23 отзыва оставили туристы

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Таллину, вдохновленную знаменитым телешоу "Орел и Решка".
Вы пройдете по историческим местам Старого города, увидите пять шпилей, посетите старинную аптеку и попробуете средневековые лакомства.
Вас ждет
Вы пройдете по историческим местам Старого города, увидите пять шпилей, посетите старинную аптеку и попробуете средневековые лакомства.
Вас ждет
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в историю Таллина
- 🏰 Посещение средневековых достопримечательностей
- 🍬 Дегустация уникальных лакомств
- 🍹 Визит в знаменитые бары
- 🌆 Захватывающие виды с башен
- 🖼 Знакомство с архитектурой разных эпох
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Таллина - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и оживленной атмосферой. Май и сентябрь также подходят для визита, но могут быть прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться более спокойной атмосферой и исследовать крытые достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Старинная аптека
- Бар «III дракон»
- Башни Старого города
- Морской музей Летной гавани
- Бар «Labor»
- Бар «Depeche Mode»
Описание экскурсии
- Мы начнем в центре Старого города, где один из героев программы нашел пять шпилей самых главных зданий Таллина, чтобы загадать сокровенное желание.
- Посетим старинную аптеку из передачи, где я расскажу о средневековых снадобьях и врачевании.
- Попробуем, как и ведущий передачи, средневековое лакомство — сахарные орешки с корицей. Вы узнаете, что это за лакомство и как оно появилось в городе.
- Заглянем в бар «III дракон», где очень бюджетно обедал ведущий, и познакомимся с его хозяйками.
- Поднимемся на одну из башен Старого города с захватывающим видом.
- Посетим морской музей Летной гавани (при желании), в котором была ведущая
- Я также познакомлю вас с современной архитектурой и «жемчужинами» архитектуры советского времени. Расскажу о таллинском «бермудском треугольнике».
- Заглянем в бар «Labor» с отменными коктейлями. Вы также узнаете о других барах, где пировал ведущий, в том числе и о «Depeche Mode».
В результате вы познакомитесь с Таллином и страной различных эпох и культур. Узнаете их слабые и сильные стороны, осознаете таинственную силу Таллина, которая так бережно хранит город на протяжении всего существования.
Организационные детали
- Отдельно оговаривается посещение морского музея (время и стоимость). При желании можно забронировать на сайте.
- В стоимость экскурсии не входит обед и коктейли, цена билета для подъема на башню: для взрослого — €4, ребенок — €2. Посещение башни — с 10.00 до 17.00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь, у здания ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6272 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Великолепная экскурсия. Ирина прекрасный гид, которая провела нам очень интересную экскурсию, затратив больше положенного времени. Интересно и с юмором. Показала тайные уголки старого города, и дала рекомендации к самостоятельным прогулкам по Таллину.
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к
Черепичные крыши домов, Остатки средневековых оков, Каменные кружева и стрельчатые оконца, Кастеллов звонкие колокольца, Домский собор и липы в июле в цвету Таинственный город на Балтийском брегу.
Родом из Таллина Беллинсгаузен,
Родом из Таллина Беллинсгаузен,
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И
Спасибо Ирине, экскурсия оправдала себя полностью, все очень понравилось.
Нередко можно услышать мнение, что люди и сами неплохо ориентируются в городе, а также могут почитать про место в интернете, поэтому экскурсия
Нередко можно услышать мнение, что люди и сами неплохо ориентируются в городе, а также могут почитать про место в интернете, поэтому экскурсия
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А
На вечернюю экскурсию пришли с детьми и думали, что детям будет тяжело, но экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили как пробежало время:). А еще мы заранее с детьми
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А
В целом нам экскурсия понравилась. Для впервые приехавших в Таллин очень интересно и познавательно, с правильными акцентами на выпуске телепередачи. Но наименование все-таки не совсем соответствует содержанию программы, лучше немного
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V
Ирина прекрасный гид! Экскурсия была чрезвычайно интересной, мы получили ответы на множество вопросов на совершенно разные темы, от экономики и жизни в Эстонии до организации интерьеров в домах старого города. Ну и, конечно же советы, куда еще сходить и съездить и что посмотреть. Экскурсия продлилась прилично больше запланированных двух часов. Огромное спасибо Ирине за столь интересно проведенное время!
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