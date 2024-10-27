Мои заказы

Церковь Святого Духа – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Духа» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таллину
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину
Индивидуальная прогулка по Таллину раскроет тайны средневековой архитектуры и позволит насладиться атмосферой старой Европы
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 20 чел.
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Индивидуальная экскурсия в Таллине для детей и взрослых. Начнем у Ратуши, пройдем Нижний город и завершим на смотровых площадках Вышгорода
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
Завтра в 18:00
25 сен в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Неизвестные Легенды Таллинна
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Неизвестные Легенды Таллинна
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats)
Расписание: Понедельник - пятница с 11:00. Суббота - воскресенье с 10:00
25 сен в 13:00
26 сен в 09:00
€63 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнур
    27 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
  • L
    Larisa
    7 августа 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
    читать дальше

    для меня время ожидания самолета по пути домой и показать такой уютный и милый Таллинн! Я находилась в Таллине проездом, и Ирина организовала для меня обзорную экскурсию по городу, которая оказалась чудесной, несмотря на небольшой дождь. Ирина показала мне прекрасные виды эстонской столицы. Благодаря ей я сейчас показываю моим коллегам -датчанам место, где датский флаг свалился им на голову!:-) У нас получилась душевная прогулка, я приятно провела время и познакомилась с новым городом! Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
  • Г
    Галина
    11 апреля 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
    читать дальше

    мне экскурсовод Ирина. Так много интересного я узнала: от истории города до рельефных изображений на домах. Легенды и сказки украшали рассказ. Обязательно ещё раз приеду в Таллинн. Очень рекомендую эту экускурсию не только детям, но и взрослым.

  • Я
    Янина
    7 мая 2023
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне!
  • A
    Awk20037
    5 сентября 2022
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Замечательный гид, с чувством юмора и творческим подходом к работе! Экскурсия очень интересная, два часа к сожалению пролетели очень быстро. Если приедем ещё- обязательно воспользуемся её услугами! Очень рекомендуем!!
  • E
    Elena
    22 января 2020
    Обзорная экскурсия по Таллину
  • b
    belov198
    12 января 2020
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Увидели Старый город. Татьяна интересно рассказала историю города и отдельных мест. Мы были с детьми. Татьяна провела экскурсию таким образом, чтобы им тоже было интересно.
  • P
    Petrenko
    8 января 2020
    Обзорная экскурсия по Таллину
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Церковь Святого Духа»

Сколько стоит экскурсия по Таллину в сентябре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Церковь Святого Духа" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 65. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
