23 отзыва оставили туристы

Ирина – Гид в Таллине

Таллин — удивительный город 🏙️, в котором можно, как на машине времени, вернуться назад в прошлое.



Это путешествие не только в далекие средние века, но и во время, когда эстонцы с русскими жили в одной стране — в Советском союзе.



Эстония была самой «несоветской» республикой.



На этой прогулке 👣 вы не только повторите маршрут известных телеведущих, но и узнаете, кроме прочего, чем же отличалась Эстония от других республик.