1 отзыв оставили туристы

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Знакомьтесь — Таллин!

Отправиться в авто-путешествие по столице Эстонии, увидеть главные места и узнать об истории города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • Заказать экскурсию

78 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Таллине
Таллин — это не только Ратуша и Домский собор, но чтобы осмотреть все культовые достопримечательности 🏛️, потребуется автомобиль.

Путешествуя со мной, вы увидите город 🏙️ глазами местного жителя, услышите множество забавных историй и фактов, а также лучше поймете эстонский менталитет.
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!

Что вас ожидает

Деловой центр
Вы удивитесь, но и в Таллине есть свой «Сити»! Современные небоскребы из стекла и стали, высокотехнологичные отели и конференц-центры, сотни ресторанов, баров, банков и магазинов — здесь вы увидите, сколь тесно переплетены в городе разные эпохи. Современный Таллин раскинулся буквально вдоль кромки средневекового и впитал как детали советской архитектуры, так и все атрибуты современности. Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей.

Голоса прошлого
Проехав чуть дальше на север, вы увидите руины монастыря Святой Бригитты. Я расскажу о легенде его создания и нетипичной особенности этого женского монастыря. А после, минуя бывшие олимпийские объекты, мы доберемся к символу эстонской независимости — Певческому полю, откуда насладимся великолепной морской панорамой.

Герои Эстонии
У памятника броненосцу «Русалка» на прибрежном бульваре мы почтим память погибших моряков и отправимся в обратный путь. На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан. Экскурсия завершится у стен древнего города Тоомпеа, где сейчас заседает эстонский парламент.

Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!
Знакомьтесь — Таллин!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина. Оказалось ,что хочется ещё и поделиться тем ,что открыла, гуляя по нашему Старому городу ,изучая историю его основания и строительства .Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем ,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий.Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
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1 отзыв оставили туристы

3 января 2019
Был сильный ветер и снежная пурга. Но оптимизм Ирины и наша любознательность победили непогоду. Было очень интересно и познавательно.

Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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