Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таллин за пределами Старого города
Погрузитесь в атмосферу Таллина, исследуя его уникальные уголки на автоэкскурсии. Узнайте о знаменитых местах и людях, оставивших след в истории города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
Увлекательное путешествие в Раквере, где вы познакомитесь с историей Средневековья и увидите живописные пейзажи Эстонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Перенеситесь в прошлое, посетив национальный парк Лахемаа и замок Раквере. Узнайте о жизни средневековых эстонцев и насладитесь местными винами
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся20 ноября 2025Была в Таллине всего несколько часов, но благодаря гиду Ольге успела увидеть все самое главное в Старом городе. Маршрут был
- ООльга10 ноября 2025Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы на вопросы … получили удовольствие. Ольга замечательная - доброжелательная подача информации, заботливое отношение. Спасибо!
- ААнна25 августа 2025Очень интенсивная экскурсия, за полтора часа Ольга постаралась максимально мне все рассказать. Люблю задавать вопросы, но в этот раз я не могла вставить и слова, настолько Ольга была красноречива!
- ААУТИО12 августа 2025Взяла экскурсию 11.8.2025., так получилось, что была одна, т. о. получила индивидуальный рассказ о городе)) Мне очень понравилось, Ольга -
- JJeļena9 августа 2025Очень понравилась экскурсия.
- ММария1 августа 2025Много раз была в Таллине, но так и не удавалось взять экскурсию, хотя мечтала об этом с первого посещения 15
- ммарьян17 июля 2025Отличная экскурсия по Старому городу Таллинна! Ольга рассказывала интересно, живо и с любовью к городу. Узнали много неожиданного, увидели места, которые могли бы пропустить без сопровождения. Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Таллинн, а прочувствовать его атмосферу!
- AAndrey29 июня 2025Спасибо Ольге за очень интересную экскурсию. Время прошло совсем незаметно. Для тех, у кого времени не много, а узнать Таллин хочется по максимуму – однозначно обращайтесь к Ольге и вы никогда об этом не пожалеете.
- ЯЯна12 июня 2025Мы (Вы) нашли своего гида - она великолепна! Влюбила нас в Таллин с первой минуты! Много информации, хотелось гулять и
- ААнна30 мая 2025Экскурсия по Таллину оставила самые тёплые впечатления, во многом благодаря нашему замечательному гиду — Ольге. Она настоящий профессионал своего дела:
- IIrina28 мая 2025Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и интересным гидом, который заставил
- ССветлана15 марта 2025Прекрасный экскурсовод, который знает много интересного о городе Таллин.
- ССтанислава12 октября 2024Огромная благодарность Ольге за великолепную и познавательную экскурсию по Таллину. Она не только сумела подстроиться под мой плотный график, но
- ТТатьяна30 мая 2024Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал.
Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
- ДДарья20 марта 2024Это отличная экскурсия, чтобы узнать старый город Таллина. Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно. Ольга порекомендовала кафе и музеи, которые стоит посетить. Я очень рекомендую!
- SSvetlana29 января 2024Очень довольны нашей экскурсией по Таллину с экскурсоводом Ольгой, позитивным и знающим гидом.
Несмотря на "экстремальные" условия (мороз до -15), экскурсия
- ННаталья25 сентября 2023Экскурсия понравилась. Получили большое удовольствие
- ЕЕвгения15 апреля 2023Все было на высоте)) спасибо за такой взгляд на Таллин)))
- ООлег22 января 2023Our first visit to Tallinn, across Old Ciry, was very. Interesting, thanks to Olga. She had described a lot of facts of history: (military, government, cultural) illustrating it with the beautiful samples of Unedco town!
- ММила8 января 2023Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і для неі) Всі впорались)
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Замок Раквере»
