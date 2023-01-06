7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 14:00
7 авг в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Завтра в 14:00
7 авг в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим6 января 2023Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
- ССВЕТЛАНА10 августа 2018Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
- DDina15 августа 20165 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту… Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом… с ним
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
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