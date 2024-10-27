Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину
Индивидуальная прогулка по Таллину раскроет тайны средневековой архитектуры и позволит насладиться атмосферой старой Европы
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Индивидуальная экскурсия в Таллине для детей и взрослых. Начнем у Ратуши, пройдем Нижний город и завершим на смотровых площадках Вышгорода
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
Завтра в 18:00
25 сен в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Неизвестные Легенды Таллинна
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats)
Расписание: Понедельник - пятница с 11:00. Суббота - воскресенье с 10:00
25 сен в 13:00
26 сен в 09:00
€63 за всё до 6 чел.
- ГГульнур27 октября 2024Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
- LLarisa7 августа 2024Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
- ДДмитрий16 июля 2024Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
- ГГалина11 апреля 2024Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
- ЯЯнина7 мая 2023Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне!
- AAwk200375 сентября 2022Замечательный гид, с чувством юмора и творческим подходом к работе! Экскурсия очень интересная, два часа к сожалению пролетели очень быстро. Если приедем ещё- обязательно воспользуемся её услугами! Очень рекомендуем!!
- EElena22 января 2020Мне понравилась экскурсия.
- bbelov19812 января 2020Увидели Старый город. Татьяна интересно рассказала историю города и отдельных мест. Мы были с детьми. Татьяна провела экскурсию таким образом, чтобы им тоже было интересно.
- PPetrenko8 января 2020Спасибо большое Татьяне за познавательную экскурсию в Таллине. Очень интересно рассказывает и пропитываешься энергетикой города.
