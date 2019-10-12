23 отзыва оставили туристы

Мы начнем в центре Старого города, где один из героев программы нашел пять шпилей самых главных зданий Таллина, чтобы загадать сокровенное желание.
Посетим старинную аптеку из передачи, где я расскажу о средневековых снадобьях и врачевании.
Попробуем, как и ведущий передачи, средневековое лакомство — сахарные орешки с корицей. Вы узнаете, что это за лакомство и как оно появилось в городе.
Заглянем в бар «III дракон», где очень бюджетно обедал ведущий, и познакомимся с его хозяйками.
Поднимемся на одну из башен Старого города с захватывающим видом.
Посетим морской музей Летной гавани ( при желании ), в котором была ведущая
Я также познакомлю вас с современной архитектурой и «жемчужинами» архитектуры советского времени. Расскажу о таллинском «бермудском треугольнике».
Заглянем в бар «Labor» с отменными коктейлями. Вы также узнаете о других барах, где пировал ведущий, в том числе и о «Depeche Mode».
В результате вы познакомитесь с Таллином и страной различных эпох и культур. Узнаете их слабые и сильные стороны, осознаете таинственную силу Таллина, которая так бережно хранит город на протяжении всего существования.
Организационные детали
Стоимость экскурсии для группы от 3-10 человек — 50 евро
Отдельно оговаривается посещение морского музея (время и стоимость). При желании можно забронировать на сайте.
В стоимость экскурсии не входит обед и коктейли, цена билета для подъема на башню: для взрослого — 1 евро, ребенок — бесплатно. Посещение башни — с 10.00 до 16.00.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала — Ратушная площадь, у здания ратуши..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города.
Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать.
Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое.
Приезжайте к нам и убедитесь сами.
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Идеально как для первого пребывания в Таллине, так и для давно влюбленных в этот город! Ирина очень доброжелательная, легкая в общении и незаурядно рассказала нам и историю Эстонии, и о том, как страна живет в наши дни! Спасибо большое за классно проведенные 2 часа!
Алексей
11 марта 2019
В целом нам экскурсия понравилась. Для впервые приехавших в Таллин очень интересно и познавательно, с правильными акцентами на выпуске телепередачи. Но наименование все-таки не совсем соответствует содержанию программы, лучше немного его изменить, чтобы было больше похоже. В "Орле и решке" ведущие ведь не только по Старому городу ходили:) Ну и со временем в конце чувствовался небольшой напряг, двух часов оказалось как-то маловато, несмотря на то, что особо нигде не задерживались.
Андрей
6 февраля 2019
Ирина прекрасный гид. Даже в очень холодную Таллинскую погоду я получил превосходные впечатления, море информации и также интересную прогулку. Рекомендую!!
Светлана
20 декабря 2018
Огромное спасибо Ирине за увлекательную и познавательную прогулку по Таллину. Время экскурсии прошло незаметно. Любовь Ирины к Эстонии и Таллину не может оставить слушателей равнодушными к ее рассказу. .
Алексей
7 ноября 2018
На вечернюю экскурсию пришли с детьми и думали, что детям будет тяжело, но экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили как пробежало время :). А еще мы заранее с детьми пересмотрели Орел и Решку. Так было классно пройтись по "местам О&Р )) Ирина очень классно рассказала и показала интересные места старого города. Мы обязательно вернемся в Таллин еще раз и обязательно выберем Ирину, чтобы продолжить увлекательное путешествие по улочкам и послушать рассказы о старом городе. Супер, спасибо! С уважением, Алекс.
Антон
22 октября 2018
Спасибо большое Ирине за увлекательную экскурсию и замечательную прогулку по историческому центру! Интересный рассказ, легкий юмор, местные легенды и байки - атрибуты отличной экскурсии. Благодаря таким гидам, как Ирина, влюбляешься в места, которые посещаешь.
Вера
23 августа 2018
Экскурсия очень понравилась, мы прекрасно провели время
Егор
25 июля 2018
Спасибо Трипстеру и Ирине за возможность ближе узнать город! Классный сервис, интересный гид. В назначенное время Ирина ждала меня у площади Ратуши, с которой и началось знакомство с Таллином. Ирина показала мне много интересных мест, а также с готовностью отвечала на вопросы о бытовой жизни, которых у меня было очень много. Всем рекомендую!
Ирина
16 марта 2018
Добрый день! Нам очень понравилась экскурсия!! Огромное спасибо Ирине !! Обязательно приедем еще раз к Вам в гости!!
Светлана
14 января 2018
Ирина хороший рассказчик. Глубоко знающий гид. С ней очень комфортно на лаконично продуманном маршруте. Есть маааленький минус ( шёпотом) - про "Орёл и Решку" ни слова. С нами были подростки и они терпеливо и воспитанно ждали: когда. Но... Лучше заранее обговорить нужно это Вам или нет.
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
На прогулке по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина я расскажу легенды и интересные истории о людях, связанных с этими местами, и о жизни города. Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе. И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря.
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Разобраться в историческом значении и устройстве экспонатов интерактивного морского музея
В Таллине находится настоящая сокровищница морской истории с уникальными ангарами для гидропланов. Я помогу разобраться в сотне экспонатов морского музея в Летной гавани, их истории и значении. У вас будет возможность посмотреть на огромный аквариум, отправиться в кругосветное путешествие или попробовать свои силы в разных играх и тестах — «под водой», на воде и в воздухе!
«...без пощады карай преступников, тем самым ты будешь полезен обществу»
«... ибо каков ты к другим — справедлив или несправедлив, — таким ты предстанешь перед господним судом». Таллинская ратуша — единственная сохранившаяся средневековая ратуша в Северной Европе. В наши дни она, как и прежде, вызывает восхищение, являясь шедевром архитектуры XV века, столь богатого замечательными памятниками.
Таллин — это два города в одном. Верхний — город феодалов, нижний — купцов и ремесленников. Поэтому маршрутов у нас тоже два: выбирайте один из них или пройдите оба. Вы в любом случае погрузитесь в яркую и насыщенную историю Таллина, увидите его главные достопримечательности и любопытные уголки, о которых знают лишь немногие местные жители. Услышите об эстонцах и получите практические советы по Таллину.
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина. Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни. А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье. Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.
Увлекательная экспресс-экскурсия по Старому городу
Вы увидите все самые известные достопримечательности средневекового Таллина: Домский собор, церкви Олевисте и Нигулисте, улицы Длинная и Короткая нога, здания Парламента и Большой гильдии. В живом формате я расскажу о том, как жили люди много веков назад и почему город так хорошо сохранился. А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять.
Познакомиться с главными достопримечательностями города на увлекательной экскурсии-викторине
Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате. Вы увидите знаковые улицы, площади, башни и храмы эстонской столицы. Я буду задавать интересные вопросы из разных областей знаний, а вы — получать очки за правильные ответы. В финале мы наградим победителя, и каждый поймёт, что лучше узнал сказочный Таллин!