1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Новый» Старый город

Пора выяснить, каким Таллин был раньше — но не по рассказам, а через снимки, запечатлевшие столицу в разное время. На моей экскурсии 🧭 вы вновь пройдете по, казалось бы, знакомым улочкам и откроете их для себя в новом свете. Фотографии 📸, гравюры и эскизы позволят проследить, как изменился Таллин за последние два века: что хорошо сохранилось, какие здания перестроены, а какие навсегда исчезли. Время на городе сказывается по-разному: некоторые улицы и строения, появившиеся совсем недавно, преобразились до неузнаваемости, тогда как другие «старожилы» веками остаются неизменны.

Фото, чтобы запомнить

Благодаря рисункам и порой случайным кадрам вы сможете почувствовать дыхание времени. Старые фотографии «воскресят» перед вами образы людей, живших в городе в конкретную эпоху — ганзейского купца, фабриканта XIX века, мальчишки, играющего в мяч. А те снимки, которые вы сделаете во время квеста, будут не менее важными — потому что сохранят частичку истории 📖 сегодняшнего Таллина.

Кому подойдет экскурсия

Если вы любите изучать город 🏙️ самостоятельно, формат квеста подходит как нельзя лучше. Играть будет интересно и взрослым, и детям старше 8 лет. Квест подойдет не только тем, кто впервые в Таллине, но и тем, кто уже неоднократно бывал в нашем городе и хочет узнать больше, чем предлагает обзорная экскурсия ⛳.

Организационные моменты

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится. Для игры вам понадобится смартфон или фотоаппарат, все необходимые материалы будут выданы.