1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Представьте, что каждый уголок Старого Таллина хранит свои тайны и истории. Именно такой опыт предлагает квест «Исчезающий Таллин».
Это не просто прогулка, а настоящее приключение, где каждый участник становится исследователем, открывая читать дальшеуменьшить
для себя город под новым углом.
С помощью старинных фотографий, гравюр и эскизов вы увидите, как менялся Таллин, что осталось неизменным, а что ушло в прошлое.
Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность сравнить прошлое и настоящее, оставив свой след в истории, запечатлев свои впечатления.
Подходит как для тех, кто впервые посетит столицу Эстонии, так и для повторно приезжающих, желающих углубить свои знания. Все, что вам нужно - это любопытство, смартфон или фотоаппарат. Материалы для квеста предоставляются, дополнительные расходы не предвидятся. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по страницам истории Таллина
🕵️♂️ Использование смекалки и карты для поиска подсказок
🎨 Откроете для себя искусство через старые гравюры и эскизы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Таллине тёплая погода, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но город приобретает особую атмосферу, что может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Исторические здания
Улицы Таллина
Описание фото-прогулки
«Новый» Старый город
Пора выяснить, каким Таллин был раньше — но не по рассказам, а через снимки, запечатлевшие столицу в разное время. На моей экскурсии вы вновь пройдете по, казалось бы, знакомым улочкам и откроете их для себя в новом свете. Фотографии, гравюры и эскизы позволят проследить, как изменился Таллин за последние два века: что хорошо сохранилось, какие здания перестроены, а какие навсегда исчезли. Время на городе сказывается по-разному: некоторые улицы и строения, появившиеся совсем недавно, преобразились до неузнаваемости, тогда как другие «старожилы» веками остаются неизменны.
Фото, чтобы запомнить
Благодаря рисункам и порой случайным кадрам вы сможете почувствовать дыхание времени. Старые фотографии «воскресят» перед вами образы людей, живших в городе в конкретную эпоху — ганзейского купца, фабриканта XIX века, мальчишки, играющего в мяч. А те снимки, которые вы сделаете во время квеста, будут не менее важными — потому что сохранят частичку истории сегодняшнего Таллина.
Кому подойдет экскурсия
Если вы любите изучать город самостоятельно, формат квеста подходит как нельзя лучше. Играть будет интересно и взрослым, и детям старше 8 лет. Квест подойдет не только тем, кто впервые в Таллине, но и тем, кто уже неоднократно бывал в нашем городе и хочет узнать больше, чем предлагает обзорная экскурсия.
Организационные моменты
Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится. Для игры вам понадобится смартфон или фотоаппарат, все необходимые материалы будут выданы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1111 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой.
Мне читать дальшеуменьшить
интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем.
Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных.
Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Oksana
Очень интересно и познавательно!!! Экскурсия-квест интересный формат для нескучной прогулки и знакомством с городом. Дарья очень светлый, позитивный гид.
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Е
Екатерина
Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!