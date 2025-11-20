Мои заказы

Экскурсии в замок Раквере из Таллина

Найдено 5 экскурсий в категории «Замок Раквере» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жизнь средневекового Таллина
Пешая
2 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€80 за всё до 4 чел.
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Таллин за пределами Старого города
Погрузитесь в атмосферу Таллина, исследуя его уникальные уголки на автоэкскурсии. Узнайте о знаменитых местах и людях, оставивших след в истории города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 3 чел.
Таллин сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Путешествие в замок Раквере
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
Увлекательное путешествие в Раквере, где вы познакомитесь с историей Средневековья и увидите живописные пейзажи Эстонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Перенеситесь в прошлое, посетив национальный парк Лахемаа и замок Раквере. Узнайте о жизни средневековых эстонцев и насладитесь местными винами
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    20 ноября 2025
    Таллин сквозь столетия
    Была в Таллине всего несколько часов, но благодаря гиду Ольге успела увидеть все самое главное в Старом городе. Маршрут был
    читать дальше

    продуман так, что мы без спешки обошли основные достопримечательности, заглянули в уютные дворики и на смотровые площадки.
    Ольга очень интересно рассказывает: истории, легенды.
    Большое спасибо за тёплую атмосферу и отличную экскурсию в сжатые сроки. Однозначно рекомендую Ольгу как гида по Таллину!

  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Таллин сквозь столетия
    Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы на вопросы … получили удовольствие. Ольга замечательная - доброжелательная подача информации, заботливое отношение. Спасибо!
    Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы на вопросы … получили удовольствие. Ольга замечательная - доброжелательная подача информации, заботливое отношение. Спасибо!
  • А
    Анна
    25 августа 2025
    Таллин сквозь столетия
    Очень интенсивная экскурсия, за полтора часа Ольга постаралась максимально мне все рассказать. Люблю задавать вопросы, но в этот раз я не могла вставить и слова, настолько Ольга была красноречива!
  • А
    АУТИО
    12 августа 2025
    Таллин сквозь столетия
    Взяла экскурсию 11.8.2025., так получилось, что была одна, т. о. получила индивидуальный рассказ о городе)) Мне очень понравилось, Ольга -
    читать дальше

    очень эрудированный, интересный человек, влюбленный в свой город, с ней было очень комфортно, я узнала много нового и иногда неожиданного о Таллине.
    Светлана А.

  • J
    Jeļena
    9 августа 2025
    Таллин сквозь столетия
    Очень понравилась экскурсия.
  • М
    Мария
    1 августа 2025
    Таллин сквозь столетия
    Много раз была в Таллине, но так и не удавалось взять экскурсию, хотя мечтала об этом с первого посещения 15
    читать дальше

    лет назад.
    Очень счастливы, что попали на эту экскурсию, были большой семьей с родственниками.
    Детям-подросткам было очень важно дать всю информацию, историю, из удалось завлечь, все остались в полном восторге. Невероятно интересно, активно, увлекательно! Спасибо огромное!!! Всем рекомендую безмерно!

  • м
    марьян
    17 июля 2025
    Таллин сквозь столетия
    Отличная экскурсия по Старому городу Таллинна! Ольга рассказывала интересно, живо и с любовью к городу. Узнали много неожиданного, увидели места, которые могли бы пропустить без сопровождения. Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Таллинн, а прочувствовать его атмосферу!
  • A
    Andrey
    29 июня 2025
    Таллин сквозь столетия
    Спасибо Ольге за очень интересную экскурсию. Время прошло совсем незаметно. Для тех, у кого времени не много, а узнать Таллин хочется по максимуму – однозначно обращайтесь к Ольге и вы никогда об этом не пожалеете.
  • Я
    Яна
    12 июня 2025
    Таллин сквозь столетия
    Мы (Вы) нашли своего гида - она великолепна! Влюбила нас в Таллин с первой минуты! Много информации, хотелось гулять и
    читать дальше

    гулять! Узнаете много интересного! Маршрут замечательный) когда все поднимались вверх на гору - мы вальяжно спускались вниз (это намек на построение отличного маршрута) спасибо за всё 🍓 мы точно вернемся! Привет из Вильнюса 🥂

  • А
    Анна
    30 мая 2025
    Таллин сквозь столетия
    Экскурсия по Таллину оставила самые тёплые впечатления, во многом благодаря нашему замечательному гиду — Ольге. Она настоящий профессионал своего дела:
    читать дальше

    прекрасно знает историю города, умеет доступно и увлекательно рассказывать, не перегружая сухими фактами, а напротив — оживляя события прошлого яркими деталями и интересными историями.

