Экскурсии вдоль Таллинской городской стены

Найдено 3 экскурсии в категории «Таллинская городская стена» в Таллине на русском языке, цены от €35, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прогулка вдоль крепостной стены
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Познакомиться со старинным городом и выяснить, какое лекарство улучшает деятельность мозга
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 15:00
7 дек в 10:00
35 за человека
Башни Таллина: прогулка вдоль крепостной стены
Пешая
скидка
4%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Башни Таллина: прогулка вдоль крепостной стены
Изучить главные достопримечательности Старого города
Начало: У ворот Виру
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
9086 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Таллинская городская стена»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка вдоль крепостной стены
  2. Пешком по средневековому Таллину
  3. Башни Таллина: прогулка вдоль крепостной стены
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Музей Леннусадам
  8. Замок Раквере
  9. Церковь Святого Олафа
  10. Морской музей
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2024
Сейчас в Таллине в категории "Таллинская городская стена" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 86 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Таллинская городская стена», 5 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам