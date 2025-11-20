А Алеся Таллин сквозь столетия читать дальше продуман так, что мы без спешки обошли основные достопримечательности, заглянули в уютные дворики и на смотровые площадки.

Ольга очень интересно рассказывает: истории, легенды.

Большое спасибо за тёплую атмосферу и отличную экскурсию в сжатые сроки. Однозначно рекомендую Ольгу как гида по Таллину! Была в Таллине всего несколько часов, но благодаря гиду Ольге успела увидеть все самое главное в Старом городе. Маршрут был

О Ольга Таллин сквозь столетия Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы на вопросы … получили удовольствие. Ольга замечательная - доброжелательная подача информации, заботливое отношение. Спасибо!

А Анна Таллин сквозь столетия Очень интенсивная экскурсия, за полтора часа Ольга постаралась максимально мне все рассказать. Люблю задавать вопросы, но в этот раз я не могла вставить и слова, настолько Ольга была красноречива!

А АУТИО Таллин сквозь столетия читать дальше очень эрудированный, интересный человек, влюбленный в свой город, с ней было очень комфортно, я узнала много нового и иногда неожиданного о Таллине.

Светлана А. Взяла экскурсию 11.8.2025., так получилось, что была одна, т. о. получила индивидуальный рассказ о городе)) Мне очень понравилось, Ольга -

J Jeļena Таллин сквозь столетия Очень понравилась экскурсия.

М Мария Таллин сквозь столетия читать дальше лет назад.

Очень счастливы, что попали на эту экскурсию, были большой семьей с родственниками.

Детям-подросткам было очень важно дать всю информацию, историю, из удалось завлечь, все остались в полном восторге. Невероятно интересно, активно, увлекательно! Спасибо огромное!!! Всем рекомендую безмерно! Много раз была в Таллине, но так и не удавалось взять экскурсию, хотя мечтала об этом с первого посещения 15

м марьян Таллин сквозь столетия Отличная экскурсия по Старому городу Таллинна! Ольга рассказывала интересно, живо и с любовью к городу. Узнали много неожиданного, увидели места, которые могли бы пропустить без сопровождения. Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Таллинн, а прочувствовать его атмосферу!

A Andrey Таллин сквозь столетия Спасибо Ольге за очень интересную экскурсию. Время прошло совсем незаметно. Для тех, у кого времени не много, а узнать Таллин хочется по максимуму – однозначно обращайтесь к Ольге и вы никогда об этом не пожалеете.

Я Яна Таллин сквозь столетия читать дальше гулять! Узнаете много интересного! Маршрут замечательный) когда все поднимались вверх на гору - мы вальяжно спускались вниз (это намек на построение отличного маршрута) спасибо за всё 🍓 мы точно вернемся! Привет из Вильнюса 🥂 Мы (Вы) нашли своего гида - она великолепна! Влюбила нас в Таллин с первой минуты! Много информации, хотелось гулять и

А Анна Таллин сквозь столетия читать дальше прекрасно знает историю города, умеет доступно и увлекательно рассказывать, не перегружая сухими фактами, а напротив — оживляя события прошлого яркими деталями и интересными историями.



Ольга буквально очаровала нас своей эрудицией и любовью к Таллину. Благодаря ей мы не просто увидели старинные улочки, башни и соборы, а почувствовали дух средневекового города, узнали множество легенд и малоизвестных фактов, которые делают прогулку особенно запоминающейся.

Рекомендуем всем, кто хочет действительно узнать Таллин и почувствовать его атмосферу.

@Ольга, вам успехов!

Анна/Александр. Экскурсия по Таллину оставила самые тёплые впечатления, во многом благодаря нашему замечательному гиду — Ольге. Она настоящий профессионал своего дела:

I Irina Таллин сквозь столетия читать дальше меня влюбиться в этот прекрасный город.

Ольга — безусловно, один из лучших специалистов, которых я встречала. Влюблённая в свой город и свою работу, она открыла мне его тайны и историю в самой интересной форме. Прогулка по городу прошла как одно мгновение — быстро, ярко, незабываемо — и навсегда останется в моей памяти.

От души РЕКОМЕНДУЮ, Ольгу! Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и интересным гидом, который заставил

С Светлана Таллин сквозь столетия Прекрасный экскурсовод, который знает много интересного о городе Таллин.

С Станислава Таллин сквозь столетия читать дальше и провела экскурсию так, что я узнал множество интересных фактов о городе в короткий промежуток времени. Ольга — настоящий профессионал своего дела: она чуткая, внимательная и умеет увлекательно рассказывать, создавая атмосферу полного погружения в историю и культуру Таллина. Я остался под большим впечатлением от ее подхода и безусловно рекомендую ее как одного из лучших экскурсоводов! Огромная благодарность Ольге за великолепную и познавательную экскурсию по Таллину. Она не только сумела подстроиться под мой плотный график, но

Т Татьяна Таллин сквозь столетия Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал.

Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.

Д Дарья Таллин сквозь столетия Это отличная экскурсия, чтобы узнать старый город Таллина. Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно. Ольга порекомендовала кафе и музеи, которые стоит посетить. Я очень рекомендую!

S Svetlana Таллин сквозь столетия

Несмотря на "экстремальные" условия (мороз до -15), экскурсия читать дальше прошла отлично. Узнали много нового, на все вопросы получили профессиональные ответы, а также много полезных советов и рекомендаций.

Гости из Риги. Очень довольны нашей экскурсией по Таллину с экскурсоводом Ольгой, позитивным и знающим гидом.Несмотря на "экстремальные" условия (мороз до -15), экскурсия

Н Наталья Таллин сквозь столетия Экскурсия понравилась. Получили большое удовольствие

Е Евгения Таллин сквозь столетия Все было на высоте)) спасибо за такой взгляд на Таллин)))

О Олег Таллин сквозь столетия Our first visit to Tallinn, across Old Ciry, was very. Interesting, thanks to Olga. She had described a lot of facts of history: (military, government, cultural) illustrating it with the beautiful samples of Unedco town!