Церковь Святого Олафа – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Олафа» в Таллине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таллину
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная прогулка по Таллину раскроет тайны средневековой архитектуры и позволит насладиться атмосферой старой Европы
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
Пешая
2 часа
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Неизвестные Легенды Таллинна
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats)
Расписание: Понедельник - пятница с 11:00. Суббота - воскресенье с 10:00
25 сен в 13:00
26 сен в 09:00
€63 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Norm
    2 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Дмитрий очень хороший знающий экскурсовод. Он работал с нами 2,5 часа вместо 2х часов, показал и рассказал о всех главных достопримечательностях нижнего и верхнего старого Таллина.
    Мы узнали много нового и получили большое удовольствие.
  • А
    Андрей
    2 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Гид Константин просто супер!
  • I
    Irina
    14 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Спасибо за экскурсию. Все понравилось. Экскурсия была интересной и познавательной.
  • J
    Jelena
    19 января 2025
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсия у гида Константина была очень интересная и познавательная. Экскурсия была проведена для 3 человек. По нашему мнению дороговато.
  • О
    Олеся
    30 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Прекрасная экскурсия. Узнали много нового, хоть и были в Таллине не первый раз.
  • Г
    Гульнур
    27 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
  • Д
    Дарья
    8 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
    читать дальше

    своим делом и с огромным энтузиазмом делится своими знаниями. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как мастерски он показал нам великолепие Таллина, его архитектуру и исторические уголки. Стиль проведения экскурсии был по-настоящему захватывающим, и благодаря Дмитрию этот день останется в памяти надолго. Очень рекомендую! Daria

  • O
    Olga
    3 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Константин - профессионал своего дела, который любит свою работу и свой город. Столько информации о истории Таллина, как вы получите
    читать дальше

    во время его экскурсии, вы не найдёте ни каком путеводителе. И кроме того, он ещё очень интересный человек, с которым хотелось бы просто пообщаться.

  • A
    Alexey
    28 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
  • А
    Алексей
    28 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
  • V
    Vusan
    26 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Очень хорошая, осведомительная, познавательная экскурсия! Гид, Константин, отличный эрудированный собеседник, всё интересно рассказывает и показывает. Рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    26 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Очень хорошая, осведомительная, познавательная экскурсия! Гид, Константин, отличный эрудированный собеседник, всё интересно рассказывает и показывает. Рекомендуем!
  • М
    Максим
    20 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Замечательная экскурсия! Все очень понравилось! Будем обращаться еще!
  • D
    Damira
    19 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Константин-невероятно увлеченный и эрудированный гид. Экскурсия очень грамотно спланирована, я получила очень много новой информации. При этом это было интересно и увлекательно. Три часа прошли как отдел мгновение. Большое спасибо Константину.
  • L
    Larisa
    16 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Темой экскурсии был Вышгород. Константин, конечно, не постой «гайд», а глубокий знаток и исследователь. Погрузились на века в историю, освежая
    читать дальше

    в памяти забытое и узнавая новые интересные детали - и выплыли в день сегодняшний. Таллинн и Эстляндия предстали в новом свете - как благословенная для российской государственности и культуры земля. Обязательно вернемся,- и всем рекомендуем!

