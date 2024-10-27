читать дальше

для меня время ожидания самолета по пути домой и показать такой уютный и милый Таллинн! Я находилась в Таллине проездом, и Ирина организовала для меня обзорную экскурсию по городу, которая оказалась чудесной, несмотря на небольшой дождь. Ирина показала мне прекрасные виды эстонской столицы. Благодаря ей я сейчас показываю моим коллегам -датчанам место, где датский флаг свалился им на голову!:-) У нас получилась душевная прогулка, я приятно провела время и познакомилась с новым городом! Спасибо!