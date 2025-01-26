23 отзыва оставили туристы

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Таллину, вдохновленную знаменитым телешоу "Орел и Решка".Вы пройдете по историческим местам Старого города, увидите пять шпилей, посетите старинную аптеку и попробуете средневековые лакомства.Вас ждет

встреча с хозяйками бара "III дракон", подъем на башню с панорамным видом и знакомство с морским музеем Летной гавани. Экскурсия раскроет перед вами Таллин разных эпох, покажет уникальность советской архитектуры и современные "жемчужины" города. Познакомьтесь с таинственной силой Таллина, которая хранит его историю и культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Таллина - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и оживленной атмосферой. Май и сентябрь также подходят для визита, но могут быть прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться более спокойной атмосферой и исследовать крытые достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.