1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Таллине тёплая погода, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но город приобретает особую атмосферу, что может стать интересным опытом.

Представьте, что каждый уголок Старого Таллина хранит свои тайны и истории. Именно такой опыт предлагает квест «Исчезающий Таллин».Это не просто прогулка, а настоящее приключение, где каждый участник становится исследователем, открывая

для себя город под новым углом. С помощью старинных фотографий, гравюр и эскизов вы увидите, как менялся Таллин, что осталось неизменным, а что ушло в прошлое. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность сравнить прошлое и настоящее, оставив свой след в истории, запечатлев свои впечатления. Подходит как для тех, кто впервые посетит столицу Эстонии, так и для повторно приезжающих, желающих углубить свои знания. Все, что вам нужно - это любопытство, смартфон или фотоаппарат. Материалы для квеста предоставляются, дополнительные расходы не предвидятся. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по страницам истории Таллина

Описание фото-прогулки

«Новый» Старый город

Пора выяснить, каким Таллин был раньше — но не по рассказам, а через снимки, запечатлевшие столицу в разное время. На моей экскурсии вы вновь пройдете по, казалось бы, знакомым улочкам и откроете их для себя в новом свете. Фотографии, гравюры и эскизы позволят проследить, как изменился Таллин за последние два века: что хорошо сохранилось, какие здания перестроены, а какие навсегда исчезли. Время на городе сказывается по-разному: некоторые улицы и строения, появившиеся совсем недавно, преобразились до неузнаваемости, тогда как другие «старожилы» веками остаются неизменны.

Фото, чтобы запомнить

Благодаря рисункам и порой случайным кадрам вы сможете почувствовать дыхание времени. Старые фотографии «воскресят» перед вами образы людей, живших в городе в конкретную эпоху — ганзейского купца, фабриканта XIX века, мальчишки, играющего в мяч. А те снимки, которые вы сделаете во время квеста, будут не менее важными — потому что сохранят частичку истории сегодняшнего Таллина.

Кому подойдет экскурсия

Если вы любите изучать город самостоятельно, формат квеста подходит как нельзя лучше. Играть будет интересно и взрослым, и детям старше 8 лет. Квест подойдет не только тем, кто впервые в Таллине, но и тем, кто уже неоднократно бывал в нашем городе и хочет узнать больше, чем предлагает обзорная экскурсия.

Организационные моменты

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится. Для игры вам понадобится смартфон или фотоаппарат, все необходимые материалы будут выданы.