Наталия проводит ещё 7 экскурсий

По пути в монастырь я буду рассказывать об Эстонии, о ее делении на уезды, о коренном народе — эстах, о жизни простых эстонских крестьян: об их традициях, питании (например, как хлеб выпекали без трубы), тяжелой работе, о типе жилья и прочем.
Вы также узнаете о религии нашей страны: о язычестве, которое было в начале, о католиках-лютеранах, о том, как в страну приходило православие и о его основных подвижниках в Эстонии.
Вы увидите все пять храмов Пюхтицкого монастыря. У него драматичная история — я ее обязательно расскажу. Сейчас здесь действует обитель под руководством игуменьи Филареты, а в монастыре живет около 120 монахинь и послушниц. Вы узнаете, как строился монастырь, как его перестраивали, о монастырском уставе, о игуменах прошлых и настоящих, о монастырской жизни.
Я также расскажу о патриархе великом всея Руси Алексии Втором, который родился в Эстонии — еще одна личность, которая объединяет нашу страну с Россией. Благодаря ему Пюхтицкий монастырь не закрыли во время СССР. «Смысл жизни человека — в его личном совершенствовании, чтобы с годами он становился лучше, добрее. И сеял вечное, доброе в сердца людей» (Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй)
Внизу у подножия горы, на которой пастухам явилась Дева Мария, стал бить Святой источник. В теплую погоду вы сможете в нем искупаться. Вы также увидите дуб, рядом с которым обнаружили икону.
В результате вы откроете значимый религиозный центр Эстонии, узнаете о религии и коренном населении страны, разберетесь в особенностях крестьянской и монастырской жизни, познакомитесь с судьбой и влиянием в Эстонии патриарха Руси Алексия Второго.
Организационные детали
Расстояние от Таллина до монастыря — 190 км. Поедем на моей машине. Если вас больше трех, можно арендовать транспорт за дополнительную плату.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина. Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни. А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности и историю старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию.
Открыть историю и жизнь города на прогулке по старинным улицам и скрытым дворикам
Пряничные дома, своды соборов, виды-открытки на смотровых площадках, улицы с неожиданными названиями — приглашаю вас без суеты узнать Таллин и проникнуться его духом. Вы погуляете по Старому городу, при желании посетите музеи, найдете нетуристические уголки. Узнаете о судьбе и архитектуре города, о кухне Эстонии и характере ее жителей.
Рыбацкие деревушки, поместья знати и средневековые замки в обрамлении живописной природы
На территории национального парка Лахемаа вы перенесетесь во времени. Здесь, кроме чудесной природы и рыбацких деревушек, я открою вам прекрасные поместья, расскажу об их знатных жителях, а также о быте и развлечениях средневековых эстонцев и балтийских немцев. Вы сможете познакомиться с местными винами и блюдами национальной эстонской кухни, наслаждаясь живописными видами.
От каменщиков до кондитеров: открыть вековые традиции ремесел Эстонии на прогулке по Таллину
Раньше Таллин назывался Ревелем и был городом мастеров. Ревель — это большой пласт истории не только эстонской столицы, но и страны в целом. По всей Европе, в том числе и здесь, был заведен определенный порядок обретения мастерства. Пивовары, аптекари, кондитеры, каменщики, каменотёсы — все постигали азы мастерства, создавая «шедевры». Мы прогуляемся по переулкам Таллина, где до сих пор бережно хранят вековые ремесленные традиции Эстонии, я расскажу о жизни, работе и секретах ревельских мастеров разных жанров, о самых примечательных особенностях их деятельности.
Открыть важные объекты наследия таллинской истории за пределами исторического центра
Обычно путешественники осматривают только Старый город со всеми его несомненными достоинствами, но упускают из виду, что в Таллине, за пределами исторического ядра, находится знаменитый дворцово-парковый ансамбль Кадриорг и другие не менее важные объекты наследия таллинской истории. На автомобильной экскурсии я открою вам эти достопримечательности, расскажу о событиях и персонажах, которые повлияли на летопись и облик города, о современной жизни столицы и ее жителях.
Автомобильное путешествие к красотам старинной курортной столицы Эстонии
Удивительный город Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли П. И. Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным крытым деревянным перроном в Европе. Я познакомлю вас с историей города, расскажу про средневековый уклад жизни, легенды и суровый быт Хаапсалу через призму современности.
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Острова Эстонии — места, где отдыхает время. Жизнь там не летит, а медленно протекает. На островах не хочется никуда торопиться, а хочется гулять и наслаждаться природой, чем мы и будем заниматься во время экскурсии. Местные жители относятся к природе с почтением. Где еще, кроме Сааремаа, вы увидите футбольное поле, на котором растет очень старый дуб?
От журналистики до парламентаризма — разобраться во влиянии Тарту на культуру Эстонии
Тарту — молодёжная столица Эстонии. Это город умных мыслей и благородных идей. В Тарту родился Певческий праздник, национальный театр, журналистика и парламентаризм. Тартуский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть. Я расскажу, что происходило в городе в далекие лета, как он страдал в военное лихолетье и преображался.
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Пярну незаслуженно забыт. Большая часть его пострадала в войну, но он сохранил свою оригинальность. Пярну отличен от любого другого города Эстонии, так как особенно сильно испытал на себе шведское влияние. Более нигде вы не найдете такого милого барокко. На экскурсии вы насладитесь красотой его «шведских» улочек, познакомитесь с историями о его выдающихся жителях и отдохнете на песчаном пляже. Это новая и неожиданная сторона Эстонии вам обязательно понравится.
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Совместим в одной поездке экскурс в историю Средневековья и пасторальные виды Эстонии! Вы увидите самую маленькую (но очень неприступную) крепость в Европе, узнаете всё о быте рыцарей и верованиях их современников, удивитесь тому, где снимался «Сталкер», и, если захотите, даже постреляете из лука, как настоящий житель Средневековья.
«Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка» — Туве Янссон
Приготовьтесь отправиться к самым красивым маякам в окрестностях Таллина. Вы узнаете о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуетесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделаете захватывающие фотографии у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.