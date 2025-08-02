Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину
Индивидуальная прогулка по Таллину раскроет тайны средневековой архитектуры и позволит насладиться атмосферой старой Европы
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 20 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
Неизвестные Легенды Таллинна
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats)
Расписание: Понедельник - пятница с 11:00. Суббота - воскресенье с 10:00
25 сен в 13:00
26 сен в 09:00
€63 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNorm2 августа 2025Дмитрий очень хороший знающий экскурсовод. Он работал с нами 2,5 часа вместо 2х часов, показал и рассказал о всех главных достопримечательностях нижнего и верхнего старого Таллина.
Мы узнали много нового и получили большое удовольствие.
- ААндрей2 июля 2025Гид Константин просто супер!
- IIrina14 мая 2025Спасибо за экскурсию. Все понравилось. Экскурсия была интересной и познавательной.
- JJelena19 января 2025Экскурсия у гида Константина была очень интересная и познавательная. Экскурсия была проведена для 3 человек. По нашему мнению дороговато.
- ООлеся30 декабря 2024Прекрасная экскурсия. Узнали много нового, хоть и были в Таллине не первый раз.
- ГГульнур27 октября 2024Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
- ДДарья8 сентября 2024Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
- OOlga3 сентября 2024Константин - профессионал своего дела, который любит свою работу и свой город. Столько информации о истории Таллина, как вы получите
- AAlexey28 августа 2024Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
- VVusan26 августа 2024Очень хорошая, осведомительная, познавательная экскурсия! Гид, Константин, отличный эрудированный собеседник, всё интересно рассказывает и показывает. Рекомендуем!
- ММаксим20 августа 2024Замечательная экскурсия! Все очень понравилось! Будем обращаться еще!
- DDamira19 августа 2024Константин-невероятно увлеченный и эрудированный гид. Экскурсия очень грамотно спланирована, я получила очень много новой информации. При этом это было интересно и увлекательно. Три часа прошли как отдел мгновение. Большое спасибо Константину.
- LLarisa16 августа 2024Темой экскурсии был Вышгород. Константин, конечно, не постой «гайд», а глубокий знаток и исследователь. Погрузились на века в историю, освежая
