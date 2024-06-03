1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие к маякам Эстонии: Нижний Суурупи, Верхний Суурупи, Пакри
Отправьтесь в уникальное путешествие к маякам Таллина. Узнайте истории старейших маяков и насладитесь потрясающими видами на заливы и обрывы
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Таллине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€26 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- ЖЖанна28 сентября 2023Огромное спасибо, Роману. Все очень понравилось
- ВВиктория28 июля 2023Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
- ВВадим6 января 2023Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
- ННиколай22 июля 2022Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно
- LLina15 ноября 2021Тур был потрясающим. Даже во время сильнейших ветров и дождей гид терпеливо подходил к каждому маяку. В удобной, чистой и теплой машине рассказали много интересных фактов о геологии, технологии маяков и природе Эстонии.
- ВВиктория19 октября 2021Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы
- ЮЮлиана9 августа 2020Исключительно познавательно, содежательно и исторически информативно организованная экскурсия. Большое спасибо, Роман!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На машине»
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