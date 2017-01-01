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Музей под открытым небом в Таллине

5
2 отзыва
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
В музее под открытым небом в Таллине расположена одна из самых популярных исторических экспозиций Эстонии.

Здесь рассказывают о жизни крестьян с 18 по 20 века.

Вы сможете попасть в исторические сооружения и познакомиться с представителями традиционных профессий Эстонии.

У вас будет возможность зайти в кузницы, мастерские и попасть на кухню 🥧, чтобы попробовать национальные блюда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €53 за экскурсию

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Музей под открытым небом в Таллине
Музей под открытым небом в Таллине

Что вы увидите

  • Музей под открытым небом Рокка-аль-Маре
Эстонский музей 🖼 под открытым небом находится на территории бывшего поместья Рокка аль Маре, которое в переводе с итальянского языка означает «Утёс у моря». Он основан 22 мая 1957 года и достоверно создаёт картину самобытного уклада эстонского крестьянства за последние 200 лет. В нём представлена архитектура островной, Западной, Северной и Южной Эстонии. В нём собраны 11 усадеб, где представлен быт эстонского крестьянина 18-20 веков, ветряные и водяная мельницы, старинная часовня 17 века, школа 19 века, кузницы, магазин начала 20 века, где можно приобрести товары того времени и корчма 19 века, где Вы отведаете еду эстонской национальной кухни 🥧 расходы: входной билет 🎫 в музей.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в музей
Начало и место завершения
🚩 Встречу вас в гостинице
Музей под открытым небом в Таллине
Музей под открытым небом в Таллине
Музей под открытым небом в Таллине
Музей под открытым небом в Таллине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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