, как верблюды, которые живут в этой местности и перелетных птиц в пустыне заповедника. Скальные ворота, ещё один пункт нашего назначения. Они были спроектированы после Октябрьской войны египетским инженером, который использовал при строительстве цементные камни, размещённые рядом друг с другом очень характерно – в виде слова «Бог», из-за чего некоторые называют строение «Вратами Бога». Здесь же вы увидите уникальные мангровые сады, которые растут прямо из воды вверх корнями и являются единственными в природе, что приспосабливаются к опреснению соленой воды. Еще одно чудо Рас-Мухаммада, заслуживающее пристального внимания – соленое озеро. Уровень соли в нём примерно в два раза выше, чем в море, благодаря уникальным соляным источникам. Вода по своему составу напоминает Мертвое море. Последняя остановка – залив Суисси, где нас ждёт погружение в чудесный подводный мир Красного моря! Важная информация: Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама на фоне Красного моря и у скальных ворот
- Мангровые заросли
- Разлом в земле, образовавшийся после землетрясения
- Заколдованное озеро для загадывания желаний и купания
- Снорклинг в заливе Суисси
Что включено
- Напитки, "Снаряжение для снорклинга", "Гид по снорклингу", " Возможность отпраздновать свой день
- Рождения с тортом и бедуинской музыкой
Что не входит в цену
- Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля
Завершение: Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
25 авг 2024
Были на экскурсии 25.08.24
Чтобы увидеть всю красоту дикой природы выбрали индивидуальную экскурсию в заповедник.
Гид Ахмед хорошо владеет русским языком, приехал во время и старался сделать все чтобы нам было комфортно.
Чтобы увидеть всю красоту дикой природы выбрали индивидуальную экскурсию в заповедник.
Гид Ахмед хорошо владеет русским языком, приехал во время и старался сделать все чтобы нам было комфортно.
Т
Татьяна
6 авг 2024
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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