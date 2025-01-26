23 отзыва оставили туристы

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«Орел и Решка» в Таллине

Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Таллину, вдохновленную знаменитым телешоу "Орел и Решка".

Вы пройдете по историческим местам Старого города, увидите пять шпилей, посетите старинную аптеку и попробуете средневековые лакомства.

Вас ждет
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встреча с хозяйками бара "III дракон", подъем на башню с панорамным видом и знакомство с морским музеем Летной гавани.

Экскурсия раскроет перед вами Таллин разных эпох, покажет уникальность советской архитектуры и современные "жемчужины" города. Познакомьтесь с таинственной силой Таллина, которая хранит его историю и культуру

5
28 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в историю Таллина
  • 🏰 Посещение средневековых достопримечательностей
  • 🍬 Дегустация уникальных лакомств
  • 🍹 Визит в знаменитые бары
  • 🌆 Захватывающие виды с башен
  • 🖼 Знакомство с архитектурой разных эпох

Лучшее время для посещения

янв
фев
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июн
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сен
окт
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Лучшие месяцы для посещения Таллина - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и оживленной атмосферой. Май и сентябрь также подходят для визита, но могут быть прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться более спокойной атмосферой и исследовать крытые достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
«Орел и Решка» в Таллине
«Орел и Решка» в Таллине
«Орел и Решка» в Таллине

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Старинная аптека
  • Бар «III дракон»
  • Башни Старого города
  • Морской музей Летной гавани
  • Бар «Labor»
  • Бар «Depeche Mode»

Описание экскурсии

  • Мы начнем в центре Старого города, где один из героев программы нашел пять шпилей самых главных зданий Таллина, чтобы загадать сокровенное желание.
  • Посетим старинную аптеку из передачи, где я расскажу о средневековых снадобьях и врачевании.
  • Попробуем, как и ведущий передачи, средневековое лакомство — сахарные орешки с корицей. Вы узнаете, что это за лакомство и как оно появилось в городе.
  • Заглянем в бар «III дракон», где очень бюджетно обедал ведущий, и познакомимся с его хозяйками.
  • Поднимемся на одну из башен Старого города с захватывающим видом.
  • Посетим морской музей Летной гавани (при желании), в котором была ведущая
  • Я также познакомлю вас с современной архитектурой и «жемчужинами» архитектуры советского времени. Расскажу о таллинском «бермудском треугольнике».
  • Заглянем в бар «Labor» с отменными коктейлями. Вы также узнаете о других барах, где пировал ведущий, в том числе и о «Depeche Mode».

В результате вы познакомитесь с Таллином и страной различных эпох и культур. Узнаете их слабые и сильные стороны, осознаете таинственную силу Таллина, которая так бережно хранит город на протяжении всего существования.

Организационные детали

  • Отдельно оговаривается посещение морского музея (время и стоимость). При желании можно забронировать на сайте.
  • В стоимость экскурсии не входит обед и коктейли, цена билета для подъема на башню: для взрослого — €4, ребенок — €2. Посещение башни — с 10.00 до 17.00.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ратушная площадь, у здания ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6272 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть
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в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
1
Ю
Великолепная экскурсия. Ирина прекрасный гид, которая провела нам очень интересную экскурсию, затратив больше положенного времени. Интересно и с юмором. Показала тайные уголки старого города, и дала рекомендации к самостоятельным прогулкам по Таллину.
Великолепная экскурсия. Ирина прекрасный гид, которая провела нам очень интересную экскурсию, затратив больше положенного времени. Интересно
Великолепная экскурсия. Ирина прекрасный гид, которая провела нам очень интересную экскурсию, затратив больше положенного времени. Интересно
Великолепная экскурсия. Ирина прекрасный гид, которая провела нам очень интересную экскурсию, затратив больше положенного времени. Интересно
Великолепная экскурсия. Ирина прекрасный гид, которая провела нам очень интересную экскурсию, затратив больше положенного времени. Интересно
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к
Черепичные крыши домов, Остатки средневековых оков, Каменные кружева и стрельчатые оконца, Кастеллов звонкие колокольца, Домский собор и липы в июле в цвету Таинственный город на Балтийском брегу.
Родом из Таллина Беллинсгаузен,
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Крузенштерн и много других путешественников, Призраки монахов францисканцев, много других легенд и волшебников!
Жил зять Кутузова-прообраз Волконского, Живая декорация улицы для Шерлока Холмса, Кая и Герды, мушкетеров и гардемаринов, Гербы, львы,водостоки-драконы, коты, яркие витрины, 26 башен. Служил Ганнибал, арап Петра Великого, дедушка Пушкина, в центре столицы, При трех императорах правил Бенкердорф- шеф тайной полиции!
Уникален Таллин, неповторим - Наши сердца навек покорил!

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И
Спасибо Ирине, экскурсия оправдала себя полностью, все очень понравилось.
Нередко можно услышать мнение, что люди и сами неплохо ориентируются в городе, а также могут почитать про место в интернете, поэтому экскурсия
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им ничего не даст. Когда-то я жила в Таллинне несколько лет, однако, во время экскурсии узнала много интересного, увидела новые места, услышала новые факты. Кстати, и продлилась наша экскурсия примерно 3 часа вместо заявленных двух.
С удовольствием рекомендую данную экскурсию и гида Ирину остальным путешественникам.

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А
На вечернюю экскурсию пришли с детьми и думали, что детям будет тяжело, но экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили как пробежало время:). А еще мы заранее с детьми
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пересмотрели Орел и Решку. Так было классно пройтись по "местам О&Р))
Ирина очень классно рассказала и показала интересные места старого города. Мы обязательно вернемся в Таллин еще раз и обязательно выберем Ирину, чтобы продолжить увлекательное путешествие по улочкам и послушать рассказы о старом городе. Супер, спасибо!
С уважением, Алекс.

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А
В целом нам экскурсия понравилась. Для впервые приехавших в Таллин очень интересно и познавательно, с правильными акцентами на выпуске телепередачи. Но наименование все-таки не совсем соответствует содержанию программы, лучше немного
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его изменить, чтобы было больше похоже. В "Орле и решке" ведущие ведь не только по Старому городу ходили:) Ну и со временем в конце чувствовался небольшой напряг, двух часов оказалось как-то маловато, несмотря на то, что особо нигде не задерживались.

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V
Ирина прекрасный гид! Экскурсия была чрезвычайно интересной, мы получили ответы на множество вопросов на совершенно разные темы, от экономики и жизни в Эстонии до организации интерьеров в домах старого города. Ну и, конечно же советы, куда еще сходить и съездить и что посмотреть. Экскурсия продлилась прилично больше запланированных двух часов. Огромное спасибо Ирине за столь интересно проведенное время!
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