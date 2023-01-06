Однодневные – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Таллине на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
На машине
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 14:00
7 авг в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Завтра в 14:00
7 авг в 08:00
400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    6 января 2023
    Путешествие в Пюхтицкий монастырь
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много
  • С
    СВЕТЛАНА
    10 августа 2018
    Тарту - самый богемный город Эстонии
    Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
  • D
    Dina
    15 августа 2016
    Тарту - самый богемный город Эстонии
    5 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту… Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом… с ним
    читать дальше

    было приятно гулять по улочкам и паркам, слушая историю города, университета, их легенды, настоящие и вымышленные. . Роман отличный гид, а вот Тарту, по сравнению со сказочным Таллином, понравился меньше. . но это наше субъективное впечатление, каждый должен открывать мир сам, видеть его своими глазами… А Роман - именно тот, кто поможет сделать эти открытия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Пюхтицкий монастырь
  2. Тарту - самый богемный город Эстонии
  3. Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
Сейчас в Таллине в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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