    Ольга буквально очаровала нас своей эрудицией и любовью к Таллину. Благодаря ей мы не просто увидели старинные улочки, башни и соборы, а почувствовали дух средневекового города, узнали множество легенд и малоизвестных фактов, которые делают прогулку особенно запоминающейся.
    Рекомендуем всем, кто хочет действительно узнать Таллин и почувствовать его атмосферу.
    @Ольга, вам успехов!
    Анна/Александр.

  • I
    Irina
    28 мая 2025
    Таллин сквозь столетия
    Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и интересным гидом, который заставил
    читать дальше

    меня влюбиться в этот прекрасный город.
    Ольга — безусловно, один из лучших специалистов, которых я встречала. Влюблённая в свой город и свою работу, она открыла мне его тайны и историю в самой интересной форме. Прогулка по городу прошла как одно мгновение — быстро, ярко, незабываемо — и навсегда останется в моей памяти.
    От души РЕКОМЕНДУЮ, Ольгу!

    Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и интересным гидом, который заставил меня влюбиться в этот прекрасный город.
Ольга — безусловно, один из лучших специалистов, которых я встречала. Влюблённая в свой город и свою работу, она открыла мне его тайны и историю в самой интересной форме. Прогулка по городу прошла как одно мгновение — быстро, ярко, незабываемо — и навсегда останется в моей памяти.
От души РЕКОМЕНДУЮ, Ольгу!
  • С
    Светлана
    15 марта 2025
    Таллин сквозь столетия
    Прекрасный экскурсовод, который знает много интересного о городе Таллин.
  • С
    Станислава
    12 октября 2024
    Таллин сквозь столетия
    Огромная благодарность Ольге за великолепную и познавательную экскурсию по Таллину. Она не только сумела подстроиться под мой плотный график, но
    читать дальше

    и провела экскурсию так, что я узнал множество интересных фактов о городе в короткий промежуток времени. Ольга — настоящий профессионал своего дела: она чуткая, внимательная и умеет увлекательно рассказывать, создавая атмосферу полного погружения в историю и культуру Таллина. Я остался под большим впечатлением от ее подхода и безусловно рекомендую ее как одного из лучших экскурсоводов!

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Таллин сквозь столетия
    Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал.
    Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
  • Д
    Дарья
    20 марта 2024
    Таллин сквозь столетия
    Это отличная экскурсия, чтобы узнать старый город Таллина. Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно. Ольга порекомендовала кафе и музеи, которые стоит посетить. Я очень рекомендую!
  • S
    Svetlana
    29 января 2024
    Таллин сквозь столетия
    Очень довольны нашей экскурсией по Таллину с экскурсоводом Ольгой, позитивным и знающим гидом.
    Несмотря на "экстремальные" условия (мороз до -15), экскурсия
    читать дальше

    прошла отлично. Узнали много нового, на все вопросы получили профессиональные ответы, а также много полезных советов и рекомендаций.
    Гости из Риги.

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2023
    Таллин сквозь столетия
    Экскурсия понравилась. Получили большое удовольствие
  • Е
    Евгения
    15 апреля 2023
    Таллин сквозь столетия
    Все было на высоте)) спасибо за такой взгляд на Таллин)))
  • О
    Олег
    22 января 2023
    Таллин сквозь столетия
    Our first visit to Tallinn, across Old Ciry, was very. Interesting, thanks to Olga. She had described a lot of facts of history: (military, government, cultural) illustrating it with the beautiful samples of Unedco town!
  • М
    Мила
    8 января 2023
    Таллин сквозь столетия
    Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і для неі) Всі впорались)
    читать дальше

    Малееенький мінус як українка ставлю за багато російських історій. Це історія, зрозуміло, але ми би про саму Естонію побільше послухали. Замовлення легке і швидко підтвердили. Ціна за індивідуальну екскурсію 1,5 години адекватна. Дякую.

    Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і для неі) Всі впорались)
Малееенький мінус як українка ставлю за багато російських історій. Це історія, зрозуміло, але ми би про саму Естонію побільше послухали. Замовлення легке і швидко підтвердили. Ціна за індивідуальну екскурсію 1,5 години адекватна. Дякую.

Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Замок Раквере" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 350. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
