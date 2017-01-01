Эстонский музей 🖼 под открытым небом находится на территории бывшего поместья Рокка аль Маре, которое в переводе с итальянского языка означает «Утёс у моря». Он основан 22 мая 1957 года и достоверно создаёт картину самобытного уклада эстонского крестьянства за последние 200 лет. В нём представлена архитектура островной, Западной, Северной и Южной Эстонии. В нём собраны 11 усадеб, где представлен быт эстонского крестьянина 18-20 веков, ветряные и водяная мельницы, старинная часовня 17 века, школа 19 века, кузницы, магазин начала 20 века, где можно приобрести товары того времени и корчма 19 века, где Вы отведаете еду эстонской национальной кухни 🥧 расходы: входной билет 🎫 в музей.