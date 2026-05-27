Эта экскурсия — ранний доступ к Таллину. Пока никто не мешает. Пока только мы знаем, как он прекрасен с утра. Вы пройдёте по средневековым улочкам от Ратушной площади до Золотых ворот, увидите башню Пикк Ялг, заглянете в переулок Катарины с ремесленными мастерскими. И после этой прогулки сможете гулять по городу уже уверенно — как местные.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Начнём прогулку на Ратушной площади — в сердце Старого Таллина.

Далее наш путь ведёт к башне Пикк Ялг — месту, где можно почувствовать настоящий дух старого города.

Выйдем на улицу Пикк — одну из самых длинных и исторических в городе. Сделаем приятную паузу и зайдём в старейшее кафе Таллина — Maiasmokk, где можно выпить кофе и попробовать традиционный десерт.

После небольшой остановки направимся к церкви Святого Духа. Обычно мы осматриваем её снаружи, но при желании вы можете зайти внутрь.

Прогуляемся по улицам Пюхавайму и Вене. Здесь вы увидите церковь Святых Петра и Павла — осмотрим её с улицы.

Следующая остановка — очень атмосферное место — переулок Катарины. Мы обязательно зайдём во дворик, где до сих пор работают ремесленные мастерские.

На улице Мююривахе увидим хорошо сохранившийся участок городской стены и башни средневекового Таллина.

Отсюда выйдем к знаменитым воротам Виру. Здесь есть традиция загадывать желание, а ещё можно полюбоваться яркими цветами на цветочном рынке.

После этого направимся к Hotel Viru и в современный квартал Ротерманни. Это один из самых модных и стильных районов города с дизайнерскими магазинами и уютными кафе.

Пройдём через атмосферный переулок Сталкера и завершим прогулку у Золотых ворот.

По пути вас ждут живые истории, полезные лайфхаки и немного секретных мест Таллина.

