1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
Таллин, столица Эстонии, является городом, где история встречается с современностью на каждом шагу.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть, как средневековые улочки соседствуют с высокотехнологичными небоскребами, а старинные здания читать дальшеуменьшить
гармонично дополняются современной архитектурой.
Ваш гид-местный житель расскажет вам множество забавных историй и фактов о городе, которые позволят лучше понять эстонский менталитет. Вы посетите деловой центр Таллина, где сможете оценить, как современность влияет на жизнь города. Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг удивит вас своей барочной архитектурой и историей.
Также на пути вас ждут руины монастыря Святой Бригитты и Певческое поле - символ эстонской независимости.
Памятник броненосцу «Русалка» и площадь Свободы расскажут о героях Эстонии и значимых событиях в истории страны.
Экскурсия завершится у стен древнего города Тоомпеа, где вы сможете почувствовать дух истории и узнать, как прошлое влияет на настоящее и будущее Таллина
🏛️ Знакомство с эстонской культурой и менталитетом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для посещения Таллина. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда туристов меньше, а погода ещё достаточно мягкая. Зимой, с ноября по март, хоть и холоднее, можно насладиться атмосферой рождественских ярмарок и уютом старинных улочек.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратуша
Домский собор
Деловой центр
Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг
Монастырь Святой Бригитты
Певческое поле
Памятник броненосцу «Русалка»
Площадь Свободы
Древний город Тоомпеа
Описание экскурсии
Деловой центр
Вы удивитесь, но и в Таллине есть свой «Сити»! Современные небоскребы из стекла и стали, высокотехнологичные отели и конференц-центры, сотни ресторанов, баров, банков и магазинов — здесь вы увидите, сколь тесно переплетены в городе разные эпохи. Современный Таллин раскинулся буквально вдоль кромки средневекового и впитал как детали советской архитектуры, так и все атрибуты современности. Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей.
Голоса прошлого
Проехав чуть дальше на север, вы увидите руины монастыря Святой Бригитты. Я расскажу о легенде его создания и нетипичной особенности этого женского монастыря. А после, минуя бывшие олимпийские объекты, мы доберемся к символу эстонской независимости — Певческому полю, откуда насладимся великолепной морской панорамой.
Герои Эстонии
У памятника броненосцу «Русалка» на прибрежном бульваре мы почтим память погибших моряков и отправимся в обратный путь. На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан. Экскурсия завершится у стен древнего города Тоомпеа, где сейчас заседает эстонский парламент.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1346 туристов
Меня зовут Ирина.
Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина.
Оказалось,что читать дальшеуменьшить
хочется ещё и поделиться тем,что открыла, гуляя по нашему Старому городу,изучая историю его основания и строительства. Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий. Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она быстро и гибко реагирует на ваши запросы. (В моем случае - просьба о визите в районы новой архитектуры города). Ее экскурсию буду вспоминать с удовольствием и благодарностью!
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Г
Геннадий
Был сильный ветер и снежная пурга. Но оптимизм Ирины и наша любознательность победили непогоду. Было очень интересно и познавательно.