читать дальше старому городу, поняли, что побывали с Галиной везде, вспоминали все рассказанное ей и еще раз наслаждались прогулкой. Обязательно побывайте в Таллине. Красиво, вкусно. Город очень гостеприимный

Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по