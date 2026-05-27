Таллин без будильника: утренняя прогулка по Старому городу
Кофе в руке, пустые улочки и секреты за каждым поворотом
Эта экскурсия — ранний доступ к Таллину. Пока никто не мешает. Пока только мы знаем, как он прекрасен с утра.
Вы пройдёте по средневековым улочкам от Ратушной площади до Золотых ворот, увидите башню Пикк Ялг, заглянете в переулок Катарины с ремесленными мастерскими. И после этой прогулки сможете гулять по городу уже уверенно — как местные.
Описание экскурсии
Начнём прогулку на Ратушной площади — в сердце Старого Таллина.
Далее наш путь ведёт к башне Пикк Ялг — месту, где можно почувствовать настоящий дух старого города.
Выйдем на улицу Пикк — одну из самых длинных и исторических в городе. Сделаем приятную паузу и зайдём в старейшее кафе Таллина — Maiasmokk, где можно выпить кофе и попробовать традиционный десерт.
После небольшой остановки направимся к церкви Святого Духа. Обычно мы осматриваем её снаружи, но при желании вы можете зайти внутрь.
Прогуляемся по улицам Пюхавайму и Вене. Здесь вы увидите церковь Святых Петра и Павла — осмотрим её с улицы.
Следующая остановка — очень атмосферное место — переулок Катарины. Мы обязательно зайдём во дворик, где до сих пор работают ремесленные мастерские.
На улице Мююривахе увидим хорошо сохранившийся участок городской стены и башни средневекового Таллина.
Отсюда выйдем к знаменитым воротам Виру. Здесь есть традиция загадывать желание, а ещё можно полюбоваться яркими цветами на цветочном рынке.
После этого направимся к Hotel Viru и в современный квартал Ротерманни. Это один из самых модных и стильных районов города с дизайнерскими магазинами и уютными кафе.
Пройдём через атмосферный переулок Сталкера и завершим прогулку у Золотых ворот.
По пути вас ждут живые истории, полезные лайфхаки и немного секретных мест Таллина.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Отдельно по желанию: посещение церкви Святого Духа (взрослые — €3, студенты и пенсионеры — €2, дети до 10 лет — бесплатно), кофе и десерт в кафе Maiasmokk — по меню
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€40
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 92065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Входит в следующие категории Таллина
Похожие экскурсии на «Таллин без будильника: утренняя прогулка по Старому городу»