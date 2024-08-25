Синайский рай: заповедник Рас-Мохаммед

Для тех, кто любит наслаждаться жизнью и отдых на природе – поездка в заповедник Рас-Мохаммед.

Это первый национальный парк, который считается одним из самых живописных мест на всем Красном море!
5
2 отзыва
Синайский рай: заповедник Рас-Мохаммед
Синайский рай: заповедник Рас-Мохаммед
Синайский рай: заповедник Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание водной прогулки

Национальный парк Рас-Мохамед расположен в получасе езды от курорта Шарм-эль-Шейх, на крайнем юге Синайского полуострова. Это место привлекает многих туристов незабываемым природным сочетанием «пустыни и моря». Иногда в заповеднике Рас-Мохаммед можно увидеть таких животных, как верблюды, которые живут в этой местности и перелетных птиц в пустыне заповедника. Скальные ворота, ещё один пункт нашего назначения. Они были спроектированы после Октябрьской войны египетским инженером, который использовал при строительстве цементные камни, размещённые рядом друг с другом очень характерно – в виде слова «Бог», из-за чего некоторые называют строение «Вратами Бога». Здесь же вы увидите уникальные мангровые сады, которые растут прямо из воды вверх корнями и являются единственными в природе, что приспосабливаются к опреснению соленой воды. Еще одно чудо Рас-Мухаммада, заслуживающее пристального внимания – соленое озеро. Уровень соли в нём примерно в два раза выше, чем в море, благодаря уникальным соляным источникам. Вода по своему составу напоминает Мертвое море. Последняя остановка – залив Суисси, где нас ждёт погружение в чудесный подводный мир Красного моря! Важная информация: Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама на фоне Красного моря и у скальных ворот
  • Мангровые заросли
  • Разлом в земле, образовавшийся после землетрясения
  • Заколдованное озеро для загадывания желаний и купания
  • Снорклинг в заливе Суисси
Что включено
  • Напитки, "Снаряжение для снорклинга", "Гид по снорклингу", " Возможность отпраздновать свой день
  • Рождения с тортом и бедуинской музыкой
Что не входит в цену
  • Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля
Завершение: Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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М
25 авг 2024
Были на экскурсии 25.08.24
Чтобы увидеть всю красоту дикой природы выбрали индивидуальную экскурсию в заповедник.
Гид Ахмед хорошо владеет русским языком, приехал во время и старался сделать все чтобы нам было комфортно.
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По пути интересно рассказал о красном море, Египте и городе.
Приготовил для нас сувениры в подарок, холодные напитки и очень вкусные фрукты.
Маршрут был грамотно составлен, с туристическими группами не пересекались.
Экскурсия очень понравилась! В заповеднике очень много красивых мест. Встретили диких верблюдов! Благодаря Ахмеду, который подготовил для них яблоки, удалось покормить верблюда с рук.
Во время экскурсии все было спокойно, гид никуда не торопился и мы замечательно провели время.
P.s. также Ахмед отличный фотограф.

Т
6 авг 2024

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