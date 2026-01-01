Квест
до 5 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€107 за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€107 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка по старинному Таллину
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€67 за человека
Квест
до 15 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Погрузитесь в мир загадок и приключений в центре Таллина. Детям предстоит разгадывать секретный код, изучая городские достопримечательности
Начало: На Ратушной площади
20 янв в 17:00
21 янв в 10:00
€65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Таллином
Погрузитесь в атмосферу Таллина, гуляя по его старинным улочкам. За два часа вы увидите главные достопримечательности и почувствуете дух города
Начало: На Ратушной площади
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
