1 отзыв оставили туристы

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Квест «Исчезающий Таллин»

Отыскать следы минувших эпох по фотографиям и иначе взглянуть на привычные улицы

5
1 отзыв
Дарья
Дарья – Гид из Таллина
Даже если вы не раз посещали Таллин и кажется, что вы знаете здесь каждый закоулочек, то учтите, что впечатление это обманчивое! Отправляйтесь на квест по Старому городу: используйте карту и вашу смекалку, чтобы разгадать задания и найти подсказки, которые помогут увидеть, каким был город 🏙️ в XIX и XX веках.

Вы узнаете истории 📖 преображений, которые произошли с его домами и улочками, и оставите свой след в хронике Таллина.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €75 за экскурсию

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Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»

Что вас ожидает

«Новый» Старый город
Пора выяснить, каким Таллин был раньше — но не по рассказам, а через снимки, запечатлевшие столицу в разное время. На моей экскурсии 🧭 вы вновь пройдете по, казалось бы, знакомым улочкам и откроете их для себя в новом свете. Фотографии 📸, гравюры и эскизы позволят проследить, как изменился Таллин за последние два века: что хорошо сохранилось, какие здания перестроены, а какие навсегда исчезли. Время на городе сказывается по-разному: некоторые улицы и строения, появившиеся совсем недавно, преобразились до неузнаваемости, тогда как другие «старожилы» веками остаются неизменны.

Фото, чтобы запомнить
Благодаря рисункам и порой случайным кадрам вы сможете почувствовать дыхание времени. Старые фотографии «воскресят» перед вами образы людей, живших в городе в конкретную эпоху — ганзейского купца, фабриканта XIX века, мальчишки, играющего в мяч. А те снимки, которые вы сделаете во время квеста, будут не менее важными — потому что сохранят частичку истории 📖 сегодняшнего Таллина.

Кому подойдет экскурсия

Если вы любите изучать город 🏙️ самостоятельно, формат квеста подходит как нельзя лучше. Играть будет интересно и взрослым, и детям старше 8 лет. Квест подойдет не только тем, кто впервые в Таллине, но и тем, кто уже неоднократно бывал в нашем городе и хочет узнать больше, чем предлагает обзорная экскурсия ⛳.

Организационные моменты

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится. Для игры вам понадобится смартфон или фотоаппарат, все необходимые материалы будут выданы.

Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»
Квест «Исчезающий Таллин»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Дарья
Дарья
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой. Мне интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем. Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных. Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
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1 отзыв оставили туристы

1 марта 2019
Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!

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