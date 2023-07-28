1 отзыв оставили туристы

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для посещения Таллина. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда туристов меньше, а погода ещё достаточно мягкая. Зимой, с ноября по март, хоть и холоднее, можно насладиться атмосферой рождественских ярмарок и уютом старинных улочек.

Таллин, столица Эстонии, является городом, где история встречается с современностью на каждом шагу.Во время этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть, как средневековые улочки соседствуют с высокотехнологичными небоскребами, а старинные здания

гармонично дополняются современной архитектурой. Ваш гид-местный житель расскажет вам множество забавных историй и фактов о городе, которые позволят лучше понять эстонский менталитет. Вы посетите деловой центр Таллина, где сможете оценить, как современность влияет на жизнь города. Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг удивит вас своей барочной архитектурой и историей. Также на пути вас ждут руины монастыря Святой Бригитты и Певческое поле - символ эстонской независимости. Памятник броненосцу «Русалка» и площадь Свободы расскажут о героях Эстонии и значимых событиях в истории страны. Экскурсия завершится у стен древнего города Тоомпеа, где вы сможете почувствовать дух истории и узнать, как прошлое влияет на настоящее и будущее Таллина

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деловой центр

Вы удивитесь, но и в Таллине есть свой «Сити»! Современные небоскребы из стекла и стали, высокотехнологичные отели и конференц-центры, сотни ресторанов, баров, банков и магазинов — здесь вы увидите, сколь тесно переплетены в городе разные эпохи. Современный Таллин раскинулся буквально вдоль кромки средневекового и впитал как детали советской архитектуры, так и все атрибуты современности. Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей.

Голоса прошлого

Проехав чуть дальше на север, вы увидите руины монастыря Святой Бригитты. Я расскажу о легенде его создания и нетипичной особенности этого женского монастыря. А после, минуя бывшие олимпийские объекты, мы доберемся к символу эстонской независимости — Певческому полю, откуда насладимся великолепной морской панорамой.

Герои Эстонии

У памятника броненосцу «Русалка» на прибрежном бульваре мы почтим память погибших моряков и отправимся в обратный путь. На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан. Экскурсия завершится у стен древнего города Тоомпеа, где сейчас заседает эстонский парламент.