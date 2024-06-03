Экскурсии по Таллину на машине с гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «На машине» в Таллине на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Таллин - город контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
145 за всё до 6 чел.
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
История и культура Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Путешествие к маякам Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие к маякам Эстонии: Нижний Суурупи, Верхний Суурупи, Пакри
Отправьтесь в уникальное путешествие к маякам Таллина. Узнайте истории старейших маяков и насладитесь потрясающими видами на заливы и обрывы
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь - Таллин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 3 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Таллине
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Таллине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
26 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • Ж
    Жанна
    28 сентября 2023
    Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
    Огромное спасибо, Роману. Все очень понравилось
  • В
    Виктория
    28 июля 2023
    Знакомьтесь - Таллин
    Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
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    быстро и гибко реагирует на ваши запросы. (В моем случае - просьба о визите в районы новой архитектуры города). Ее экскурсию буду вспоминать с удовольствием и благодарностью!

  • В
    Вадим
    6 января 2023
    Путешествие в Пюхтицкий монастырь
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много
  • Н
    Николай
    22 июля 2022
    Таллин - город контрастов
    Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно
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    поверхностное общее впечатление о Таллинне. Главное - появилась заинтерисованность приехать еще и на более длительный срок. Роман, как организатор и автор экскурсии, выглядит профессионалом. Рассказ был интересен и познавателен, местами, может быть, излишне ироничен.

  • L
    Lina
    15 ноября 2021
    Путешествие к маякам Эстонии
    Тур был потрясающим. Даже во время сильнейших ветров и дождей гид терпеливо подходил к каждому маяку. В удобной, чистой и теплой машине рассказали много интересных фактов о геологии, технологии маяков и природе Эстонии.
  • В
    Виктория
    19 октября 2021
    Таллин - город контрастов
    Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы
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    дополнили ее поездкой по интересным местам Таллина и экскурсией в Морской музей. Наша компания- это 8 научных работников и всем было интересно. Сразу стали ориентироваться в Старом городе после экскурсии. Обязательно посоветуем Романа своим друзьям, которые вскоре собираются в Таллин. Думаю, Роман повлиял на то, что в этот чудесный город хочется еще вернуться.

  • Ю
    Юлиана
    9 августа 2020
    Таллин - город контрастов
    Исключительно познавательно, содежательно и исторически информативно организованная экскурсия. Большое спасибо, Роман!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Весь Таллин за один день
  2. Таллин - город контрастов
  3. Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
  4. История и культура Эстонии
  5. Путешествие в Пюхтицкий монастырь
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "На машине" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 26 до 400. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год на машине, 157 ⭐ отзывов, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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