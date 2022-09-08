1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Познакомиться со старинным городом и выяснить, какое лекарство улучшает деятельность мозга
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 15:00
7 дек в 10:00
€35 за человека
скидка
4%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Башни Таллина: прогулка вдоль крепостной стены
Изучить главные достопримечательности Старого города
Начало: У ворот Виру
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
90€86 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 сентября 2022Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.
- AAleksandr9 апреля 2022Интересная экскурсия,1,5 пролетели незаметно.
- ССергей6 мая 2019Отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Таллинская городская стена»
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