1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Деловой центр

Вы удивитесь, но и в Таллине есть свой «Сити»! Современные небоскребы из стекла и стали, высокотехнологичные отели и конференц-центры, сотни ресторанов, баров, банков и магазинов — здесь вы увидите, сколь тесно переплетены в городе разные эпохи. Современный Таллин раскинулся буквально вдоль кромки средневекового и впитал как детали советской архитектуры, так и все атрибуты современности. Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей.

Голоса прошлого

Проехав чуть дальше на север, вы увидите руины монастыря Святой Бригитты. Я расскажу о легенде его создания и нетипичной особенности этого женского монастыря. А после, минуя бывшие олимпийские объекты, мы доберемся к символу эстонской независимости — Певческому полю, откуда насладимся великолепной морской панорамой.

Герои Эстонии

У памятника броненосцу «Русалка» на прибрежном бульваре мы почтим память погибших моряков и отправимся в обратный путь. На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан. Экскурсия завершится у стен древнего города Тоомпеа, где сейчас заседает эстонский парламент.